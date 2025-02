Precisely

Precisely befördert Joel Chaplin zum CIO und Dave Shuman zum CDO

Burlington, Mass.

Führungswechsel positionieren Leader im Bereich Datenintegrität für weiteres Wachstum

Precisely, einer der weltweit führenden Anbieter von Datenintegrität, gab heute die Beförderung von Joel Chaplin zum Chief Information Officer (CIO) und Dave Shuman zum Chief Data Officer (CDO) bekannt. Beide internen Beförderungen folgen auf die Pensionierung von Amy O'Connor, der früheren Chief Data and Information Officer. Chaplin wird an Jason Smith, Chief Financial Officer, berichten, während Shuman an Chaplin berichten wird.

Als CIO von Precisely wird Chaplin die globalen IT- und Datenanalyseteams leiten und sich dabei auf die Skalierung des Betriebs und die Unterstützung des schnellen Wachstums des Unternehmens konzentrieren. „Joel hat eine entscheidende Rolle bei der Integration mehrerer Akquisitionen und der Sicherstellung der Datenintegrität in unseren Systemen gespielt", sagte Smith. „Seine Führungsqualitäten werden entscheidend dazu beitragen, unsere IT-Infrastruktur zu stärken und unser kundenorientiertes Geschäft weiter voranzutreiben."

Chaplin kam 2021 durch die Übernahme von Winshuttle, einem führenden SAP-Automatisierungsanbieter, der jetzt zu Precisely Automate gehört, zu Precisely. Mit jahrzehntelanger IT-Führungserfahrung - unter anderem in leitenden Positionen bei Nuance Communications, Varolii, Virtuoso, Motricity und InfoSpace - bringt er fundierte Kenntnisse in der Förderung von Innovation und operativer Exzellenz mit.

„Angesichts des anhaltenden Wachstums von Precisely konzentriere ich mich auf den Aufbau einer skalierbaren IT- und Datenorganisation, die unsere Teams stärkt und den Erfolg unserer Kunden verbessert", so Chaplin. „Datenintegrität ist das Herzstück unserer Mission. Und da wir uns ständig weiterentwickeln und lernen, Möglichkeiten zur Verbesserung unserer Datenoperationen zu identifizieren, hat Dave Shuman die Expertise, unsere Datenstrategie in seiner neuen Rolle als CDO erfolgreich zu leiten."

Als CDO wird Shuman für die Bereiche Data Governance, Modellierung und Analyse verantwortlich sein. Als erfahrene Führungskraft mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Daten- und IT-Strategie hat Shuman globale Marken bei der Umsetzung von transformativen Dateninitiativen unterstützt. Bevor er zu Precisely kam, leitete er die Gruppe Connected Industries & Smart Cities bei Cloudera.

„Das Engagement für genaue, konsistente und kontextbezogene Daten ist das Herzstück von allem, was wir bei Precisely tun", sagte Shuman. „Ich freue mich darauf, unsere Datenstrategie voranzutreiben und unseren Kunden einen noch größeren Wert zu liefern."

Über Precisely Als weltweit führendes Unternehmen im Bereich Datenintegrität stellt Precisely sicher, dass Ihre Daten genau, konsistent und kontextbezogen sind. Unser Portfolio, einschließlich der Precisely Data Integrity Suite, hilft Ihnen, Daten zu integrieren, die Datenqualität zu verbessern, die Datennutzung zu regeln, Standortdaten zu geokodieren und zu analysieren sowie mit ergänzenden Datensätzen anzureichern, um sichere Geschäftsentscheidungen zu treffen. Über 12.000 Unternehmen in mehr als 100 Ländern, darunter 93 der Fortune 100, vertrauen auf Software, Daten und Strategiedienstleistungen von Precisely, um KI-, Automatisierungs- und Analyseinitiativen voranzutreiben. Erfahren Sie mehr unter www.precisely.com/de.

