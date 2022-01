Kabel Eins

Gelungener Einstand im neuen Zuhause: Die #Reimanns starten mit 5,5 Prozent Marktanteil bei Kabel Eins

Echt gute Quote: Die #Reimanns legen mit 5,5 Prozent Marktanteil (Z. 14-49 J.) einen erfolgreichen Start bei Kabel Eins hin. Insgesamt verfolgten über 3 Millionen Zuschauer (Nettoreichweite Z. ab 3 J.) die erste Folge von "Willkommen bei den Reimanns". Im Anschluss holt "Abenteuer Leben am Sonntag" mit hervorragenden 8,3% Prozent Marktanteil (Z. 14-49 J.) die stärkste Quote seit Mai 2021.

