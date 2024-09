Alexander Seifried Sanogym Ulm

Alexander Seifried: Mit nachhaltiger Gewichtsreduktion zu mehr Lebensqualität und gesundheitlicher Freiheit

Bild-Infos

Download

Stuttgart (ots)

Das eine oder andere Kilo loswerden möchte fast jeder - Was Abnehmen jedoch für die Gesundheit und das Wohlbefinden bedeutet, weiß kaum jemand. Mit seinem Buch "Bauch weg, Schmerz frei" vermittelt Alexander Seifried die Grundlagen von Ernährung und Gewichtsreduktion und zeigt seinen Lesern, warum sie mit einem gesunden Körpergewicht langfristig mehr Lebensqualität erlangen können. In diesem Artikel verrät der Ernährungs- und Abnehmexperte, was die Teilnehmer seines Coachings erwartet, woher seine umfangreiche Expertise stammt und warum es jeder schaffen kann, sein Gewicht zu regulieren.

Mit dem Abnehmen hat sich fast jeder schon einmal beschäftigt - viele Menschen begleitet dieses Thema sogar schon ihr ganzes Leben lang. Denn die überschüssigen Kilos, die sich über die Jahre angesammelt haben, sind nicht nur ein optisches Problem, sondern wirken sich auch negativ auf das Wohlbefinden und die Gesundheit aus. Neben Energielosigkeit, Schmerzen und Bewegungseinschränkungen, die sich massiv auf die Lebensqualität auswirken, leiden viele Übergewichtige auch an einem erhöhten Risiko für Krankheiten wie Bluthochdruck oder Diabetes. Mit dem Bewusstsein, dass sie etwas ändern müssen, haben die meisten schon unzählige Diäten und Methoden ausprobiert, um ihr Gewicht zu reduzieren und fitter zu werden, doch keine langfristigen Erfolge erzielen können - so haben nicht wenige von ihnen schließlich aufgegeben. "Schon kleine Veränderungen im Alltag sind ausreichend, um nachhaltig Körpergewicht zu reduzieren", verrät Alexander Seifried. "Und das ist der erste Schritt, um die eigene Gesundheit zu verbessern. Denn das Abnehmen löst eine Aufwärtsspirale aus, sodass viele Beschwerden anschließend automatisch gelindert werden."

"Es gibt keinen orthopädischen oder internistischen Risikofaktor, der durch ein gesundes Körpergewicht nicht kleiner wird", fährt der Ernährungs- und Abnehmexperte fort. "Ich zeige den Menschen, wie sie dieses Gewicht und die damit verbundene gesundheitliche Freiheit ohne großen Aufwand erreichen." Mit seinem Buch "Bauch weg, Schmerz frei" teilt Alexander Seifried sein tiefgreifendes Wissen über das Thema Ernährung und zeigt seinen Lesern ihren persönlichen Weg zu gesundheitlicher Freiheit auf. Diese definiert er als Wohlbefinden, Beweglichkeit und die uneingeschränkten gesundheitlichen Voraussetzungen, das zu tun, was Freude bringt. Unterstützend zu den Grundlagen, die sein Buch vermittelt, bietet Alexander Seifried ein Coaching an, das die Teilnehmer auf dem Weg zu nachhaltigen Ergebnissen und einer höheren Lebensqualität begleitet.

"Bauch weg, Schmerz frei" - der Weg zu nachhaltiger Gewichtsreduktion und Gesundheit

Viele Menschen, die sich bereits mit dem Thema Abnehmen auseinandergesetzt haben, verfügen zwar über ein gutes Detailwissen, scheitern am Ende allerdings an den Grundlagen. Diese vermittelt Alexander Seifried in seinem Buch "Bauch weg, Schmerz frei", beispielsweise anhand der Kamele-Methode und dem Konzept der Adhärenz. Konkret unterteilt er seine Methode in fünf Schritte, die es ermöglichen, das eigene Körpergewicht über die Ernährung zu regulieren. Mit einem hierarchischen Aufbau schafft er zunächst ein generelles Verständnis für die wichtigen Ernährungsgrundlagen, um dann Schritt für Schritt weiter in die Details zu gehen. "Zunächst sollte jeder verstehen, wie der Körper in seiner menschlichen Physiologie funktioniert und anhand welcher Stellschrauben Einfluss auf das eigene Gewicht genommen werden kann", erklärt Alexander Seifried. Schließlich geht es nicht darum, pauschale Ansätze auf jeden Abnehmwilligen zu übertragen, sondern darum, eine individuelle Strategie zu finden, die für den eigenen Körper funktioniert. "Im nächsten Schritt müssen Abnehmwillige prüfen, welche Stellschrauben für sie persönlich die richtigen sind, damit sie ihren eigenen Weg finden können."

