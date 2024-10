Alexander Seifried Sanogym Ulm

Alexander Seifried verrät, warum es beim Abnehmen nicht nur um die Optik geht

Ein gesundes Körpergewicht ist ein unabhängiger Schutzfaktor und spielt damit eine Rolle, die weit über die Optik hinausgeht. Das bestätigt auch Alexander Seifried: In seinem Buch "Bauch weg, Schmerz frei" verrät er, wie Gewichtsreduktion über die Ernährung zu mehr Lebensqualität führt. In seinem exklusiven Ernährungscoaching unterstützt er Menschen außerdem auf ihrem Weg zur gesundheitlichen Freiheit. Warum das Aussehen nicht das Ziel des Abnehmens sein sollte, weshalb Sport nebensächlich ist und wieso 95 Prozent der Diäten scheitern, erfahren Sie hier.

Viele Menschen fühlen sich in ihrer Haut nicht richtig wohl - sei es aufgrund von Schmerzen und Beschwerden oder aufgrund von einigen Kilos zu viel auf den Hüften. Während erstere oft die ersten Vorboten für Volkskrankheiten wie Bluthochdruck oder Diabetes sind, machen es letztere den Menschen schwer, ihre Lebensqualität hochzuhalten. Mit dem Wunsch, wieder Leichtigkeit zu empfinden, unbeschwert mit den Kindern zu spielen oder einfach den Alltag schmerzfrei bewältigen zu können, setzen sich viele von ihnen mit dem Abnehmen auseinander. Sie versuchen sich an verschiedenen Diäten, erzielen in der Regel aber keine langfristigen Erfolge. Stattdessen ist der Jo-Jo-Effekt ihr ständiger Begleiter. Bleiben die Resultate dann trotz aller Bemühungen aus, führt das nicht nur zu Frust, sondern irgendwann auch zum Aufgeben. "Oft verfügen diese Menschen über ein gutes Detailwissen in der Ernährung, aber begehen bei den Grundlagen schwere Fehler", verrät Alexander Seifried.

"Wer die Grundlagen beherrscht und die Sache richtig angeht, wird hingegen bald Erfolge sehen", fährt der Ernährungs- und Abnehmexperte fort. In seinem Buch "Bauch weg, Schmerz frei" vermittelt Alexander Seifried einen einfachen und nachhaltigen Weg zu einem gesunden Körpergewicht, den jeder umsetzen kann. Dabei geht es nicht um innovative Methoden oder pauschale Ansätze, sondern um individuelle Strategien, die auf den wichtigsten Grundlagen der Ernährung basieren und sich in kleinen Schritten in den Alltag integrieren lassen. Unterstützend dazu bietet der Experte ein Coaching an, das die Teilnehmer auf ihrem Weg zu gesundheitlicher Freiheit unterstützt und begleitet. Ziel dabei ist das Erreichen von Wohlbefinden, Beweglichkeit und der uneingeschränkten gesundheitlichen Voraussetzung, das zu tun, was Freude bringt

Alexander Seifried: Warum 95 Prozent aller Diäten scheitern

Dass ein schlanker Körper auf die meisten Menschen attraktiv wirkt, ist ein positiver Nebeneffekt des Abnehmens. Vorrangig ist ein gesundes Körpergewicht jedoch vor allem die Basis für die gesundheitliche Freiheit und die automatische Linderung vieler Beschwerden. "Zum Beispiel gibt es keinen orthopädischen oder internistischen Risikofaktor, der mit einem gesunden Körpergewicht nicht kleiner wird", verrät Alexander Seifried, der weiß, dass die Reduktion von Körpergewicht eine Aufwärtsspirale auslöst. In seinem Buch "Bauch weg, Schmerz frei" erklärt der Ernährungs- und Abnehmexperte die Grundlagen einer gesunden Ernährung und zeigt auf, wie diese in fünf Schritten zur Verringerung des eigenen Körpergewichts führt. Zudem erfahren die Leser, wie der menschliche Körper funktioniert und welche Stellschrauben in Bezug auf das Körpergewicht existieren. Anschließend gilt es herauszufinden, welche dieser Stellschrauben für den persönlichen Lebensstil die richtigen sind. "Während das Prinzip für alle gilt, ist die Strategie individuell zu bestimmen", erklärt Alexander Seifried.

Im Gegensatz zu einigen seiner Branchenkollegen, die mit Ernährungsplänen arbeiten, setzt der Ernährungs- und Abnehmexperte auf grundlegendes Ernährungswissen, eine Veränderung des Mindsets und die Etablierung neuer Routinen im Alltag. "Viele Menschen beschäftigen sich mit komplexen gesundheitlichen Maßnahmen, wie zum Beispiel Nahrungsergänzungen, aber missachten die grundlegenden Prinzipien der Ernährung", so Alexander Seifried. "Das Setzen von falschen Prioritäten und die Verfolgung strikter und unpraktikabler Ansätze führen maximal zu kurzfristigen Ergebnissen, aber nicht zu langfristigen Erfolgen. Das ist auch der Grund, warum 95 Prozent aller Diäten scheitern." Der nachhaltige Ansatz des Experten basiert daher auf kleinen und langsamen Veränderungen in der Ernährung, die jeder ohne großen Aufwand in seinen Alltag integrieren kann. Der Sport ist zwar ein hilfreiches Mittel zur Linderung von Beschwerden, spielt jedoch für die Gewichtsreduktion nur eine untergeordnete Rolle. "Ein gesundes Körpergewicht ist ein unabhängiger Schutzfaktor, der vorrangig über die Ernährung erreicht werden kann, weshalb ich den Fokus auf diesen Bereich lege", erklärt der Experte.

"Bauch weg, Schmerz frei": Nachhaltig schlank und schmerzfrei werden

Mit seinem Buch vermittelt Alexander Seifried neben wertvollem Wissen auch wichtige Grundlagen, beispielsweise anhand der Kamele-Methode und dem Konzept der Adhärenz. Damit bietet er seinen Lesern die Möglichkeit, direkt mit der Umsetzung zu starten, um sein Leben nachhaltig zu verändern. Wer sich eine umfassende Betreuung, Unterstützung und Begleitung auf dem Weg zu einem gesunden Körpergewicht und gesteigerter Lebensqualität wünscht, profitiert im Coaching von Alexander Seifried von regelmäßigem und proaktivem Feedback und wöchentlichen Calls. Zudem sind die gemeinsame Zielsetzung und Entwicklung der perfekten persönlichen Strategie Teil des drei-, sechs- oder zwölfmonatigen Coachings, das außerdem von Mindset-Arbeit begleitet wird. So hat Alexander Seifried schon viele Menschen dabei unterstützt, ihr Körpergewicht nachhaltig zu reduzieren, die gesundheitliche Aufwärtsspirale auszulösen und ihre Lebensqualität massiv zu steigern.

Während und nach seinem Studium im Bereich Ernährungsmanagement und Diätetik absolvierte Alexander Seifried verschiedene Fitnesstrainer-Ausbildungen, bevor er schließlich seinen Master in klinischer Sporttherapie und -physiologie machte - eine Tatsache, die ihn deutlich von selbsternannten Ernährungsexperten abgrenzt. Mit dem Wunsch, Menschen bestmöglich zu helfen, machte er sich 2020 als Personaltrainer selbstständig und fasste die umfassende Expertise, welche er über die Jahre aufbauen konnte, in seinem Buch "Bauch weg, Schmerz frei" zusammen - zusätzlich bündelt er seine Expertise auch in Lehrmaterialien für eine Hochschule. Neben der Arbeit in seinem eigenen Personaltraining-Studio hilft Alexander Seifried den Menschen mit seinem exklusiven Ernährungscoaching heute auch online dabei, ihre gesundheitliche Freiheit zu erlangen. "Meine Mission ist es, so vielen Menschen wie möglich dabei zu helfen, schlank und schmerzfrei zu werden - denn ich weiß, dass es jeder schaffen kann", verrät Alexander Seifried abschließend.

