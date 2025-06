Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA

Asklepios beruft zwei neue konzernübergreifende Regionalgeschäftsführer

Hamburg (ots)

Christian Petersen (50) kehrt von der Universitätsmedizin Rostock zurück zu Asklepios

Thomas Hempel (42) wechselt von Mediclin zu Asklepios und übernimmt erweiterten Verantwortungsbereich

Die neuen, trägerübergreifenden Regionalcluster sollen in gemeinsamer Verantwortung die regionale Gesundheitsversorgung sicherstellen und sind Teil der konzernweiten Zusammenarbeit von Asklepios, Rhön und Mediclin

Zum 1. Juli 2025 wird Christian Petersen (50) neuer Regionalgeschäftsführer Brandenburg/Vorpommern der Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA. In dieser Funktion wird er das Klinikcluster mit den Asklepios Kliniken Pasewalk, Schwedt und Birkenwerder sowie dem Rhön Klinikum Frankfurt (Oder) mit verantworten. Christian Petersen wechselt von der Universitätsmedizin Rostock, deren Kaufmännischer Vorstand er bis zuletzt war und deren wirtschaftliche Sanierung und Stabilisierung maßgeblich auf ihn zurückzuführen ist. Christian Petersen kehrt damit zu den Asklepios Kliniken zurück, für die er bereits zwischen 2002 und 2020 in verschiedenen Funktionen und Verantwortlichkeiten tätig war. In dieser Zeit verantwortete er die wirtschaftliche Steuerung und strategische Weiterentwicklung mehrerer Asklepios-Standorte in Hamburg und war Kaufmännischer Leiter des Konzernbereichs Architektur & Bau. Er ist nicht nur ein Asklepios-Urgestein, sondern auch ein ausgesprochen erfahrener Manager im Krankenhauswesen mit hoher Expertise in der Optimierung von Finanzprozessen, der Verhandlung von Budget- und Investitionsentscheidungen sowie im Organisationsmanagement. "Ich freue mich sehr, dass Christian Petersen nach einer außerordentlich erfolgreichen Tätigkeit in einer Universitätsklinik nun den Weg zurück zu Asklepios gefunden hat. Ich sehe der Zusammenarbeit mit großer Freude entgegen und wünsche ihm für seine künftigen Aufgaben den größtmöglichen Erfolg", sagt Joachim Gemmel, CEO der Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA.

Ebenfalls zum 1. Juli 2025 startet Thomas Hempel (42) als neuer Regionalgeschäftsführer Mecklenburg der Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA. Er führt zukünftig das Cluster bestehend aus der Asklepios Klinik Parchim, dem Mediclin Krankenhaus Plau am See sowie dem Mediclin Müritz-Klinikum Waren. Bislang verantwortet er als Regionalgeschäftsführer den Akutbereich bei Mediclin. Zuvor war er Klinikgeschäftsführer der Helios Klinik Cuxhaven, des Seehospitals Sahlenburg und der Helios Klinik Wesermarsch. Seine berufliche Laufbahn begann er bei der Bundeswehr als Offizier in der Logistik und Führungskräfteausbildung. Er studierte BWL in Hamburg und erwarb einen MBA-Abschluss in Großbritannien. Bei Mediclin liegt sein Fokus auf der Weiterentwicklung und im Ausbau medizinischer Versorgungsangebote in enger Zusammenarbeit mit den Kaufmännischen Direktorinnen und Direktoren. "Thomas Hempel verfügt aufgrund seiner umfassenden Expertise und Erfahrung in der Führung und Vernetzung von Kliniken über das erforderliche Rüstzeug, das neu strukturierte Cluster Mecklenburg im Kontext der aktuellen Krankenhausreform zukunftsorientiert auszurichten. Dafür wünsche ich ihm ebenfalls viel Erfolg und Freude an der Aufgabe", sagt Gemmel.

"Insbesondere für Gebiete mit einer geringen Dichte an Krankenhäusern strebt die Asklepios Gruppe für die Zukunft die trägerübergreifende Zusammenarbeit mehrerer Kliniken an. In solchen Regionalclustern steht grundsätzlich eine Klinik der Maximalversorgung im Zentrum, um die sich andere Krankenhäuser mit einer exzellenten Notfallversorgung und starken Spezialisierungen in einzelnen Leistungsgruppen scharen. In gemeinsamer Verantwortung sollen diese Cluster, die ausdrücklich auch für Träger außerhalb der Asklepios Gruppe offen sind, künftig die Gesundheitsversorgung in den jeweiligen Regionen sicherstellen", sagt Joachim Gemmel, CEO der Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA. "In einem ersten Schritt hat Asklepios gruppenübergreifend die Regionalcluster 'Brandenburg/Vorpommern' und 'Mecklenburg' gebildet, die erstmals Kliniken aus allen Teilkonzernen von Asklepios umfassen. Damit erfolgt Asklepios-intern ein weiterer Schritt auf dem Weg zur konzernweiten Zusammenarbeit und standortübergreifenden Vernetzung der einzelnen Einrichtungen", so Gemmel.

"Der Ausbau regionaler Netzwerke in Klinikclustern bietet die Möglichkeit, medizinische Leistungsangebote zu erweitern und zu stärken sowie durch Spezialisierung den Nutzen für die Patientinnen und Patienten noch weiter zu erhöhen", betonen die zuständigen Vorstände der Teilkonzerne Mediclin und Rhön-Klinikum AG, Dr. Joachim Ramming und Dr. Stefan Stranz.

Im Zuge dieser Neuordnung hat Guido Lenz, bislang Regionalgeschäftsführer Nord-Ost, den Vorstand darum gebeten, ihn von seinen Aufgaben zu entbinden, um sich neuen Herausforderungen zu stellen. Guido Lenz war seit 2019 als Regionalgeschäftsführer bei Asklepios tätig. Unter seiner Leitung haben sich die Kliniken in seinem Verantwortungsbereich wirtschaftlich gefestigt, inhaltlich weiterentwickelt und ihre medizinische Versorgung nachhaltig verbessert.

Besonders hervorzuheben ist seine engagierte und vorausschauende Führung während der herausfordernden Zeit der Corona-Pandemie. Mit besonnener Hand, klarem Blick und beeindruckender Entschlossenheit hat er die Kliniken durch diese Phase geführt - stets mit dem Ziel, Patientinnen und Patienten sowie Mitarbeitende bestmöglich zu schützen und zu behandeln sowie die Versorgungsqualität auf höchstem Niveau zu halten. "Für sein großes Engagement für Asklepios, die Mitarbeitenden sowie die Patientinnen und Patienten in unseren Kliniken im Regionalbereich Nord-Ost, seinen strategischen Weitblick und seine Gestaltungskraft möchte ich Guido Lenz meinen Respekt und Dank aussprechen. Für seinen weiteren Weg wünschen ich und der gesamte Vorstand der Asklepios Kliniken ihm viel Erfolg und Zufriedenheit, im Beruflichen wie im Privaten", sagt Joachim Gemmel, CEO der Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA.

