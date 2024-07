tolino media GmbH & Co. KG

Pünktlich zum Sommer: tolino vision color und tolino stylus sind ab sofort erhältlich

München (ots)

Der neue tolino vision color mit Farbdisplay und der Eingabestift tolino stylus sind ab sofort erhältlich - pünktlich zur Urlaubs- und Reisezeit. Nachdem die Ankündigung der tolino-Allianz zum Launch der neuen Gerätegeneration im April von Lesefans und Fachpresse mit großer Begeisterung aufgenommen wurde, wurden auch die Verkaufserwartungen für den tolino shine color deutlich übertroffen, was die tolino-Allianz sehr positiv hinsichtlich des Erfolgs des tolino vision color stimmt. Die neuen Produkte stehen bei allen Allianz-Händlern bereit.

Der tolino vision color ist das aktuelle Premiumgerät der neuen tolino-eReader-Generation. Er vereint alle Funktionen der neuen tolino-Geräte in sich: 7 Zoll Farbdisplay, Fixed-Layout-Darstellung, Hörbuchwiedergabe via Bluetooth und Notizfunktion mit dem Eingabestift tolino stylus. Wie auch schon sein Vorgänger verfügt er über praktische Blättertasten und die automatische Display-Rotation.

Auf den tolino vision color passt, dank des 32 GB internen Speichers, eine ganze Bibliothek an eBooks. Mit seinen gerade einmal 200 Gramm Gewicht und dem schlanken Design spart er viel Platz im Gepäck und ist die perfekte Reisebegleitung für den nächsten Sommerurlaub. Außerdem erlaubt das Farbdisplay in Kombination mit der Fixed-Layout-Darstellung ab sofort das Erlebnis neuer Genres wie Reiseführer, Comics, Mangas oder Kinderbücher - egal, ob auf einer Backpacking-Reise, im Strandurlaub oder beim Städtetrip.

Durch sein handliches Format passt der tolino vision color in jeden Koffer, Rucksack oder jede Handtasche. Der tolino vision color ist wassergeschützt und der Bildschirm blendfrei - das sorgt für ein angenehmes und augenschonendes Leseerlebnis und garantiert genussvolle Lesestunden in der Sonne und am Pool. Auch Hörbücher können drahtlos via Bluetooth-Kopfhörer oder -Lautsprecher abgespielt werden - optimal für lange Reise- oder Wartezeiten. Und sollte am Urlaubsort der Vorrat an gekauften eBooks ausgehen oder einfach Lust auf etwas anderes bestehen, lässt sich dank der WLAN-Verbindung immer und überall mit nur einem Klick Nachschub beschaffen. Über die angebundenen tolino-Händler sind mehr als vier Millionen eBook-Titel von deutschsprachigen und internationalen Verlagen verfügbar.

tolino stylus: Kreativität und Produktivität auch unterwegs

In Kombination mit dem Eingabestift tolino stylus bietet der tolino vision color auch viele neue Nutzungsmöglichkeiten. Mit dem tolino stylus ist es möglich, Textstellen zu markieren und Notizen zu erstellen. Zudem lassen sich spielend leicht Notizbücher anlegen, um Tagebucheinträge zu verfassen, beim Journaling die schönsten Urlaubsmomente oder auch Studien- und Arbeitsnotizen festzuhalten. Der tolino stylus haftet magnetisch an der Seite des tolino vision color und der integrierte Radierer entfernt nicht mehr benötigte Notizen oder Markierungen.

Verfügbarkeit

Der tolino vision color und der tolino stylus sind ab sofort bei allen tolino-Händlern sowie im Onlinehandel erhältlich.

