SAT.1

Bayern - PSG und Real - BVB. SAT.1 und Joyn zeigen beide Viertelfinal-Kracher der Klub-WM am Samstag, 5. Juli, live

Unterföhring (ots)

Fußball-Festtag in SAT.1. Champions-League-Feeling inklusive. Paris St. Germain gegen den FC Bayern München und Real Madrid gegen Borussia Dortmund. SAT.1 und Joyn zeigen am Samstag, 5. Juli, beide Viertelfinal-Kracher bei der FIFA Klub-Weltmeisterschaft live und kostenlos. Die Bayern müssen zuerst gegen den Champions-League-Sieger Paris St. Germain ran - live ab 17:30 Uhr. Anschließend geht's für den BVB gegen die Königlichen aus Madrid - live ab 21:15 Uhr. Das "ran Fußball"-Team mit Moderator Matthias Opdenhövel und den Kommentatoren Matthias Stach und Franz Büchner berichtet von den Partien. Als Experten sind Markus Babbel beim Bayern- und Fredi Bobic beim Dortmund-Spiel im Einsatz. So geht's weiter im Fußball-Sommer XXL live auf Joyn 5. Juli, 17:30 Uhr: Klub-WM Viertelfinale Paris St. Germain - Bayern München (SAT.1) 5. Juli, 21:15 Uhr: Klub-WM Viertelfinale Real Madrid - Borussia Dortmund (SAT.1) 8./9. Juli, 20:15 Uhr: Halbfinals Klub-WM (SAT.1 und/oder ProSieben) 13. Juli, 20:15 Uhr: Finale Klub-WM (SAT.1) 1. August, 19:50 Uhr: Eröffnungsspiel 2. Bundesliga FC Schalke 04 - Hertha BSC (SAT.1) 16. August, 19:50 Uhr: Franz-Beckenbauer-Supercup VfB Stuttgart - Bayern München (SAT.1) 22. August, 19:50 Uhr: Eröffnungsspiel Bundesliga Bayern München - RB Leipzig (SAT.1)

