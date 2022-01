Kabel Eins

Adrenalin pur bei den Reimanns: Wagt Konny den Helikopter-Sprung?

Unterföhring (ots)

Hoch hinaus!? In Folge 3 von "Willkommen bei den Reimanns" legt Konny sein Werkzeug mal kurz weg - für einen entspannten Ausflug zum Schnorcheln mit Freunden.... Denkste! Stattdessen will der 66-Jährige aus einem Helikopter ins offene Meer springen. Aber 25 Meter sind echt hoch. Wagt Konny tatsächlich den Sprung in die Tiefe? Währenddessen kämpft Manu gegen ihre Angst vor tiefem Wasser an. Sogar ein Hai lässt sich dabei blicken. Adrenalin pur für die Reimanns! Den spektakulären "Schnorchel-Ausflug" gibt's am Sonntag, 23. Januar, ab 20.15 Uhr bei Kabel Eins.

