Sichert den Schampus! Entsetzte Promis und viele Fragezeichen bei "Villa der Versuchung" in SAT.1 und auf Joyn

Zwei Wochen Luxusurlaub... puff, weg." Soap-Schauspieler Raúl Richter ist fassungslos. Reality-Queen Jasmin Herren starrt ungläubig in die Runde: "Ich glaube, ich spinne! Was ist das hier?" TV-Diva Patricia Blanco ist außer sich: "Alles weg. So schnell konnte ich gar nicht schauen. Unfassbar!" Doch was ist passiert?

Alles auf Anfang: 14 Promis, eine traumhafte Villa - und die Aussicht auf 250.000 Euro Preisgeld. "Ihr habt wirklich alles, was das Herz begehrt", schwärmt Moderatorin Verona Pooth. Influencerin Kate Merlan strahlt: "Genau darauf hatte ich Lust! Welcome to Thailand." Doch der Traum platzt schneller als gedacht. Der italienische Bad-Boy Gigi Birofio ahnt es als Erster: "Irgendwas stimmt hier nicht." Und er behält Recht. "Leider ist es zu schön, um wahr zu sein." Schnipp! - und die Villa wird in Windeseile leergeräumt. Möbel, Luxus, Komfort? Alles weg. "Sichert den Schampus!", ruft Party-König Kevin Schäfer. "Wie so oft im Leben hat alles seinen Preis", erklärt Pooth. "Eigentlich könnt ihr euch hier jeden Luxus gönnen - vom Champagner bis zum Pool - aber dafür müsst ihr zahlen. Und zwar aus eurem Jackpot." Wer gönnt, zahlt. Direkt vom 250.000-Euro-Topf. Bis dahin schlafen die Promis auf spärlichen Matten am Boden und essen kalte pürierte Pizza. Luxusgirl Kate Melan steht unter Schock: "Das kann doch nicht wahr sein. Dafür bin ich nicht nach Thailand geflogen!" Ein gefährliches Spiel beginnt - Wer hält der Versuchung stand - und wer scheitert? Wird Ex-Richter Roland Schill standhaft bleiben, wenn es um edlen Wein und weibliche Gesellschaft geht? Bleibt Jimi Blue Ochsenknecht cool oder bricht der Promi-Sohn unter dem Gruppendruck ein? Und was macht Manni Ludolf, wenn's plötzlich weder Werkzeug noch Würstchen gibt?

Produziert wird "Villa der Versuchung" von Banijay Productions Germany GmbH.

"Villa der Versuchung", acht Folgen, ab Montag, 7. Juli, um 20:15 Uhr in SAT.1 und jederzeit streamen auf Joyn

