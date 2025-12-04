PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Coface Deutschland

Markus Kuger ist neuer Chefvolkswirt für die DACH-Region bei Coface

Markus Kuger ist neuer Chefvolkswirt für die DACH-Region bei Coface
  • Bild-Infos
  • Download

Mainz (ots)

Seit dem 1. Dezember verantwortet Markus Kuger als neuer Chefvolkswirt die ökonomische Analyse für Deutschland, Österreich und die Schweiz beim internationalen Kreditversicherer Coface. In dieser Funktion berichtet er an Katarzyna Kompowska, CEO für die Region Nordeuropa.

Markus Kuger bringt mehr als 15 Jahre Erfahrung in der wirtschaftlichen Analyse und Risikobewertung mit. Zuletzt war der 43-jährige Diplom-Volkswirt vier Jahre lang Chief Economic Advisor bei Baker Ing, einem internationalen Anbieter für Kreditmanagementlösungen. Davor arbeitete er über elf Jahre in verschiedenen Positionen bei Dun & Bradstreet - unter anderem als Lead Economist in London. Sein Studium der Volkswirtschaftslehre an der Universität Würzburg schloss Kuger im Jahr 2009 ab und arbeitete im Rahmen des Robert-Schuman-Stipendiums zunächst im Europäischen Parlament in Brüssel im Ausschuss für Wirtschaft und Währung.

Katarzyna Kompowska, Coface CEO für Nordeuropa: "Ich freue mich sehr, dass wir Markus Kuger für Coface und die DACH-Region gewinnen konnten. Mit seiner langjährigen, internationalen Erfahrung in der ökonomischen Analyse wird er unsere Expertise nach außen und innen wirkungsvoll stärken. Aufgrund seines tiefen Verständnisses für Risiko- und Kreditmärkte passt er dabei perfekt zu unserer strategischen Ausrichtung."

Pressekontakt:

Coface, Niederlassung in Deutschland
Sebastian Knierim - Pressesprecher -
Tel. 06131/323-335
sebastian.knierim@coface.com
www.coface.de

Original-Content von: Coface Deutschland, übermittelt durch news aktuell

