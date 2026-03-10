Podimo

Podimo stärkt sein Content-Geschäft durch neue Partnerschaft mit arc.studio

Benedikt Treuer wechselt als Head of Content, Germany, zu Podimo

Berlin (ots)

Podimo, Europas führende Podcasting-Plattform, baut sein internationales Content-Geschäft durch eine neue Partnerschaft mit arc.studio, einem der am schnellsten wachsenden Podcast-Labels in Deutschland, weiter aus.

Im Rahmen dieser Vereinbarung wird arc.studio Teil von Podimo Studios, dem internationalen Produktionsbereich von Podimo. Podimo Studios entwickelt hochwertige Originalproduktionen und etabliert kreative Partnerschaften, um das Premium-Content-Portfolio von Podimo weiter auszubauen und die internationale Creator-Ökonomie zu stärken. Mit der Integration von arc.studio baut Podimo Studios seine Präsenz in Deutschland weiter aus und unterstützt das kontinuierliche Wachstum in Europa.

arc.studio wurde 2024 gegründet und ist ein unabhängiges Podcast-Label mit Sitz in Hamburg, das sich auf den Aufbau und die Weiterentwicklung von Creator-geführten, plattformübergreifenden Video-First-Formaten spezialisiert hat. Das Unternehmen arbeitet mit einigen der einflussreichsten Kreativtalente im deutschsprachigen Markt zusammen und hat sich in kurzer Zeit als führende Adresse für hochwertigen, Creator-getriebenen Content etabliert. Zu den jüngsten Erfolgen zählen "Girls Girls" (Nessi on Tour), "Kaffee mit Zitrone" (Dagi Bee & Tina Dzialas), "Clare on Air" (Yana Clare) und "DES ISSES!" (Max Schradin).

Als Teil von Podimo Studios wird arc.studio weiterhin unabhängig agieren und zugleich von Podimos internationaler Reichweite, langfristigen Investitionen und umfassender Produktionserfahrung profitieren. Die Partnerschaft unterstützt die Mission von arc.studio, nachhaltige, Creator-geführte Videoformate zu entwickeln und neue Standards in der Entwicklung hochwertiger Marken- und Formatwelten (Intellectual Property, IP) im europäischen Markt zu setzen.

Die Bekanntgabe der Partnerschaft erfolgt zeitgleich mit der Bestätigung, dass Benedikt Treuer als Head of Content für Deutschland zu Podimo wechselt. Treuer kommt von Amazon Music und wird die Content-Strategie sowie das Commissioning-Portfolio von Podimo im deutschen Markt verantworten. Er tritt seine neue Position im März 2026 an.

"Wir haben bereits gesehen, was möglich ist, wenn Podimo Studios und arc.studio zusammenarbeiten - daher ist dies der konsequente nächste Schritt in unserer Partnerschaft", sagt Georgia Brown, Chief Creative Officer bei Podimo. "Lara und Hendrik haben ein Creator-geführtes Studio aufgebaut, das handwerkliche Qualität und klare Haltung in den Mittelpunkt stellt. Indem wir arc.studio bei Podimo Studios willkommen heißen, schaffen wir zusätzlichen Raum für ambitionierte Ideen und geben Creator:innen die notwendige Unterstützung, Reichweite, wirtschaftliche Perspektiven und kreative Freiheit, um starke und nachhaltige Marken aufzubauen. Der Ausbau unseres Studios-Netzwerks sowie die Verpflichtung einer erfahrenen Führungspersönlichkeit wie Benedikt für unser Content-Geschäft unterstreichen unser klares Bekenntnis zum deutschen Markt - einem der herausragendsten Märkte innerhalb der europäischen Content- und Creator-Branche."

Die Mitgründer und Geschäftsführer Lara Johnen und Hendrik Nagel berichten an Georgia Brown, Chief Content Officer bei Podimo, und werden arc.studio weiterhin eigenständig führen - als Teil des wachsenden internationalen Studios-Netzwerks von Podimo.

"arc.studio steht für Creator-First-Denken und die langfristige Entwicklung starker Marken. Podimo Studios teilt diese kreative Vision und versteht Content und Video als Kernprodukt. Durch den Zusammenschluss mit Podimo Studios gewinnen wir an zusätzlicher Reichweite, Stabilität und langfristiger Planungssicherheit, um Shows noch nachhaltiger zu entwickeln. Für unsere Creator:innen bleibt arc.studio ein Zuhause - jetzt mit mehr Raum, mehr Ressourcen und mehr Wachstumsmöglichkeiten", sagt Lara Johnen, Mitgründerin und Geschäftsführerin von arc.studio.

"Unser Ziel war es nie, lediglich Formate zu produzieren, sondern Creator:innen langfristig zu begleiten und Marken mit Überzeugung und Qualität aufzubauen. Wir haben arc.studio sehr schnell und unabhängig aufgebaut, weshalb es uns besonders wichtig war, den nächsten Schritt verantwortungsvoll zu gehen. Mit Podimo Studios trifft die Agilität eines unabhängigen Labels auf die Stärke und Reichweite eines internationalen Players - so können wir größer denken, mutig investieren und unsere gemeinsame Vision hochwertiger Marken- und Formatwelten in ganz Europa vorantreiben", ergänzt Hendrik Nagel, Mitgründer und Geschäftsführer von arc.studio.

Benedikt Treuer sagt zu seinem Wechsel zu Podimo Deutschland: "Podimo verbindet kreative Exzellenz, Technologie und die Hörer:innen auf eine besondere Weise. Ich freue mich sehr darauf, gemeinsam mit dem Team und unseren Creator:innen inspirierende und unterhaltsame Inhalte zu entwickeln und die nächste Generation von Podcast-Formaten aktiv mitzugestalten."

Benedikt Treuer übernimmt als Head of Content, Germany, die Leitung der Content-Strategie und des Commissioning-Portfolios im deutschen Markt. Er verfügt über nahezu ein Jahrzehnt Erfahrung in der audiovisuellen Branche und war zuletzt als Head of Podcasts Germany bei Amazon Music tätig. Dort verantwortete er unter anderem die Spoken-Word-Strategie und Distribution in Deutschland (einschließlich der preisgekrönten Show "Kurt Krömer - Feelings"), führte das erste Live-Sport-Angebot von Amazon ein (mehr als 700 Audioübertragungen der Bundesliga, des DFB-Pokals und der UEFA Champions League pro Saison auf Amazon Music) und unterstützte die Vermarktung bedeutender Sportrechte von Prime Video in Europa (Premier League und US Open im Vereinigten Königreich, UEFA Champions League in Deutschland, Roland Garros in Frankreich). Vor seinem Eintritt bei Amazon im Jahr 2017 war er als verantwortlicher Redakteur für den FC Bayern München und die deutsche Nationalmannschaft bei Perform Deutschland (spox.com) tätig.

Seit dem Start in Deutschland im November 2019 ist Podimo Europas führende Podcasting-Plattform mit preisgekrönten exklusiven Originals, Hörbüchern und Podcasts. Mit mehr als 1,2 Millionen Abonnent:innen bietet Podimo über 700 kuratierte Episoden pro Monat an. Das 2019 in Dänemark gegründete Unternehmen ist heute in mehreren internationalen Märkten aktiv und beschäftigt mehr als 350 Mitarbeitende in sieben Ländern.

