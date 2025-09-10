Mach mit uns die Welle: AIRWAVES und ZARTMANN suchen dich
Ride the AIRWAVES: Werde mit etwas Glück das neue AIRWAVES-Gesicht 2026, gewinne 5.000 EUR und ein Meet & Greet mit ZARTMANN.
AIRWAVES-Fans kennen und erwarten ihn: den Moment, wenn die Frische, die in jedem Dragée steckt, einkickt - und wie eine eiskalte Welle durch den Kopf rauscht. Klar, intensiv, richtig fresh.
AIRWAVES ruft dich auf, genau diesen Augenblick mit der Community zu teilen. Unter dem Kampagnen-Hashtag #RideTheAirwaves kannst du jetzt deinen persönlichen AIRWAVES-Moment auf TikTok oder Instagram posten und das neue AIRWAVES-Gesicht 2026 werden. Ja, genau - das bedeutet: Plakate, Poster und dein Gesicht auf Werbeflächen im ganzen Land, als Repräsentant*in der Brand, die du liebst. Außerdem hast du die einzigartige Chance ZARTMANN zu treffen. Der erfolgreiche Musiker aus Berlin ist bekannt durch seinen Nummer-1-Hit Tau mich auf und ist selbst großer AIRWAVES-Fan.
Das kannst du gewinnen:
- Unter allen Einsendungen verlost AIRWAVES vier Kurztrips nach Hamburg vom 21. bis 23. Oktober, inkl. mega-exklusivem Meet & Greet mit ZARTMANN am 22. Oktober.
- Auf die Creator der zwei kreativsten Beiträge warten 5.000 Euro Preisgeld und ein professionelles Fotoshooting mit Starfotograf Felix Krüger. Danach steht fest, wer das Gesicht unserer neuen Out-of-Home-Kampagne ist.
Und so einfach machst du mit:
- Drehe ein Video, das zeigt, was "Ride the AIRWAVES" für dich bedeutet.
- Poste es mit dem Hashtag #RideTheAirwaves auf TikTok oder Instagram.
- Registriere dich mit deinen Kontaktdaten & teile den Link zu deinem Video auf www.airwaves-challenge.de
Einsendeschluss: 1. Oktober 2025 - Teilnahmebedingungen auf www.airwaves-challenge.de
Dein Augenblick wartet: Zeig uns deinen persönlichen AIRWAVES-Moment!
