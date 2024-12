Trilogy UG (haftungsbeschränkt)

Auto-Abo-Markt: Preise steigen, Elektroautos verlieren an Beliebtheit, Opel an der Spitze

Bild-Infos

Download

München (ots)

Das unabhängige Vergleichsportal AUTOimABO hat 12 Anbieter und über 140.000 Auto-Abo-Angebote untersucht. Die Auswertung zeigt klare Trends: Die monatlichen Abo-Raten sind im Vergleich zum Vorjahr um 11 % gestiegen, die Nachfrage nach Elektroautos sank um 10 %, und auch SUVs stehen bei Kunden weniger hoch im Kurs.

Auto-Abos überzeugen weiterhin mit schneller Verfügbarkeit, Flexibilität und klar kalkulierbaren Kosten. Besonders beliebt waren sie als risikofreier Einstieg in die Elektromobilität. Doch 2024 zeigte einen deutlichen Trend: Das Interesse an Elektroautos ist im Laufe des Jahres um 10 % gesunken, und Benziner gewinnen wieder an Beliebtheit. Gleichzeitig mussten Kunden im Durchschnitt 11 % mehr zahlen, mit einer durchschnittlichen Abo-Rate von 629 EUR pro Monat. Dennoch gab es fast das gesamte Jahr über Schnäppchen ab 139 EUR pro Monat. Das Konzept des Auto-Abos hat sich bei den Kunden etabliert, wobei nun langfristige Laufzeiten mit 6 oder 12 Monaten bevorzugt werden. Kurze Verträge mit nur einem Monat Laufzeit haben hingegen massiv an Attraktivität verloren. Durch die schwache Nachfrage nach Elektroautos dominieren deutsche Hersteller die Top 5 der beliebtesten Marken. Auch bei Frauen wird das Auto-Abo zunehmend populär: Jede vierte Kundin ist inzwischen eine Frau. Die Daten des Reports basieren auf über 100.000 Klicks auf Angebote führender Anbieter wie FINN, Miles, HUK Autowelt, SIXT+ und weitere.

Jeder dritte Kunde wählt ein Elektroauto

Die Nachfrage nach Elektroautos sank 2024 um 10 Prozentpunkte auf 31 %, während Benziner mit 48 % (+8 Prozentpunkte) die gefragteste Antriebsart wurden. Opel legte mit einem Zuwachs von 5,5 Prozentpunkten kräftig zu und sicherte sich mit 9,7 % die Spitzenposition unter den Marken, gefolgt von Mercedes-Benz, Volkswagen, Audi und BMW. Tesla hingegen büßte mehr als die Hälfte seines Marktanteils ein und fiel auf 3,2 % (-3,6 Prozentpunkte).

Bei den Fahrzeugtypen verzeichneten SUVs einen Rückgang um 7 Prozentpunkte, bleiben aber mit 41 % Marktführer, während Kleinwagen und Limousinen zulegen konnten. Der Opel Corsa stieg auf Platz 1 der beliebtesten Modelle, gefolgt von neuen Aufsteigern wie dem Renault Zoe und dem Opel Crossland. Das Tesla Model Y, im Vorjahr noch Spitzenreiter, fiel auf Platz 4 zurück, während der Fiat 500 Elektro (-2,2 Prozentpunkte) ebenfalls deutlich abrutschte. Fahrzeuge wie der Audi e-tron und das Tesla Model 3, die 2023 noch in der Top 10 waren, sind komplett aus dem Ranking verschwunden

Langfristige Laufzeiten und mehr Kilometer gefragt, Frauenanteil steigt

Die Vorlieben der Auto-Abo-Kunden haben sich 2024 deutlich verändert. Kurzzeitverträge von 1 Monat verloren massiv an Beliebtheit und machen nur noch 2 % aus (-10 Prozentpunkte), während längere Laufzeiten wie 7-12 Monate (+8 Prozentpunkte auf 34 %) und über 12 Monate (+5 Prozentpunkte auf 13 %) deutlich zulegten. Kunden legen zudem mehr Wert auf höhere Inklusivkilometer: Verträge mit 10.001-15.000 km stiegen auf 23 % (+8 Prozentpunkte), während auch Kilometerpakete über 15.000 km mit 9 % (+7 Prozentpunkte) immer gefragter wurden.

Gleichzeitig zeigen sich Veränderungen in der Zielgruppe: Der Anteil junger Kunden zwischen 18 und 24 Jahren stieg auf 21 % (+4 Prozentpunkte), ebenso wie der Anteil der 45-54-Jährigen (+4 Prozentpunkte auf 21 %). Frauen nutzen das Auto-Abo häufiger, ihr Anteil liegt nun bei 25 %, was zeigt, dass die Zielgruppe diverser wird. Sofort verfügbare Fahrzeuge bleiben mit 72 % die bevorzugte Wahl, verzeichnen jedoch einen leichten Rückgang (-4 Prozentpunkte), während mehr Kunden bereit sind, bis zu einen Monat auf ihr Fahrzeug zu warten (+10 Prozentpunkte auf 14 %).

Den vollständigen Report von autoimabo.de gibt es hier zum Download: https://www.autoimabo.de/auto_abo_report/

Über AUTOimABO

AUTOimABO ist ein unabhängiges Vergleichsportal für Auto-Abos, Leasing und den Gebrauchtwagen-Online-Kauf mit Sitz in München. Gegründet im Jahr 2018 als erster Auto-Abo-Vergleich in Deutschland, hat sich AUTOimABO zu einer der führenden Plattformen entwickelt.

Über den Report

AUTOimABO analysierte das Kundeninteresse anhand von über 100.000 Klicks auf Auto-Abo-Angebote zwischen Dezember 2023 und November 2024. Dabei wurden mehr als 140.000 Angebote der führenden Anbieter wie FINN, like2drive, FAAREN, ViveLaCar, Miles, HUK Autowelt, SIXT+ und andere verglichen.

Original-Content von: Trilogy UG (haftungsbeschränkt), übermittelt durch news aktuell