Song Contest "Dein Song für EINE WELT!": "Noch'n Song für 'ne heile Welt" von ROCKYTRIO aus Frankfurt ist neuer EINE WELT-Song

Mitreißende Beats, ehrliche Botschaften und jede Menge Herzblut - das Finale des Song Contests "Dein Song für EINE WELT!" von Engagement Global am 5. Dezember 2025 in Berlin setzte ein starkes Zeichen für globales Engagement und musikalische Vielfalt. Nach den beeindruckenden Live-Performances der Top 5-Acts kürte die Jury schließlich "Noch'n Song für 'ne heile Welt" von ROCKYTRIO aus Frankfurt zum neuen EINE WELT-Song.

Der neue EINE WELT-Song

"Ich hab es erst gar nicht geglaubt, ich fühlte mich wie im Fiebertraum. Es waren so viele tolle Bands heute und dass wir es geworden sind, ist unglaublich!" so die Reaktion von Sängerin Berenike Breitenstein unmittelbar nach der Ergebnisbekanntgabe durch die Jury. Der Song ihrer Band "Noch'n Song für 'ne heile Welt" ist ein kraftvolles Plädoyer für Frieden auf der ganzen Welt. In ihrem Songtext verweisen die Bandmitglieder des ROCKYTRIO auf verschiedene Friedenshymnen der Geschichte. Dadurch schufen sie eine ungewöhnliche Komposition mit viel Raffinesse und inhaltliche Tiefe.

Damit sicherte sich das ROCKYTRIO den Titel EINE WELT-Song, eine Studioproduktion, einen prominenten Platz auf dem EINE WELT-Album Vol. 6, ein Preisgeld von 1.000 Euro sowie einen professionellen Musikvideodreh. Außerdem begleitet der Song als Hymne die zwölfte Runde des Schulwettbewerbs zur Entwicklungspolitik "alle für EINE WELT für alle".

Bewegende Auftritte und musikalische Höhepunkte

"Ich gratuliere den Finalist*innen und allen anderen Gewinner*innen: Eure Musik ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Geschenk für die Welt. Denn Musik - und so auch jeder eurer Songs - ist ein kraftvolles Werkzeug, um auf globale Missstände aufmerksam zu machen und gleichzeitig den Gedanken von Hoffnung zu verbreiten. Nur gemeinsam können wir eine Welt gestalten, in der alle Menschen in Würde, Freiheit, Frieden und ohne Armut leben. Darum appelliere ich an euch: Bleibt unbequem, engagiert euch weiterhin und setzt Impulse in eurem privaten und gesellschaftlichen Umfeld, denn eure Stimmen sind wichtig und werden gehört," sagt Johann Saathoff, Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.

Beeindruckende Liveperformances lieferten neben dem erstplatzierten Act auch die übrigen Top 5: Mit ihrer emotionalen Pop-Ballade "Gegenwind" thematisierten Hannah und Kira aus Osnabrück in Niedersachsen Geschlechtergerechtigkeit und gesellschaftliche Ungleichheit. Die 19-köpfige Schulband des Bertolt-Brecht-Gymnasiums Schwarzenberg/Erz aus Sachsen beschrieb mit ihrem Song "Geradeaus" den inneren Zwiespalt vieler Menschen zwischen dem Wunsch nach Veränderung und der Realität des Alltags. Ebenfalls als großes Ensemble trat die 6c Baltic-Schule Rostock aus Mecklenburg-Vorpommern mit ihrem Song "No Plastic!" auf, in dem die Schüler*innen aus der Perspektive von Tieren wie Rochen und Forellen, über die Verschmutzung von Lebensräumen durch Plastik sangen und gleichzeitig aufzeigten, dass jede*r im Alltag durch kleine Taten zum Schutz der Umwelt beitragen kann. Auch die LuggyTones aus Straubing in Bayern haben sich mit dieser Thematik beschäftigt - die Performance ihres Songs "Eine Welt, so weit, so schön" war ein eindringlicher Appell für Frieden, digitale Verantwortung und globale Empathie.

"In den Live-Performances wurde deutlich, wie stark sich die Interpret*innen für eine gerechtere und nachhaltigere Welt einsetzen - mit Mut und Haltung. Aber auch die Gewinnerbeiträge insgesamt zeigen, wie kreativ, kritisch und empathisch junge Menschen auf die Herausforderungen unserer Zeit blicken", so Klaus Schilling, Bundeskoordination der UNESCO-Partnerschulen. Er kürte als Teil der Finaljury gemeinsam mit Natalie Bonds, deutsch-amerikanische Singer-Songwriterin, Vocal Coach und Song Contest-Patin, Isabelle Kiehn, KMK-Berichterstatterin für BNE, Referatsleiterin Referat B5 Entwicklungszusammenarbeit, Bildung für Nachhaltige Entwicklung, Demokratiepädagogik im Ministerium für Bildung und Kultur Saarland, Johnny Strange, Sänger bei Culcha Candela, Gründer Africa Rise e.V. und Song Contest-Pate, Ezé Wendtoin, Gewinner der ersten Song Contest-Runde, Musiker und Gründer von TAM e.V. (Dresden) und APECA (Ouagadougou), den neuen EINE WELT-Song. Das Finale im Martas Gästehäuser Berlin war nicht nur ein musikalischer Höhepunkt, sondern auch ein emotionaler Abend voller Begegnungen, Diskussionen und gemeinsamer Visionen.

Das neue EINE WELT-Album erscheint im Sommer 2026

Neben den fünf Gewinnersongs haben 16 weitere Acts aus ganz Deutschland einen Platz auf dem EINE WELT-Album Vol. 6 gewonnen. Die professionellen Studioaufnahmen sind bereits in vollem Gang. Ab Sommer 2026 steht das Album auf der offiziellen Song-Contest-Website www.eineweltsong.de zum Download bereit. Für den erstplatzierten EINE WELT-Song wird außerdem ein professionelles Musikvideo realisiert, das ebenfalls im kommenden Jahr erscheinen wird.

Über den Song Contest

Der Song Contest "Dein Song für EINE WELT!" wird von der Engagement Global gGmbH im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung durchgeführt. Ziel des Wettbewerbs ist es, junge Menschen dazu zu motivieren, sich auf musikalische Weise mit globalen Themen und Zusammenhängen auseinanderzusetzen. Der Song Contest ist eine Begleitmaßnahme zum Schulwettbewerb zur Entwicklungspolitik "alle für EINE WELT für alle". Dieser lädt Schüler*innen ein, mutige Ideen zu entwickeln, um das Schicksal unseres Planeten selbst in die Hand zu nehmen.

Als Pat*innen unterstützen Musiker Albert N'sanda, Song Contest-Gewinner Andre Fischer, die Rockband Deadheadz, Rapper Fargo, Fernsehmoderatorin Jess, Sänger John Lwanga, Sängerin Melane, Singer-Songwriterin Natalie Bonds und Fernsehmoderator Ralph Caspers die aktuelle Runde. Als Rundenpartner begleiten außerdem Aktion gegen den Hunger, Cornelsen Verlag, Grundschulverband e.V., Kindernothilfe e.V., Lugert Verlag, Stiftung Menschen für Menschen, Schulkurier, SOS-Kinderdörfer weltweit, die TUI Care Foundation, der Verband deutscher Musikschulen e.V. und ZEIT für die Schule den Song Contest.

