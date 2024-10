Modern Meadow

Modern Meadow ernennt David Williamson zum CEO

Mit seinem umfangreichen Hintergrund in den Bereichen Materialwissenschaften, Biotechnologie und Produktionsumgebungen wird Williamson das Unternehmen ab dem 14. Oktober als CEO leiten.

Modern Meadow baut seine Marke BIO-VERA® weiter aus und erweitert die Produktion

Modern Meadow, ein führendes Unternehmen im Bereich nachhaltiger Materialien, hat bekannt gegeben, dass David Williamson, PhD, mit Wirkung vom 14. Oktober 2024 vom Präsidenten und Chief Operating Officer (COO) zum Chief Executive Officer (CEO) wechseln wird. Dr. Williamson war seit 2015 in verschiedenen Funktionen im Unternehmen tätig und wird nun die nächste Wachstumsphase des Unternehmens anführen. Als CEO wird Dr. Williamson den strategischen Wachstumsplan des Unternehmens weiterführen, um nachhaltige biotechnologisch hergestellte Materialien zu entwickeln, die ein neues Niveau an Leistung, Nachhaltigkeit und Designmöglichkeiten bieten.

„Wir alle bei Modern Meadow haben eine Leidenschaft für Technologie und Innovation, und ich bin stolz darauf, uns in unser nächstes Kapitel zu führen, während wir unsere Mission der Kommerzialisierung von transformativen nachhaltigen alternativen Materialien wie BIO-VERA weiter vorantreiben", sagte Dr. Williamson. „Modern Meadow befindet sich in einer entscheidenden Phase - einer Phase, in der wir auf unserem großen Produktionsmeilenstein aufbauen, um 500.000 Quadratmeter unseres BIO-VERA pro Jahr zu produzieren. Dieser Meilenstein unterstreicht die Marktreife und Kosteneffizienz von BIO-VERA und versetzt Modern Meadow in die Lage, die steigende Nachfrage von Erstausrüstern (OEMs), Markenherstellern und Premiumgerbereien zu befriedigen, die das Material aktiv einführen."

Die Strategie von Modern Meadow umfasst Folgendes:

Rationalisierung der Abläufe für mehr Effizienz

Ausweitung der europäischen Marktpräsenz

Unterstützung der Kommerzialisierungs- und Markenübernahmebemühungen durch die Verlängerung der Betriebslaufzeit.

Das Unternehmen wird auch weiterhin die Marke BIO-VERA stärken und ausbauen, indem es in enger Zusammenarbeit mit seinen Handelspartnern eine neue Markenbotschaft entwickelt, um die Marke für Verbraucher und Industrie gleichermaßen lebendig zu machen.

Über Modern Meadow Modern Meadow konzentriert sich auf die Entwicklung innovativer Biomaterialien, die einen positiven Einfluss auf die Welt haben. Sein Hauptprodukt, BIO-VERA®, ist ein neues, nachhaltiges Material, das nicht nur schön, sondern auch stärker und leichter als herkömmliche Materialien ist. BIO-VERA besteht zu über 90 % aus erneuerbarem Kohlenstoff und wird mit Bio-Alloy™, einer flexiblen Mischung aus Proteinen und Polymeren, hergestellt. Dieser Ansatz ermöglicht es Modern Meadow, die Abhängigkeit von erdölbasierten und tierischen Produkten zu verringern, ohne Abstriche bei der Qualität zu machen. BIO-VERA ist so konzipiert, dass es sich leicht in bestehende Produktionsprozesse integrieren lässt, die in Branchen wie der Automobilindustrie, der Schuhindustrie, der Möbelindustrie und der Modebranche eingesetzt werden, und stellt somit eine praktische Option für den sofortigen Einsatz dar. Modern Meadow arbeitet eng mit Top-Marken wie Tory Burch und Branchenführern wie BASF, Bader und ISA TanTec zusammen, um sicherzustellen, dass seine Produkte von höchster Qualität und vollständig rückverfolgbar sind - vom Labor bis zu den Marken, die die Menschen lieben. Für weitere Informationen besuchen Sie modernmeadow.com oder folgen Sie dem Unternehmen auf LinkedIn und Instagram.

