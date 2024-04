Innovationstreiber im Buchmarkt: Die tolino-Allianz bringt Farbe ins digitale Lesen

tolino media GmbH & Co. KG

Marktanteil soll mit neuer eReader-Generation mit Farbdisplay weiter ausgebaut werden

Neues Leseerlebnis auch für Kinderbücher, Reiseführer, Mangas, Comics uvm.

Audio-Funktion für Hörbücher und Eingabestift tolino stylus

War bislang Schwarz-Weiß der Standard beim Lesen auf eReadern, so kommt mit der neuen Generation von tolino-Lesegeräten ab Mai 2024 Farbe in die digitale Buchwelt. tolino präsentiert als erster großer Anbieter auf dem deutschsprachigen Markt eine komplett neue eReader-Generation mit Farbdisplays. Mit gleich drei Geräten der neuen Generation und einem Eingabestift unterstreicht die tolino-Allianz, hinter der die Buchhändler Thalia, Hugendubel, Weltbild und Libri stehen, ihre Innovationsstärke. Die eReader tolino shine und tolino shine color sind ab dem 7. Mai im Handel verfügbar. Der tolino vision color folgt im Juni.

Erstes bundesweit flächendeckendes Angebot von eReadern mit Farbdisplay

Der Launch der neuen tolino-Geräte bedeutet eine der größten Veränderungen im Markt des digitalen Lesens: Die Zukunft des digitalen Lesens ist farbig. Seit der Gründung vor elf Jahren verkauften die Allianzpartner weit über 5 Millionen tolino-Lesegeräte. Jetzt wollen sie mit der neuen Gerätegeneration ihren Marktanteil von derzeit rund 40 Prozent noch weiter ausbauen. Mit 1.800 Läden im stationären Buchhandel und starken Onlineshops verfügt die Allianz über flächendeckende Präsenz und große Vertriebsstärke. Der Verkaufsstart der Geräte wird pünktlich zum Beginn der Reisesaison mit einer breiten Werbekampagne flankiert.

Das optimale Gerät für jedes Lesebedürfnis: die neue eReader-Generation von tolino

Bereits im Mai kommt der tolino shine color. Der erste eReader von tolino mit Farbdisplay bietet mit seinem starken Preis-Leistungs-Verhältnis den idealen Einstieg in die bunte Welt des digitalen Lesens. Das neue Farbdisplay kann Inhalte wie bebilderte Kinderbücher, Kochbücher, Reiseführer, Fachbücher, Mangas und Comics optimal darstellen. Neu ist auch die Hörbuchwiedergabe via Bluetooth über Kopfhörer oder Lautsprecher. Dank des großen internen Speichers in der Kombination mit der tolino cloud sind der privaten Mediathek dabei kaum Grenzen gesetzt.

Gleichzeitig startet der neue tolino shine: Das smarte Einstiegsgerät für Lesepuristen kommt mit einem hochauflösenden schwarz-weißen Display und der Hörbuchwiedergabe via Bluetooth. Alle Geräte der neuen Generation zeichnen sich, dank eines großen Software-Updates, durch eine moderne Benutzeroberfläche aus.

tolino vision color: Lesen, Notieren und Hören mit einem Gerät

Das Premiumgerät der neuen tolino-eReader-Generation ist der tolino vision color. Er vereint die komplette Bandbreite aller neuen Funktionen in sich: 7 Zoll Farbdisplay, Fixed-Layout-Darstellung, Hörbuchwiedergabe via Bluetooth und Notizfunktion mit dem Eingabestift tolino stylus. Zudem verfügt er über praktische Blättertasten und automatische Display-Rotation. Der tolino vision color wird ab Juni im Handel verfügbar sein.

Der separat erhältliche Eingabestift tolino stylus erweitert die Nutzungsmöglichkeiten des tolino vision color. Handschriftliche Anmerkungen und Markierungen sind damit direkt in eBooks und PDFs auf dem Display möglich. Sogar Zeichnungen, Tagebucheinträge oder To-do-Listen lassen sich im integrierten Notizbuch verfassen und in digitalen Text umwandeln.

Wie gewohnt verfügen alle Geräte über die bewährten Funktionen wie Wasserschutz, wochenlange Akkulaufzeit und blendfreie smartLight-Beleuchtung, die ein komfortables Leseerlebnis garantieren. Auch stehen alle neuen Geräte von tolino im Zeichen der Nachhaltigkeit. So sind die Gehäuse zu 85 % aus Recycling-Plastik gefertigt. In Kombination mit der tolino cloud, der tolino app und dem tolino webreader betreibt tolino ein komplettes digitales Lese-Ökosystem.

Die Launchkampagne

Zum Launch der neuen, farbigen tolino-eReader-Generation startet die tolino-Allianz eine flächendeckende Kampagne im deutschen Buchhandel. Sie macht auf den Werbemitteln mit kreativen Neologismen wie "farbulös" oder "farbtastisch" neugierig und vermittelt so den Wechsel der neuen eReader-Generation zur Farbdarstellung.

Verfügbarkeit

Die eReader der neuen tolino-Generation sind ab sofort bei allen tolino-Partnern vorbestellbar. Der tolino shine und shine color sind ab dem 7. Mai 2024 bei allen tolino-Händlern erhältlich. Der tolino vision color und der Eingabestift tolino stylus sind ab Juni 2024 verfügbar.

