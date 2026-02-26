Podimo

Giovanni und Stefano Zarrella sprechen im neuen Videopodcast Tutto bene! über das Leben zwischen Rampenlicht und Familie

Manchmal reicht eine einfache Frage, um alles zu sagen: "Tutto bene?" Für Giovanni und Stefano Zarrella ist sie weit mehr als eine Floskel. Sie ist Ritual, Fürsorge, ehrlicher Check-in - und jetzt auch der Titel ihres neuen wöchentlichen Videopodcasts bei Podimo.

Die Zarrella-Brüder sprechen ab sofort in den wöchentlichen Folgen über das, was in ihrem Alltag passiert: Es geht um das Leben zwischen großer Bühne und Familie, um Erfolg und Zweifel, Zusammenhalt und Reibung. Immer angeleitet von der einen Frage, die in ihrer Familie ein täglicher Begleiter ist: "Tutto bene?"

Tutto bene bedeutet für die Zarrellas mehr als alles gut. "Es ist ein Ritual aus dem Familienalltag, eine Art Check-in, wie ein kleiner Startknopf für den Tag," sagt Giovanni. Und sein jüngerer Bruder Stefano ergänzt: "Der Titel ist für uns ein Wegbegleiter. Auch wenn nicht immer alles gut ist, am Ende versuchen wir, dass es gut wird. Unser Glas ist immer halb voll."

In der ersten Folge wird sofort klar, worum es den beiden geht: nicht große Schlagzeilen nachzuerzählen, sondern Nähe herzustellen. Giovanni und Stefano sitzen zusammen am Tisch, wie bei einem Espresso im Café, und nehmen die Community mit in Gespräche, die sonst im Privaten stattfinden würden.

Dabei geht es um große Themen, die alle kennen, und die bei den Zarrellas trotzdem sehr konkret werden: Mut, Zuversicht, Zusammenhalt, Erfolg, Freundschaft, Liebe und die Frage, wie sehr man sich von der Meinung anderer begrenzen lässt. Giovanni beschreibt es als "größtes Gefängnis": die Angst davor, was andere denken könnten.

Ein weiteres Kernthema der Show ist Familie. Die Zarrella-Brüder erzählen, wie sehr sie die Kindheit in der Gastronomie geprägt hat: "Wir haben gelernt, dass wir Menschen glücklicher nach Hause schicken, als sie gekommen sind", sagt Giovanni. "Genau das Gefühl wollen wir auch mit unserem Podcast auslösen."

Neben den wöchentlichen Folgen ist die Community ein fester Teil des Konzepts: Über die Podimo-App können Hörer:innen jede Woche Fragen einsenden, auf die Giovanni und Stefano in einer exklusiven Folge bei Podimo im kostenpflichtigen Premiumbereich eingehen. So wird aus Zuhören ein Austausch.

Neue Folgen von "Tutto Bene" erscheinen ab sofort immer donnerstags, nur bei Podimo.

