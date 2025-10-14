tolino media GmbH & Co. KG

Blättern ohne Wischen: Die tolino-Allianz präsentiert die erste eigene Fernbedienung für eReader

Pünktlich zur Frankfurter Buchmesse 2025 bringt die tolino-Allianz mit der Fernbedienung tolino flip und dem ersten tolino in Weiß noch mehr Komfort und Vielfalt ins digitale Lesen.

Digitales Lesen mit tolino wird noch individueller und komfortabler: Die tolino-Allianz bringt mit der tolino flip Fernbedienung erstmals eine eigene, speziell für tolino eReader entwickelte Lösung auf den Markt. Der tolino flip ermöglicht das Vor- und Zurückblättern, ohne den eReader in der Hand zu halten.

Außerdem präsentiert tolino den tolino vision color und tolino stylus in Weiß. Mit dem Launch dieser drei neuen Produkte demonstriert die tolino Allianz ihre Kundenorientierung und baut ihr Portfolio strategisch und zielgruppenorientiert weiter aus. Sie beweist damit erneut ihre Innovationsstärke auf dem eReading-Markt.

Komfortables Blättern per Knopfdruck: die smarte Fernbedienung für tolino eReader

Die tolino flip Bluetooth-Fernbedienung ist die perfekte Ergänzung für die aktuelle tolino-Gerätegeneration*. Sie ermöglicht müheloses Blättern im eBook, ganz ohne den eReader in der Hand zu halten. Mit den zwei intuitiv belegten Vor- und Zurück-Tasten des tolino flip kann in jeder Leseposition geblättert werden - auch wenn die Hände mal unter der Kuscheldecke sind und der tolino bequem auf dem Schoß liegt oder in einer eReader-Halterung montiert ist. Auch für Menschen mit motorischen Einschränkungen kann der tolino flip das digitale Leseerlebnis angenehmer machen. Damit greift die tolino Allianz den aktuellen Trend zu höchstem Bedienkomfort und Individualität auf, der gerade besonders in der BookTok-Welt zu beobachten ist, und erfüllt so das Lesebedürfnis zahlreicher (jüngerer) Vielleser.

Die Bluetooth-Verbindung zum eReader wird unkompliziert per Knopfdruck hergestellt. Dank des ergonomischen Designs und einem Gewicht von nur 46,5 Gramm liegt der tolino flip leicht in der Hand. Die austauschbare AAA-Batterie ermöglicht lange Lesesessions ohne Unterbrechung und die mitgelieferte praktische Trageschlaufe sichert die Fernbedienung am Handgelenk, sodass sie jederzeit griffbereit ist. Die tolino flip Fernbedienung wird ressourcenschonend mit recyceltem Materialanteil hergestellt und ist in den Farbvarianten Schwarz und Weiß erhältlich. Das perfekte (Weihnachts-) Geschenk für Lesebegeisterte!

tolino vision color und tolino stylus: jetzt auch in Weiß!

Ebenfalls eine tolle Geschenkidee für alle, die es individuell und stilvoll mögen, ist das Premiumgerät der aktuellen tolino-eReader-Generation, der tolino vision color, der in diesem Jahr in einer weiteren Farbvariante verfügbar sein wird. Ab sofort erstrahlen der tolino vision color und der separat erhältliche tolino stylus Eingabestift nun auch in der Farbe Weiß. Die glatte, leicht schimmernde Front des weißen tolino vision color verleiht ihm einen edlen Look, während die Rückseite des eReaders sich in einem matten Grau präsentiert und durch sein feines Strukturmuster elegant wirkt und zugleich einen festen Halt bietet. Damit gibt es für alle, die mehr Auswahl für ihren individuellen Stil wünschen, eine ansprechende Alternative zum klassischen schwarzen Gehäuse des tolino vision color und tolino stylus. Gleichzeitig bleibt die beliebte schwarze Farbvariante weiterhin bei allen tolino Buchhändlern erhältlich.

Verfügbarkeit

Die tolino flip Fernbedienung in den Farbvarianten Schwarz und Weiß sowie der neue tolino vision color und tolino stylus in Weiß sind ab sofort bei allen tolino-Partnern vorbestellbar und ab November 2025 online und in tolino Buchhandlungen verfügbar.

Datenblätter und Bilder finden Sie auf https://mytolino.de/news/ zum Download.

*tolino vision color, tolino shine color und tolino shine 5

