KNAPPSCHAFT vermittelt Facharzttermine

Innerhalb ihres medizinischen Verbundsystems vermittelt die KNAPPSCHAFT kurzfristig Facharzttermine in einer Ambulanz der Knappschaft Kliniken.

Keine schöne Situation: Schmerz im Gelenk oder Schwindel, der nicht mehr weggeht. Jetzt muss es schnell gehen. Die Behandlung bei einer Fachärztin oder einem Facharzt ist nötig. Untersuchungen und Weiterbehandlungen durch Fachärztinnen und Fachärzte sorgen dafür, dass den Ursachen von Erkrankungen zielgerichtet auf den Grund gegangen und die bestmögliche Therapie ausgewählt werden kann. Um einen Termin zu bekommen, braucht es jedoch oftmals einen langen Atem. Wartezeiten von bis zu drei Monaten sind keine Seltenheit.

Die KNAPPSCHAFT unterstützt ihre Versicherten, um zügig einen Ersttermin zu bekommen oder einen bestehenden Termin vorzuziehen.

Durch die Kooperation innerhalb des medizinischen Verbundsystems der KNAPPSCHAFT kann über den telefonischen Facharzttermin-Service der KNAPPSCHAFT ein Untersuchungstermin in einer der Ambulanzen der folgenden Knappschaft Kliniken vermittelt werden:

Universitätsklinikum Knappschaftskrankenhaus Bochum

Knappschaftskrankenhaus Bottrop

Knappschaftskrankenhaus Recklinghausen

Paracelsus-Klinik Marl

Bergmannsheil und Kinderklinik Buer

Knappschaftskrankenhaus Dortmund

Klinik am Park Lünen

Hellmig-Krankenhaus Kamen

Knappschaftskrankenhaus Lütgendortmund

Dieser erweiterte Service steht Versicherten der KNAPPSCHAFT exklusiv unter der Telefonnummer 0800 1650 050 zur Verfügung.

Die KNAPPSCHAFT zählt mit rund 1,4 Millionen Versicherten zu den größten Krankenkassen in Deutschland. Sie kombiniert den Schutz der Kranken- und Pflegeversicherung mit einer ganzheitlichen Versorgung: In ihrem medizinischen Kompetenznetz arbeiten Ärztinnen und Ärzte, Kliniken, Pflegekräfte, Gesundheits- und Versicherungsfachleute Hand in Hand. So erhalten Versicherte eine Vielzahl von Leistungen zur Früherkennung und Prävention - die nicht selten über den gesetzlichen Standard hinausgehen. Weitere Informationen unter www.knappschaft.de.

