Smart, kompakt und nachhaltig - der neue tolino shine 4/ Kleiner Alleskönner bekommt großes Upgrade: tolino shine 4 setzt auf neue Features und besteht zu 85 Prozent aus recyceltem Material

Nachhaltigkeit im Fokus: Mit dem Launch des tolino shine 4 pünktlich vor der Frankfurter Buchmesse erweitert die tolino-Allianz ihr eReader-Portfolio erstmals um einen eReader, dessen Gehäuse zu 85 Prozent aus recyceltem Material besteht. Die Rückseite erstrahlt jetzt in der Farbe "Ocean Blue", statt wie bisher in schwarz.

Auch in ihren Funktionen bietet die neue shine-Generation mehr als die Vorgänger und rückt näher an die Premiumgeräte heran: schneller, brillanter und wassergeschützt kommt der shine 4 auf den Markt.

Mit dem für die shine-Reihe neuem Wasserschutz ist Lesen in der Badewanne pure Entspannung, denn er verzeiht auch ein versehentliches Abtauchen in das (Bade-)Wasser.

Im Punkt Schnelligkeit legt der tolino shine 4 auch deutlich zu. Die tolino Allianz "spendiert" dem Kompaktgerät ebenfalls den neuen Quad-Core-Prozessor - wie den Premiumgeräten epos 3 und vision 6. Dieser ermöglicht ein blitzschnelles Blättern im eBook sowie eine spürbar fixere Reaktion des Bedienmenüs.

Auch beim Display weitet die tolino-Allianz ihre neuen Standards auf den shine 4 aus. So besitzt er ein hochauflösendes 6 Zoll Display und verbesserte Kontraste, die den Eindruck von echten Papierseiten erzeugen. Damit ist noch augenschonenderes Lesen möglich.

Beachtliche drei Millionen ebook-Titel sind bei den Buchhandlungen der tolino-Partner vorrätig. Für die persönliche Bibliothek bietet der tolino shine 4 deswegen mit 16 GB jetzt die verdoppelte Speicherkapazität für noch mehr Lesestoff. Rund 12.000 eBooks passen auf das Gerät. Außerdem setzt der shine 4 ebenfalls auf den neu eingeführten USB-C-Anschluss.

Neben diesen Optimierungen besitzt der tolino shine 4 die bewährten Funktionalitäten seines Vorgängers wie augenfreundliches smartLight und einen kapazitiven Touchscreen.

Der tolino shine 4 ist bei allen tolino-Partnern online ab dem 13. Oktober bestellbar und ab dem 18. Oktober in den Buchhandlungen erhältlich. Interessierte können ihn auf der Frankfurter Buchmesse vom 19. bis 23. Oktober am Stand von tolino in Halle 3.0 Stand D16 testen.

