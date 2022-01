Kabel Eins

Ab ins Paradies! Die Reimanns starten am Sonntag um 20:15 Uhr in ihrem neuen Zuhause bei Kabel Eins durch

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

Echt Kabel Eins. Echt Reimanns. "Endlich kann man uns so sehen, wie wir wirklich sind", freut sich Konny Reimann. Der bekannteste Auswanderer Deutschlands und seine Frau Manu legen am Sonntag, 9. Januar, um 20:15 Uhr in ihrer neuen TV-Heimat bei Kabel Eins los. In "Willkommen bei den Reimanns" laden sie die Zuschauer auf die traumhafte Insel O'ahu auf Hawaii ein. Zwischen Palmen und Strand haben sie sich eben ihren Traum von einem Beachhouse direkt am Pazifik erfüllt. Während Konny noch die letzten Bretter der Terrasse verlegt, plant Manu schon eine zweite Terrasse weiter oben zum Wale-Beobachten.

Ganz nach Konnys Motto "Happy Wife. Happy Life." erfüllt der 66-Jährige seiner Manu jeden Wunsch. Aktuell plant er einen riesigen Swimmingpool im 4.000 Quadratmeter großen Dschungelgarten der Reimanns. Den ist Konny seinem "Engelchen" nämlich seit seinem 60. Geburtstag wegen einer verlorenen Wette schuldig. Für Abwechslung im Paradies sorgen immer wieder neue Abenteuer. Ob ein waghalsiger Klippensprung aus 12 Metern Höhe ins Meer, wilde Kajak-Action am Riff oder ein Sprung aus einem fliegenden Helikopter - für Konny gilt: Hauptsache Adrenalin! Währenddessen trifft sich Manu lieber mit ihren "Mermaids" * zum Schwimmen und auf einen Plausch im Pazifik.

Mehr zu den Reimanns gibt es auf kabeleins.de/reimanns - mit exklusiven Bonusclips, Interviews und Steckbriefen.

Ein Interview mit Manu und Konny Reimann finden Sie außerdem auf der Kabel Eins-Presselounge presse.kabeleins.de.

Barrierefreiheit bei Kabel Eins: Alle Folgen von "Willkommen bei den Reimanns" werden mit Gehörlosen-Untertiteln (UT) ausgestrahlt. Wer den Service nutzen möchte, aktiviert die Teletextseite 149.

* befreundete (Meerjung)frauen

"Willkommen bei den Reimanns" ab 9. Januar 2022 bei Kabel Eins und auf Joyn.

Original-Content von: Kabel Eins, übermittelt durch news aktuell