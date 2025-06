SAT.1

Allererste Sahne! Ab Mittwoch um 20:15 Uhr sind in SAT.1 bei "Das große Backen" die Profis am Werk

"Bei wem der Puls nicht ganz oben ist, der macht was falsch!" Trotz ganz viel Erfahrung in der Backstube, steht Joana bei "Das große Backen - Die Profis" (ab Mittwoch, 2. Juli, um 20:15 Uhr in SAT.1) voll unter Adrenalin. Die 26-Jährige führt seit zwei Jahren ihre eigene Eisdiele in Braunschweig, wo es im Sommer Eis und in den Wintermonaten zusätzlich einzigartige Törtchen gibt. Das Lieblings-Eis ihrer Kunden: Pistazie! Für Joana die perfekte Inspiration für die erste Back-Challenge. In nur 3,5 Stunden müssen sie und ihre sieben Konkurrenten das eigene Markenzeichen backen. Kann sich die Unternehmerin zum Erfolg pushen?

Auch die Vegan-Konditorin Theresa (32) aus dem Münsterland wählt Pistazie als Grundzutat für ihr Törtchen-Kunstwerk. Sie wurde bereits mehrfach für ihr feines Händchen in der Backstube ausgezeichnet. Doch beim Profi-Backen läuft nicht alles butterweich: "Ich bekomme die Törtchen nicht aus der Form, weil sie nicht genug gefroren sind. Mir bleibt nichts anderes übrig, als die Form zu zerschneiden!" Die Zeit ist knapp und die Erwartungen der Juroren hoch: "Wir erwarten die schönsten Gebäcke und die sensationellsten Torten, die es jemals im Fernsehen gegeben hat", kündigt Jurorin Bettina Schliephake-Burchardt an, die gemeinsam mit Christian Hümbs und Günther Koerffer die Back-Kreationen bewerten. Wer sich im Einzelduell durch Kreativität, Fingerspitzengefühl und Nervenstärke von seiner Konkurrenz abhebt, sichert sich 10.000 Euro Preisgeld und den legendären goldenen Cupcake.

Das sind die Profi-Bäcker: Achtmal allererste Sahne

Rowena (28, Koblenz): Als Dozentin für Patisserie gibt sie ihre Skills an ihre Meisterschüler weiter. Für ihr Talent wurde sie als "Dessertkönigin Deutschlands" ausgezeichnet.

Benjamin (29, Südtirol): Der Kaffee- und Pralinenmanufaktur-Besitzer bringt sein italienisches Temperament, viel Charme und Sinn für Perfektion mit in die Sendung.

Theresa (32, Münsterland): Mit viel Stil verwandelt sie vegane Schokolade in kleine Kunstwerke. Dafür wurde sie beim "Championnat du Chocolat" 2023 mehrfach ausgezeichnet.

Carolin (32, Lübeck): Konditormeisterin und gleichzeitig YouTube-Star mit Millionenpublikum. Sie begeistert ihr internationales Publikum mit Tortenkunst aller Art.

Larissa (27, Bernkastel-Kues): Mit gerade einmal 25 Jahren eröffnete sie ihr eigenes Café und kreierte ihre eigene Schokoladenlinie. Diese ist bekannt für eine vielseitige, filigrane Deko.

Joana (26, Wolfenbüttel): Sie brachte frischen Wind in die Familienbäckerei und eröffnete 2024 zusätzlich ihre eigene Eisdiele in Braunschweig.

Valentina (19, Wien): Als Küken der Sendung erfüllt sie sich mit der Teilnahme einen Kindheitstraum. Mit ihrem internationalen Ausbildungsweg und einer Vorliebe zur Extravaganz wird sie zur harten Konkurrenz.

Jennifer (39, Merkendorf, Bayern): Kreativbäckerin auf Rädern: Mit ihrem Candy-Mobil tourt Jennifer zu Events und Märkten, wo sie ihre Kunden verzaubert und sich schon lange einen Namen gemacht hat.

Die sechste Staffel "Das große Backen - Die Profis" läuft erstmals in der Prime Time, ab Mittwoch, 2. Juli 2025, um 20:15 Uhr in SAT.1 und jederzeit kostenlos auf Joyn. Enie van de Meiklokjes moderiert die Back-Show. Produziert werden die sechs Folgen von BBC Studios Germany.

