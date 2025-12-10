tolino media GmbH & Co. KG

Deutschlands digitale Lesehits: Das sind die tolino eBook-Jahresbestseller 2025

Bild-Infos

Download

München (ots)

Die tolino eBook-Jahresbestseller 2025 stehen fest und die Top 20 meistgelesenen eBooks in diesem Jahr zeigen eine vielfältige Mischung aus fesselnden Krimis und Thrillern, emotionalen Romantasy-Hits und eindrucksvoller Belletristik.

Krimis, Thriller und Romantasy weiterhin im Trend

Krimis und Thriller dominieren auch in diesem Jahr wieder die tolino eBook-Jahresbestsellerliste. Den Spitzenplatz sichert sich Freida McFadden mit ihrem packenden Psychothriller "Die Kollegin - Wer hat sie so sehr gehasst, dass sie sterben musste?". Der internationale Bestseller begeisterte die meisten tolino eBook-Leserinnen und -Leser und sicherte sich so Platz eins. Auf Platz zwei folgt Pierre Martin mit seinem neuen Provence-Krimi "Madame le Commissaire und die gefährliche Begierde". Bereits im vergangenen Jahr gehörte er mit einem anderen Titel der Reihe zu den Top drei der meistgelesenen Autoren des Jahres. Den dritten Platz belegt Rebecca Yarros mit ihrem Romantasy-Hit "Onyx Storm", dem dritten Band ihrer äußerst erfolgreichen Flammengeküsst-Reihe. Neben "Onyx Storm" finden sich auch die beiden weiteren Bände der Reihe - "Fourth Wing" und "Iron Flame" - in den Top 20 der tolino Jahresbestseller 2025.

Caroline Wahl bleibt 2025 mit ihren Romanen ebenfalls ein Publikumsliebling. Mit ihrem Debütroman "22 Bahnen" auf Platz vier und "Windstärke 17" auf Platz sieben schafft sie es erneut mit gleich zwei Titeln in die Top 20. Thrillerautor B. P. Walter ist mit "Das Familienfest" ebenfalls unter den meistgelesenen eBooks vertreten und landet auf dem fünften Platz - ein weiterer Beweis für die starke Präsenz psychologischer Spannungstitel. Auch Regionalkrimis bleiben weiterhin äußerst beliebt - das zeigt Jean-Luc Bannalec eindrucksvoll mit "Bretonische Versuchungen" auf Platz neun.

Auch internationale Erfolgsautorinnen und -autoren prägen die Top 20: Lucinda Riley sichert sich mit "Das Mädchen aus Yorkshire" Platz sechs, während Dan Brown mit seinem neuen Thriller "The Secret of Secrets" Platz acht unserer Bestenliste belegt.

Freida McFadden und Sebastian Fitzek gehören erneut zu den dominierenden Namen des Jahres: McFadden ist zusätzlich mit "Wenn sie wüsste" auf Platz 13 vertreten, während Fitzek gleich dreimal in den Top 20 erscheint. Neben "Die Einladung" (Platz 14) und "Horror-Date" (Platz 16) sichert er sich mit "Der Nachbar" auch Platz 20. Weitere starke Thrillerplätze gehen an Andreas Winkelmann mit "Ihr werdet sie nicht finden" (Platz 11), Klaus-Peter Wolf mit "Ostfriesennebel" (Platz 15) sowie Nele Neuhaus mit "Monster" (Platz 12).

Die beliebtesten tolino eBook-Titel 2025:

Die Kollegin - Wer hat sie so sehr gehasst, dass sie sterben musste? - Freida McFadden Madame le Commissaire und die gefährliche Begierde - Pierre Martin Onyx Storm: Flammengeküsst - Rebecca Yarros 22 Bahnen - Caroline Wahl Das Familienfest - B.P. Walter Das Mädchen aus Yorkshire - Lucinda Riley Windstärke 17 - Caroline Wahl The Secret of Secrets - Dan Brown Bretonische Versuchungen - Jean-Luc Bannalec Fourth Wing: Flammengeküsst - Rebecca Yarros Ihr werdet sie nicht finden - Andreas Winkelmann Monster - Nele Neuhaus Wenn sie wüsste - Freida McFadden Die Einladung - Sebastian Fitzek Ostfriesennebel - Klaus-Peter Wolf Horror-Date - Sebastian Fitzek Die Hummerfrauen - Beatrix Gerstberger Iron Flame: Flammengeküsst - Rebecca Yarros Die unsichtbare Hand - Julie Clark Der Nachbar - Sebastian Fitzek

Original-Content von: tolino media GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell