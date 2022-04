Cepsa Quimica

Cepsa Quimica führt chemische Produkte auf Basis von recycelten Rohstoffen und Biomasse ein

NextLAB und NextPhenol: erste Produkte eines neuen Sortiments nachhaltiger Chemikalien

Cepsa Quimica hat die ersten beiden Produkte einer neuen Serie nachhaltiger Chemikalien eingeführt: NextLAB und NextPhenol. Die Produkte, die unter anderem für die Herstellung von Reinigungsmitteln und technischen Kunststoffen verwendet werden, werden nun aus erneuerbaren und recycelten Rohstoffen hergestellt. Die Einführung der neuen Produktreihe ist nicht nur Teil der Ambitionen von Cepsa Química, die eigenen Geschäftsaktivitäten langfristig fossilfrei zu gestalten, sondern hilft auch den Cepsa-Kunden, ihre Produkte und Produktionsprozesse nachhaltiger zu produzieren.

Cepsa Quimica ist einer der weltweit führenden Hersteller von LAB (lineares Alkylbenzol) und Phenol. LAB wird hauptsächlich für die Herstellung von biologisch abbaubaren Haushaltswasch- und Reinigungsmitteln verwendet. Phenol wird unter anderem in der Automobil-, Bau- und Pharmaindustrie als Rohstoff für die Herstellung von technischen Kunststoffen, Nylon, Polycarbonat, Methylmethacrylat (MMA) und Beschichtungen verwendet.

"Cepsa Quimica hat klare Ziele formuliert, um das Unternehmen langfristig nachhaltig und frei von fossilen Rohstoffen zu machen", erklärt Jose Maria Cuadro, Leiter der Abteilung Feedstocks, ESG & HSEQ bei Cepsa Química. "Um dies zu erreichen, achten wir nicht nur auf unsere eigenen Produktionsprozesse, den Energieverbrauch und die Lieferkette, sondern vor allem auch auf die Herkunft der Rohstoffe, indem wir traditionelle fossile Quellen durch erneuerbare Einsatzmaterialien und Abfälle ersetzen.

Produktspezifikationen

"Obwohl die neue Produktpalette, die unter den Marken NextLAB und NextPhenol vermarktet wird, nach dem Massenbilanzansatz mindestens 68 % nachhaltige (oder alternative) Kohlenstoffquellen enthält, liefern wir letztlich immer noch die gleichen Moleküle", erklärt Jose María Cuadro. "Der einzige Unterschied besteht darin, dass wir sie nicht mehr aus fossilen Quellen, sondern aus Abfällen und Biomasse gewinnen. Die Produktspezifikationen, die Leistung und die Anwendungen der neuen Produkte sind im Grunde gleichen - auch die REACH-Perspektive ändert sich nicht. Wir müssen allerdings unsere Produktionsprozesse anpassen, da nachwachsende und recycelte Rohstoffe eine zusätzliche Bearbeitung benötigen."

Aus produktionstechnischer Sicht bemerkt der Kunde keinen Unterschied zwischen den traditionellen und den neuen Produkten. Neben der gesteigerten Effizienz in den Verarbeitungsanlagen besteht der größte Vorteil darin, dass der Kunde dank unserer nachwachsenden Rohstoffe die Nachhaltigkeit seiner Produkte und Produktionsprozesse erhöhen und damit seinen ökologischen Fußabdruck verringern kann. Käufer und Verbraucher fordern dies zunehmend ein.

ISSC+ Zertifizierung

Die neuen Produktlinien NextLAB und NextPhenol werden derzeit in Fabriken von Cepsa Quimica in den spanischen Provinzen Cádiz und Huelva, aber auch in Shanghai hergestellt. Diese Werke wurden nach dem ISCC Plus-Standard zertifiziert, der sich auf die Nachhaltigkeit und Rückverfolgbarkeit von recycelten Materialien, Abfallprodukten und Biomasse für die Produktion von wiederverwertbaren Kunststoffen und chemischen Rohstoffen konzentriert. Das ISCC Plus-Zertifikat belegt, dass ein Unternehmen weltweit anerkannte Anforderungen an Ökologie und Nachhaltigkeit, freiwillige Reduzierung von Treibhausgasen und Rückverfolgbarkeit erfüllt. ISCC Plus-Zertifizierungen sind auch für die Produktion von LAB und LABSA in den Werken in Detén (Brasilien) und Bécancour (Kanada) in Vorbereitung.

Die nächsten Schritte

Cepsas Portfolio an nachhaltigen Rohstoffen und nachhaltigen Produkten wird in den kommenden Jahren weiter ausgebaut werden. Die Entwicklung der neuen Produktlinien ist ein logisches Ergebnis der kontinuierlichen Fokussierung des Unternehmens auf Innovation und Nachhaltigkeit sowohl der Produkte als auch der Produktionsprozesse, da Cepsa Química zusammen mit Universal Oil Products (UOP) die Detal-Technologie entwickelt hat, das derzeit modernste und umweltfreundlichste Produktionsverfahren zur Herstellung von LAB.

