Deutscher Zukunftspreis

Nominiert zum Deutschen Zukunftspreis 2021

Team II setzt mit der Gewinnung eines begehrten Rohstoffs dem Klimawandel etwas entgegen

Video-Infos

Download

Berlin-München (ots)

Das Team mit Dr. rer. nat. Carla Recker (Sprecherin), Continental AG, Hannover, Prof. Dr. rer. nat. Dirk Prüfer, Westfälische Wilhelms-Universität Münster und Fraunhofer Institut für Molekularbiologie und Angewandte Oekologie IME, Münster und Dr. rer. nat. Christian Schulze Gronover, Fraunhofer Institut für Molekularbiologie und Angewandte Oekologie IME, Münster, ist für den Deutschen Zukunftspreis 2021 nominiert mit ihren Arbeiten zu "Nachhaltige Reifen durch Löwenzahn - Innovationen aus Biologie, Technik und Landwirtschaft"

Das Team fand im Russischen Löwenzahn eine alternative Quelle für Naturkautschuk. Mit dessen Anbau auf heimischen, ertragsarmen Böden kann dem Plantagenraubbau in tropischen Wäldern eine Alternative entgegensetzt werden. Inzwischen werden mit diesem Rohstoff industriell produzierte Reifen hergestellt. Sprecherin Dr. Carla Recker erläutert, welche unterschiedlichen Aspekte bis zur Innovation zu bearbeiten waren.

Zwei weitere Teams wurden von der Jury für die Preisvergabe ausgewählt. Am 17. November entscheidet diese über die diesjährigen Preisträger. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird den Deutschen Zukunftspreis 2021 am Abend desselben Tages in der Preisverleihung an das Gewinnerteam übergeben.

Der Preis des Bundespräsidenten für Technik und Innovation würdigt damit zum inzwischen 25.Mal Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler, Ingenieurinnen und Ingenieure, die dank exzellenter Grundlagen- und Spitzenforschung Lösungen für drängende gesellschaftliche Herausforderungen anbieten. Die Ehrung ist mit 250.000 Euro dotiert.

Die Preisverleihung ist am 17. November ab 18.00 Uhr im Livestream auf www.deutscher-zukunftspreis.de und www.zdf.de zu erleben. Das ZDF sendet die Verleihung zeitversetzt um 22.15 Uhr.

Weitere Informationen zu den Projekten, Bild- und Tonmaterialien: www.deutscher-zukunftspreis.de; www.facebook.com/deutscher.zukunftspreis; www.instagram.com/deutscher.zukunftspreis/

Original-Content von: Deutscher Zukunftspreis, übermittelt durch news aktuell