FNR Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe

Klimafreundlich nur ohne Torf! - Zweite bundesweite Aktionswoche

"Torffrei gärtnern" vom 28. Februar bis 9. März

Gülzow (ots)

Die Gartensaison steht vor der Tür. Neben Pflanzen steht da für die Gartenfreunde bald eine große Menge Blumenerde auf der Einkaufsliste. Viele Hobbygärtnerinnen und -gärtner achten schon jetzt darauf, dass die Erden torffrei sind oder weniger Torf drinsteckt. Das ist ein enorm wichtiger Beitrag für den Klimaschutz, denn Torf bindet überflüssiges CO2 als Kohlenstoff in Moorböden. Mit der Aktionswoche "Torffrei gärtnern!" vom 28. Februar bis 9. März informiert das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft darüber, wie man torffrei gärtnern kann. Warum zählt dabei jeder Blumentopf? Genau darüber sprechen wir jetzt mit Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir.

1. Herr Özdemir, zum zweiten Mal findet Ende Februar bis Anfang März bundesweit die Aktionswoche "Torffrei gärtnern!" statt. Warum ist das Thema so wichtig?

O-Ton 1 (Cem Özdemir, 50 Sek.): "Das kann man eigentlich auf eine einfache Formel zusammenfassen: Torffrei gärtnern schützt das Klima. Warum? Torf kommt aus Mooren. Moore speichern enorme Mengen an Kohlenstoff und das sogar mehr als alle Wälder auf der Erde zusammen. Wird Torf abgebaut, entweicht das CO2 in die Luft, was logischerweise nicht gut ist. Torf bleibt am besten deshalb dort, wo es hingehört und allen nützt - im Moor. Damit wäre ich schon bei der Blumenerde. Denn wie Sie richtig sagen, jeder Blumentopf zählt. Wer torffreie Erden statt Blumenerde mit Torf nutzt, der reduziert klimaschädliche CO2-Emissionen. Und mit torffreier Blumenerde kann jede Gärtnerin, kann jeder Gärtner ganz einfach selber zum Klimaschutz beitragen. Wie torffrei gärtnern ganz praktisch klappt, das steht bei unserer Aktionswoche 'Torffrei gärtnern' im Fokus."

2. Was sollte man beachten, wenn man mit torffreien Erden gärtnert?

O-Ton 2 (Cem Özdemir, 51 Sek.): "Der Umstieg zur torffreien Erde ist eigentlich erstmal gar nicht so schwer. Am besten klappt es, wenn man ein paar Dinge dabei beachtet. Wichtig zu wissen: torffreie Blumenerde speichert leider weniger Wasser als Erde mit Torf. Deshalb lieber öfter und in kleinen Mengen gießen; viele Blumenkästen haben ja eine Wasserhaltefunktion - das passt sehr gut zur torffreien Blumenerde. Auch regelmäßiges Düngen ist gut, denn torffreie Erden können Nährstoffe weniger gut speichern. Auf den Verpackungen stehen oft Hinweise deshalb. Oder fragen Sie die Fachberatung in den Gärtnereien, im Gartencenter oder im Baumarkt, die helfen gerne weiter. Und noch ein letzter Punkt. Torffreie Erden sind lebendiger als reine Torferden. Im Fachjargon sind sie 'mikrobiell aktiver'. Deshalb die Packung am besten zügig aufbrauchen und Reste kühl und trocken lagern, und den Sack immer gut verschließen."

3. Wo bekommt man torffreie Erden und woran erkennt man sie?

O-Ton 3 (Cem Özdemir, 25 Sek.): "Sie können torffreie Erden und Substrate überall, also in Gärtnereien genauso wie in Gartencentern oder Supermärkten kaufen. Achten Sie bitte dabei bei der Bezeichnung auf 'torffrei' oder 'ohne Torf'. Denn in Erdensäcken, die mit 'torfreduziert' oder 'torfarm' gekennzeichnet sind, stecken leider immer noch bis zu 70 Prozent Torf drin. Das, finde ich, ist eine Menge Torf und damit klimaschädliche Emissionen."

4. Wer unterstützt die Aktionswoche "Torffrei Gärtnern"?

O-Ton 4 (Cem Özdemir, 30 Sek.): "Das sind über 600 Märkte in der ganzen Republik, die mitmachen bei unserer Aktionswoche von unserem Bundesministerium: von Gärtnereien und Gartencentern über große Baumarktketten und Lebensmitteldiscounter bis hin zu Naturschutzorganisationen wie dem NABU und Natur im Garten. Vom 28. Februar bis zum 9. März stellen alle unsere Partner das Motto 'Torffrei gärtnern' in den Mittelpunkt, um mehr Aufmerksamkeit in Deutschland für das Thema zu bekommen."

5. Was erwartet mich zur Aktionswoche konkret im Baumarkt oder auch Gartencenter?

O-Ton 5 (Cem Özdemir, 25 Sek.): "Im Grunde alles rund ums erfolgreiche torffreie Gärtnern. Welche Erden und Substrate gibt es? Für welche Pflanzen wird welches Produkt benötigt? Wie geht man damit richtig um? Mit diesen praktischen Tipps gelingt der Umstieg. Geschultes Fachpersonal steht für Fragen rund um torffreies Gärtnern bereit. Und auf Flyern kann man weitere Tipps zur Pflege und Düngung der Zimmer-, Balkon- und Gartenpflanzen bekommen." Cem Özdemir zur zweiten bundesweiten Aktionswoche "Torffrei gärtnern". Vielen Dank!

Abmoderationsvorschlag: Sie haben es gehört: Gärtnern mit torffreier Erde ist einfach und macht dabei einen großen Unterschied für den Klimaschutz. Wem das jetzt alles zu schnell ging, weitere Informationen zur Aktionswoche aber auch Tipps und Ratschläge gibt es auf www.torffrei.info. Und nutzen Sie ruhig auch die Aktionswoche "Torffrei Gärtnern" des BMEL, um sich schlau zu machen. Die geht vom 28. Februar bis 9. März

