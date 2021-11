Kabel Eins

Aloha! Die Reimanns legen am 9. Januar 2022 in ihrem neuen Zuhause bei Kabel Eins los

Akkuschrauber, Schnauzer und Cowboyhut. Das kann nur Konny Reimann sein! Zusammen mit seiner Frau Manu starten die bekanntesten Auswanderer Deutschlands ab 9. Januar 2022 in ihrer neuen Fernsehheimat bei Kabel Eins durch. Die TV-Kultstars bringen dann sonntags um 20:15 Uhr Hawaii-Feeling mit Palmen, Sonne und Meer in die deutschen Wohnzimmer. "Endlich zuhause! Wir ziehen zwar nicht wieder nach Hamburg, aber wir haben endlich eine TV-Heimat gefunden, die wir uns immer gewünscht haben", freut sich Konny Reimann. "Wir gehen mit Kabel Eins in die Zukunft - egal wo auf dieser Welt."

In "Willkommen bei den Reimanns" geben sie exklusive Einblicke in ihr einzigartiges Leben auf der hawaiianischen Trauminsel O'ahu. Hier entsteht Konny Island III, an dem die Reimanns mit viel Herzblut, Können und der ein oder anderen verrückten Idee eifrig basteln und werkeln. Ob beim Bau der Dachterrasse für das Beachhouse oder bei der Reparatur ihres alten Schulbusses - geht nicht, gibt's nicht für Konny! Wenn es doch einmal kompliziert wird, kann er sich auf seine Manu verlassen. "Wir haben noch viel vor auf Hawaii oder wo auch immer es uns noch hinzieht. Die Zuschauer bei Kabel Eins können sich auf die besten Reimanns aller Zeiten freuen", kündigt Manu an.

Produziert werden die neuen Formate mit den Reimanns von der JOKER Pictures GmbH Kiel.

"Willkommen bei den Reimanns" ab 9. Januar 2022 bei Kabel Eins.

