ARD Das Erste

Hollywood-Stars bei "Wer weiß denn sowas?"

Tom Wlaschiha spielt gegen Ralf Moeller

Das Wissensquiz vom 9. bis 13. Dezember 2024, um 18:00 Uhr im Ersten

Bild-Infos

Download

München (ots)

Die Gästeliste der kommenden Woche verspricht jede Menge Spaß und viele Lacher, wenn Moderator Kai Pflaume wieder zehn Prominente mit extrem kuriosen Quizfragen überrascht. Besonders gute Kombinationsgabe und ein wenig Knobelglück sind bei den Stars und deren Teamchefs Bernhard Hoëcker und Elton gefragt, wenn es um die Beantwortung von Fragen wie diese geht:

Worauf geht die Redewendung "ins Fettnäpfchen treten" zurück?

a) altgriechische Olympioniken, die beim Weitsprung übertraten

b) mittelalterliche Gefäße, die das Speisefett hängender Würste auffingen

c) Kutschpferde, deren Hufe früher in Eimer mit Huffett getaucht wurden

Folgende Rate-Duelle erwarten die Zuschauer in dieser Woche:

· Spaßvogel-Duell: Guido Cantz und Bernd Stelter sind rheinische Frohnaturen durch und durch. Auch wenn es bis zum nächsten Kölner Karneval noch ein bisschen hin ist, bieten die lustigen Themen hinter der "Wer weiß denn sowas?"-Fragewand sicher einige Inspirationen für kommende Büttenreden.

· Musiker-Duell: Im kommenden Frühjahr geht Sänger Tim Bendzko wieder auf große Deutschlandtour. Bevor es im April losgeht, kommt er ins "Wer weiß denn sowas?"-Studio, um sich dem spannenden Rateduell gegen eine echte Schlagerikone zu stellen. Seit den 70er Jahren ist Marianne Rosenberg eine der erfolgreichsten deutschen Sängerinnen und hat mit Hits wie "Er gehört zu mir" und "Marleen" Musikgeschichte geschrieben.

· Blödel-Duell: Ob mit "Kalkofes Mattscheibe", "SchleFaZ - Die schlechtesten Filme aller Zeiten" oder dem Podcast "Kalk & Welk" - der Satiriker Oliver Kalkofe kennt sich mit TV-Unterhaltung bestens aus. Ob ihm das bei der Beantwortung schräger Quizfragen im Duell mit seiner Rategegnerin Maike Kühl helfen wird? Die Kabarettistin mischt seit dem Sommer mit Schlagfertigkeit und Scharfsinn in der Satiresendung "Die Anstalt" mit.

· Hollywood-Duell: Im ersten "Gladiator"-Blockbuster starb der gebürtige Nordrhein-Westfale Ralf Moeller als "Gladiator Hagen" den heroischen Filmtod. Sein aus Sachsen stammender Schauspielkollege Tom Wlaschiha begeisterte die "Game of Thrones"-Fans als zwielichtiger "Jaqen H'ghar". Nun treten die beiden deutschen Hollywood-Stars zum ultimativen Ratefight gegeneinander an.

· Comedian-Duell: Bülent Ceylan füllt mit seinem aktuellen Programm "Yallah Hopp" die Hallen in ganz Deutschland. Einige seiner Bühnenfiguren hat der Mannheimer jetzt in seinem Roman "Yallah Mord!" in einen skurrilen Kriminalfall verwickelt. Zum witzigen Wettraten trifft er auf den Stand-up-Comedian und Podcaster Moritz Neumeier, der im Dezember seinen "Improvisierten Jahresrückblick 2025" gleich mehrfach vor ausverkauftem Haus in Hamburg präsentiert.

Die "Wer weiß denn sowas?"-Woche im Überblick

Montag, 9. Dezember Guido Cantz / Bernd Stelter

Dienstag, 10. Dezember Tim Bendzko / Marianne Rosenberg

Mittwoch, 11. Dezember Oliver Kalkofe / Maike Kühl

Donnerstag, 12. Dezember Tom Wlaschiha / Ralf Moeller

Freitag, 13. Dezember Bülent Ceylan / Moritz Neumeier

Hätten Sie gewusst, dass ...

die Redewendung "ins Fettnäpfchen treten" auf mittelalterliche Gefäße, die das Speisefett hängender Würste auffingen, zurückgeht?

Wer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD-Quiz-App unter www.daserste.de/quiz-app

kostenlos herunterladen. "Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD-Werbung für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk.

"Wer weiß denn sowas?" im Internet unter www.daserste.de/wer-weiss-denn-sowas

"Wer weiß denn sowas?" in der ARD Mediathek: https://www.ardmediathek.de/daserste/wer-weiss-denn-sowas

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell