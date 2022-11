tolino media GmbH & Co. KG

tolino StoryDays 2022: Das Festival der Geschichten geht in die zweite Runde

Am 4. und 5. November 2022 erleben Leser*innen live Autor*innen wie Klaus-Peter Wolf, Ursula Poznanski und Sebastian Fitzek

München (ots)

Am 4. und 5. November 2022 gehen die tolino StoryDays in die zweite Runde. Zwei Tage feiert tolino mit seinen Leser*innen Geschichten in jeder Form, ob gelesen, gehört oder erlebt. Teilnehmer*innen erwarten bei dem kostenlosen Online-Event interaktive Lesungen, Workshops, spannende Talk-Runden und Live-Podcasts.

Die tolino StoryDays beginnen Freitagabend um 19:30 Uhr mit dem Auftritt des Bestseller-Autors Klaus-Peter Wolf, der Einblicke in den Schaffungsprozess seiner Ostfriesen-Krimis gibt. Bei der anschließenden "Langen Lesenacht" sind Autor*innen verschiedenster Genre vertreten, wie zum Beispiel Nele Neuhaus, Veit Etzold oder Karin Lindberg.

Am Samstag ab 10 Uhr erwartet die Teilnehmer*innen ein buntes Programm aus Liebe, Spannung und Achtsamkeit. Mit dabei sind Autor*innen wie Lilly Lucas, Ursula Poznanski, Sebastian Fitzek, Laura Kneidl, Veit Lindau und Doris Dörrie. Durch die Veranstaltung führt wie im letzten Jahr Autorin und Moderatorin Anabelle Stehl.

Die tolino StoryDays finden kostenlos als Livestream mit interaktiven Elementen auf der Website www.tolinoStoryDays.de statt. Dort finden Interessierte auch das vollstände Programm und spannende Hintergrundinformationen. Außerdem haben Interessierte auf der Event-Website die Möglichkeit, sich für Workshops und den Newsletter mit aktuellen Informationen anzumelden und tolle Preise zu gewinnen.

Die tolino StoryDays sind ein digitales Live-Event der tolino-Allianz, das mit freundlicher Unterstützung der Verlage Rowohlt, Droemer Knaur, S. Fischer Verlag GmbH, Kyss, Piper, migo, Ullstein, Gräfe und Unzer und Diogenes umgesetzt wird. Agenturseitig verantwortlich für die Planung und Durchführung ist die Berliner Agentur für immersive Markenführung vm-people.

Original-Content von: tolino media GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell