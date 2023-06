Kitzbühel Tourismus

20. Golf Festival Kitzbühel 2023

Das Golfevent feiert Geburtstag.

Vom 18. bis 25. Juni 2023 findet die wohl beliebteste Golfwoche der Alpen heuer bereits zum 20. Mal in Kitzbühel statt und feiert großes Jubiläum.

6 Festivaltage, 10 Turniere, Köche mit Hauben-Niveau sowie 6 ausgewählte österreichische Winzer – dies sind auch in diesem Jahr die Zutaten für eine abwechslungsreiche Golfwoche. Auch die 20. Jubiläumsauflage des Golf Festival Kitzbühels überzeugt mit einem vielfältigen Programm.

Historie

Das Golf Festival Kitzbühel wurde 2003 ins Leben gerufen, um in der Gamsstadt die Vorsaison im Sommer verstärkt zu beleben. Niemand, nicht einmal seine Protagonisten, konnten zu diesem Zeitpunkt ahnen, welche Eigendynamik und Erfolg das Event entwickeln würde. Rückblickend jedoch erstaunt der Erfolg nicht wirklich: Kitzbühel mit seinen vier Golfplätzen vor Ort und weiteren zwölf in der nahen Umgebung gilt zurecht als „Golfparadies in den Alpen“. Was lag näher, als dem „schönsten Spiel der Welt“ hier ein Festival zu widmen? Die Begeisterung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer war von Anfang an riesengroß. Die Golfplätze: einer schöner als der andere. Die Hotels: allesamt hochklassig und auf golfende Gäste und ihre Bedürfnisse eingestellt. Die Turniere wie „Golf the Streif“: absolut einzigartig und legendär. Das Festival selbst: bestens organisiert, sportlich ambitioniert und ein gesellschaftliches Ereignis. Die teilnehmenden Hoteliers und Golfplatzmanager trugen das Konzept von Beginn an mit und legten alle ihr Herz in die Veranstaltung. Als man im Jahr 2015 beschloss, das Festival unter den Titel „Golf & Genuss“ zu stellen und die besten Haubenköche und Winzer zu engagieren, war der Ruf der Veranstaltung besiegelt: Das Golf Festival Kitzbühel gehört auf internationaler Ebene zu den schönsten Golfwochen, die man buchen kann.

Und somit zählt das Golf Festival Kitzbühel seit vielen Jahren zu einem Fixpunkt im Veranstaltungskalender Kitzbühels und ist DER Treffpunkt für GolferInnen.

Golf & Genuss

Getreu dem Motto „Golf & Genuss“ lockt der perfekte Mix aus ambitioniertem Golf, Geselligkeit sowie kulinarischem Genuss jährlich beim Golf Festival Kitzbühel über 250 internationale Golf-Begeisterte in die Gamsstadt.

Bei insgesamt 10 Turnieren haben die Teilnehmenden die Gelegenheit, das Optimum aus sich herauszuholen. Die 4 Kitzbüheler Golfplätze – namentlich Golfplatz Kitzbühel-Schwarzsee-Reith, Golfplatz Eichenheim, Golfplatz Kitzbühel-Kaps und Red Bull Golf am Rasmushof – sowie der Golfplatz Kitzbüheler Alpen Westendorf bieten dabei ausgezeichnete Standards. In bester Gesellschaft laden 6 Abendveranstaltungen zu kulinarischen Hochgenüssen mit passender Weinbegleitung. Die 5 teilnehmenden Golfhotels sind mit den angebotenen Packages ganz auf die Bedürfnisse der GolferInnen abgestimmt. Dazu zählen: A-ROSA Resort Kitzbühel, Tennerhof Gourmet & Spa de Charme Hotel, Lisi Family Hotel, Hotel Rasmushof Kitzbühel und Das Reisch. Zudem ist auch das Grand Tirolia Hotel Kitzbühel seit diesem Jahr wieder mit an Board. Generell können nur Packages, sprich Turniere mit Hotelaufenthalt, gebucht werden.

Golf the Streif am 22. Juni 2023

Golfen auf der Streif? Das einzigartige Turnierformat über die legendäre Streif macht’s möglich und das nur einmal im Jahr. Das prominente Highlight, ehemals als Streif Attack bekannt, präsentiert sich seit letzten Jahr unter dem Namen Golf the Streif. Für KennerInnen des Formats ein Pflichttermin, bei dem sich das Adrenalin der Streif mit der Präzision des Golfsports vermengt. Es gewinnt jener 4er-Flight mit den wenigsten Abschlägen auf den entlang der Streif platzierten 12 Holes.

Eines ist wie jedes Jahr fixiert: bevor die Buchungen für Golf the Streif freigeschalten werden, ist dieses Highlight-Event in Kitzbühel bereits ausgebucht. Neben prominenten SkiathletInnen und bekannten Persönlichkeiten mit Kitzbühel-Bezug, wird für alle Teilnehmenden in 4-er Teams die Streif zum Turnierplatz umfunktioniert. Auch wenn der Spaß an erster Stelle steht – die TeilnehmerInnen geben sich doch ehrgeizig und faszinieren mit den unterschiedlichsten Spielstrategien.

GesamtsiegerIn

Heiß begehrt, aber es kann nur einer gewinnen. Im Rahmen der Turnierwoche wird der/die Brutto-Gesamt-SiegerIn ausgespielt, welche/r dann beim Abschlussabend im A-ROSA Resort Kitzbühel feierlich gekürt wird. Zur Gesamtwertung zählen die besten vier Brutto-Ergebnisse, erreicht bei vorgabewirksamen Einzelturnieren, auf den drei Plätzen Golfplatz Kitzbühel-Schwarzsee-Reith, Golfplatz Kitzbühel-Kaps und Golfplatz Kitzbüheler Alpen Westendorf. Bei Punktgleichheit zählen die meisten Siege.

20. Golf Festival Kitzbühel Alle Details zur Jubiläumsauflage

