Modern Meadow und Bellroy kooperieren bei Trageprodukten aus Material der nächsten Generation

Bellroy präsentiert Produkte, die aus dem erneuerbaren, kohlenstoffbasierten und recycelbaren Material INNOVERA™ von Modern Meadow hergestellt sind.

Modern Meadow, ein führendes Unternehmen für nachhaltige Materialien, gab eine strategische Partnerschaft mit Bellroy, der globalen Tragemarke aus Australien, bekannt. Bellroy wird das INNOVERA™-Biomaterial von Modern Meadow, früher bekannt als BIO-VERA®, für die Herstellung ausgewählter Konsumgüter nutzen.

INNOVERA™ wird aus pflanzlichen Proteinen, Biopolymeren und Abfallstoffen hergestellt, um das Aussehen und die Haptik des in Leder enthaltenen Kollagens nachzubilden. Mit einem Anteil von über 80 % an erneuerbarem Kohlenstoff bietet es eine tierversuchsfreie Lösung, die sich in branchenübliche Herstellungsprozesse integrieren lässt. INNOVERA™, das in verschiedenen Farben, Haptiken und Verarbeitungen angeboten wird, ist leicht und doppelt so stark wie herkömmliches Leder.

"Wir stellen Biomaterialien her, die Unternehmen wie Bellroy dabei helfen, hochwertige, nachhaltige Produkte auf den Markt zu bringen", so David Williamson, PhD, CEO von Modern Meadow. "Durch die Integration von INNOVERA™ in Accessoires kann Bellroy Trageprodukte anbieten, die schön, funktional und umweltfreundlicher sind. Aufgrund seiner Langlebigkeit eignet sich INNOVERA™ besonders gut für Anwendungen mit hohem Verschleiß."

Seit seiner Gründung hat Bellroy kontinuierlich verantwortungsvolle Geschäfts- und Materialentwicklung als Kernprinzipien integriert. Bellroy bietet Taschen, technisches Zubehör und mehr an - mit Materialien aus recycelten Plastikflaschen und recycelten Quellen wie Pre-Consumer-Industrieabfälle und ausrangierte Fischernetze. Als zertifizierte B Corp hat sich Bellroy der Lösung sozialer und ökologischer Herausforderungen verschrieben, wobei die soziale Verantwortung des Unternehmens Menschen, Tiere und den Planeten gleichermaßen berücksichtigt.

"Wir sind bestrebt, Materialien zu unterstützen, die das Potenzial haben, sehr reale Umweltprobleme zu lösen, ohne dabei negative Auswirkungen auf andere Bereiche zu verursachen", so Andy Fallshaw, Mitbegründer von Bellroy. "Wir sind davon überzeugt, dass INNOVERA™ dazu beiträgt, wichtige Abfallströme zu reduzieren und herkömmliche Leder in vielen konkreten Leistungsaspekten übertrifft. Von verbesserter Haltbarkeit bis hin zu hochgradig einstellbaren ästhetischen und haptischen Eigenschaften freuen wir uns, dieses überzeugende Material Kunden auf der ganzen Welt anbieten zu können."

Bellroy wird seine ersten INNOVERA™-basierten Produkte in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 auf den Markt bringen. Besuchen Sie bellroy.com/innovera , um sich für Updates anzumelden.

Über Modern Meadow Das 2011 gegründete Unternehmen Modern Meadow mit Sitz in Nutley, New Jersey, entwickelt innovative Biomaterialien, die von der Natur inspiriert sind. Seine Produkte, die zu über 80 % aus erneuerbarem Kohlenstoff bestehen und aus einem neuartigen Hybridmaterial aus Pflanzenproteinen und biobasierten Polymeren hergestellt werden, sind nachhaltig, stärker und leichter als herkömmliche Materialien. Modern Meadow reduziert die Abhängigkeit von erdölbasierten und tierischen Produkten, ohne die Qualität zu beeinträchtigen. Seine Materialien lassen sich nahtlos in bestehende Produktionsprozesse in der Automobil-, Schuh-, Möbel- und Modeindustrie integrieren. Durch die Zusammenarbeit mit Top-Marken wie Tory Burch und Branchenführern wie BASF, Bader und ISA TanTec gewährleistet Modern Meadow hochwertige, vollständig rückverfolgbare Produkte. Weitere Informationen finden Sie unter modernmeadow.com und folgen Sie dem Unternehmen auf LinkedIn und Instagram.

Über Bellroy Bellroy ist die designbegeisterte australische Tragemarke, die die Art und Weise verändert, wie wir uns durch die Welt bewegen. Seit 2010 hat Bellroy einige der häufigsten Probleme, wie fette Geldbörsen und fadenscheinige Taschen, durch sorgfältige Produktion gelöst, um zeitlose und dauerhafte Produkte zu gewährleisten, die sich jedem Bedarf anpassen. Durch den zertifizierten B-Corp-Status, zweckorientierte Geschäftspraktiken und eine nachhaltige Materialentwicklung zeigt Bellroy der Welt weiterhin, wie "besser" aussieht. Jeder Mensch ist einzigartig. Bellroy ist der Meinung, dass Marken nicht definieren sollten, wer Sie sind, sondern Sie dabei unterstützen sollten, das Leben zu führen, nach dem Sie sich sehnen.

Bellroy sucht ständig nach besseren Wegen, um seine Leder zu beschaffen, Materialinnovationen zu entwickeln, die Auswirkungen auf die Umwelt zu reduzieren und Produkte herzustellen, die lange halten. Mit agilem Denken und kundenorientierten Designpraktiken arbeitet Bellroy Jahr für Jahr an Innovationen und verschiebt Grenzen.

Weitere Informationen finden Sie unter bellroy.com/innovera.

BIO-VERA ist eine eingetragene Marke von Modern Meadow, Inc.

