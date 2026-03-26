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Glasfaservermarktung: Plusnet und OXG vereinbaren Netzkooperation

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Düsseldorf/Köln (ots)

Plusnet erweitert Glasfaser-Reichweite über bundesweite Connectivity-Handelsplattform Netbridge

Vermarktungsmöglichkeit für Partner an Privat- und Geschäftskunden

Kooperation stärkt FTTH-Verfügbarkeit insbesondere im urbanen Umfeld

Die Plusnet GmbH, deutsches Telekommunikationsunternehmen und Tochter der EnBW, und die OXG Glasfaser GmbH haben auf den fiberdays 2026 eine Kooperation zur Vermarktung von Glasfaseranschlüssen vereinbart. Ziel der Zusammenarbeit ist es, die bundesweite FTTH-Abdeckung für Vermarktungspartner über die offene Connectivity-Handelsplattform Netbridge weiter auszubauen.

OXG ist ein Joint Venture von Vodafone und Altice und fokussiert sich auf den Ausbau und Betrieb von FTTH-Infrastruktur - insbesondere im urbanen Umfeld. Mit der Kooperation stärkt Plusnet die eigene Glasfaserreichweite und schafft zusätzliche Vermarktungsoptionen im Partnergeschäft. Der eigenwirtschaftliche Ausbau wurde bereits in ca. 50 Städten gestartet. Schritt für Schritt wird jedes Gebäude an das zukunftssichere, hochleistungsfähige OXG-Glasfasernetz angebunden.

Die Vermarktung der über OXG bereitgestellten FTTH-Zugänge ist über die Netbridge für Vermarktungspartner - Carrier, Internet Service Provider, Vermittlungspartner -wie auch für Plusnet im B2B-Geschäft vorgesehen. Der Vermarktungsstart ist für die zweite Jahreshälfte 2026 geplant.

"Mit OXG erweitern wir die FTTH-Reichweite der Netbridge um einen weiteren relevanten Ausbaupartner im städtischen Umfeld. Das schafft zusätzliche Optionen für unsere Wholesale- und Resale-Partner und stärkt die Position von Plusnet im Geschäftskundenmarkt", so Jürgen Rohr, Executive Director Carrier Management bei Plusnet.

"Die Open-Access-Kooperation mit Plusnet ist ein wichtiger Meilenstein für OXG: Wir stärken den offenen Netzzugang, fördern den Wettbewerb und schaffen für Haushalte und Unternehmen in unseren Ausbauregionen künftig eine größere Auswahl an leistungsstarken Internettarifen. Diese Partnerschaft ist ein starkes Signal für eine nachhaltig digital vernetzte Zukunft", ergänzt Stefan Rüter, Geschäftsführer von OXG.

Über Plusnet

Die Plusnet GmbH, eine Tochtergesellschaft der EnBW, ist ein deutsches Telekommunikationsunternehmen mit Fokus auf Geschäftskunden. Plusnet betreibt eine eigene, bundesweite Netzinfrastruktur und verfügt über jahrzehntelange Erfahrung im Betrieb unterschiedlicher Breitband-Technologien. Auf Basis ihres umfassenden Know-hows stellt die Plusnet Gruppe mehr als 40.000 Geschäftskunden jeder Größenordnung zuverlässige und hochsichere Sprach- und Datendienste zur Verfügung. Darüber hinaus agiert Plusnet als Vermittler zukunftssicherer Netze: Über die bundesweite offene Connectivity-Handelsplattform Netbridge können Partner eigene Glasfasernetze bzw. andere Infrastrukturen besser auslasten oder zusätzliche Reichweite für eigene Services gewinnen. Das Unternehmen mit Sitz in Köln beschäftigt rund 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an insgesamt zehn deutschen Standorten.

Über OXG Glasfaser GmbH

Die OXG Glasfaser GmbH ist ein Joint Venture, das im März 2023 von Vodafone und Altice gegründet wurde. Beide Konzerne halten jeweils 50 Prozent der Anteile. Seither zählt OXG zu den führenden Akteuren im deutschen Glasfasermarkt. OXG investiert eigenwirtschaftlich in eine deutschlandweite, zukunftssichere und nachhaltige Infrastruktur, denn Glasfaser ermöglicht nicht nur hohe Übertragungsraten, sondern ist auch energieeffizienter und verursacht weniger COâ''-Emissionen als herkömmliche Technologien. Das von OXG bereitgestellte Netz folgt dem Open-Access-Prinzip und bietet damit maximale Flexibilität bei der Wahl des Anbieters. Schon heute setzen Vodafone, 1&1, Bahnhof Nätverk und die Thüringer Netkom auf diese Infrastruktur und stellen zukünftig mit vielfältigen Glasfasertarifen die digitale Versorgung von Privatpersonen und Unternehmen sicher. Weitere Kooperationen werden folgen. Mit diesem zukunftsweisenden Geschäftsmodell treibt OXG den flächendeckenden Glasfaserausbau in Deutschland entscheidend voran.

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