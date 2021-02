ARD Das Erste

"Wer weiß denn sowas?" mit Reichweitenrekord

München (ots)

Mit 18,8 Prozent hat das Vorabendquiz "Wer weiß denn sowas?" am gestrigen Dienstag, 16. Februar 2021, den besten Marktanteil der aktuellen Staffel verbucht. 4,175 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten die spannenden Raterunden mit Moderator Kai Pflaume und den Schauspielerinnen Mai Duong Kieu, bekannt aus der Serie "In aller Freundschaft", und Nina Gummich, sie beeindruckte gerade als Krebsforscherin in der Serie "Charité". Heute, am Mittwoch, 17. Februar 2021, um 18:00 Uhr begrüßen die Teamchefs Bernhard Hoëcker und Elton zwei echte Berliner Legenden - er im Osten, sie im Westen: Herbert Köfer , der heute seinen 100sten Geburtstag feiert, und die Schauspielerin Barbara Schöne treffen zu einem lustigen "Berliner Schnauzen"-Wettkampf aufeinander. "Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD-Werbung für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk. "Wer weiß denn sowas?" im Internet unter www.daserste.de/wer-weiss-denn-sowas Fotos über www.ard-foto.de

