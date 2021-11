Deutscher Zukunftspreis

Nominiert zum Deutschen Zukunftspreis 2021

Team III nimmt mit Mut und Schnelligkeit den Kampf gegen ein Virus auf

Das Team Prof. Dr. med. Ugur Sahin (Sprecher) / PD Dr. med. Özlem Türeci, Prof. Dr. med. Christoph Huber und Prof. Katalin Karikó, Ph.D., BioNTech SE, Mainz, ist mit ihren Forschungen zu "mRNA-Impfstoffe für die Menschheit - erster COVID-19-Impfstoff als Beginn einer neuen Ära in der Medizin" in die Endrunde der Preisvergabe zum Deutschen Zukunftspreis 2021 eingezogen.

Diese Nominierten schafften es als Erste, einen Impfstoff gegen COVID-19 zu entwickeln und bis zur Zulassung zu bringen sowie entsprechende Produktionskapazitäten aufzubauen. Damit konnte in einer beispiellos kurzen Zeit Millionen Menschen ein Impfstoff zur Verfügung gestellt werden. Sprecher Prof. Ugur Sahin zeigt hier die ungewöhnliche Umsetzung der Innovation auf.

Zwei weitere Teams wurden von der Jury für die Preisvergabe ausgewählt. Am 17. November entscheidet diese über die diesjährigen Preisträger. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird den Deutschen Zukunftspreis 2021 am Abend desselben Tages in der Preisverleihung an das Gewinnerteam übergeben.

Der Preis des Bundespräsidenten für Technik und Innovation würdigt damit zum inzwischen 25. Mal Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler, Ingenieurinnen und Ingenieure, die dank exzellenter Grundlagen- und Spitzenforschung Lösungen für drängende gesellschaftliche Herausforderungen anbieten. Die Ehrung ist mit 250.000 Euro dotiert.

Die Preisverleihung ist am 17. November ab 18.00 Uhr im Livestream auf www.deutscher-zukunftspreis.de und www.zdf.de zu erleben. Das ZDF sendet die Verleihung zeitversetzt um 22.15 Uhr.

Weitere Informationen zu den Projekten, Bild- und Tonmaterialien: www.deutscher-zukunftspreis.de