Neben Fallbeispielen und Anekdoten aus der Praxis begleiten wissenschaftliche Studien, die in einfachen Worten wiedergegeben werden, jedes Kapitel des Buches. Zudem hat Alexander Seifried zu jedem Thema Unterkapitel erstellt, die mit Mythen und Missverständnissen, aber auch alten Glaubenssätzen aufräumen. "Viele Menschen denken beispielsweise, dass sie viel Sport machen müssen, um abzunehmen", weiß der Experte. "Natürlich ist Sport für die Gesundheit wichtig, aber für die Gewichtsreduktion ist die Ernährung der größte Hebel." Wer sich die Grundlagen von "Bauch weg, Schmerz frei" angeeignet hat, aber Unterstützung bei der Umsetzung wünscht, hat die Möglichkeit, ein Coaching bei Alexander Seifried zu absolvieren und von umfangreicher Betreuung zu profitieren.

Der Ernährungs- und Abnehmexperte hilft den Teilnehmern nicht nur bei der Findung ihrer persönlichen Erfolgsstrategie, sondern auch dabei, Routinen aufzubauen, neue Gewohnheiten nachhaltig in den Alltag zu integrieren und Durchhaltevermögen zu entwickeln. "Mit kleinen Schritten und langsamen Veränderungen sorgen wir dafür, dass es wirklich jeder schaffen kann", verrät Alexander Seifried. Von Ernährungsgrundlagen über gezielte Übungen bis hin zum Mindset-Wandel vermittelt sein Coaching in wahlweise drei, sechs oder zwölf Monaten das komplette Paket für nachhaltige Ergebnisse. Dabei können sich die Teilnehmer auf individuelle Trainingspläne, proaktives Feedback und schnelle Antworten verlassen. Darüber hinaus ermöglichen wöchentlich stattfindende Live-Calls, offene Fragen schnell und unkompliziert zu klären.

Alexander Seifried: Gesundheitliche Freiheit kann jeder erlangen

Während und nach seinem Studium im Bereich Ernährungsmanagement und Diätetik absolvierte Alexander Seifried verschiedene Fitnesstrainer-Ausbildungen, bevor er schließlich seinen Master in klinischer Sporttherapie und -physiologie machte. Im Rahmen seiner Tätigkeit im Fitnessstudio, der er parallel dazu nachging, wurde ihm bewusst, dass er anderen Menschen am besten mit einer Einzelbetreuung helfen kann. So machte sich Alexander Seifried im Jahr 2020 als Personal Trainer selbstständig und fasste seine große Expertise, die er über die Jahre aufbauen konnte, in seinem Buch "Bauch weg, Schmerz frei" zusammen. Heute hilft er den Menschen in seinem eigenen Personal Training Studio sowie online mit seinem exklusiven Ernährungscoaching dabei, ihre gesundheitliche Freiheit zu erlangen. "Mit meiner Arbeit schaffe ich es immer wieder, dass Menschen schlank und schmerzfrei werden, die es selbst längst nicht mehr für möglich gehalten hätten", berichtet Alexander Seifried abschließend. "Das zeigt mir, dass es jeder schaffen kann. Meine Mission ist es, so vielen Menschen wie möglich dabei zu helfen."

Sie wollen endlich wieder schmerzfrei, beweglich und mit einem gesunden Körpergewicht durchs Leben gehen? Dann melden Sie sich jetzt bei Alexander Seifried und vereinbaren Sie ein Beratungsgespräch oder besorgen Sie sich noch heute sein Buch "Bauch weg, Schmerz frei" und gehen Sie so den ersten Schritt in Richtung gesundheitlicher Freiheit!

Original-Content von: Alexander Seifried Sanogym Ulm, übermittelt durch news aktuell