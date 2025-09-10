Mars GmbH

Mach mit uns die Welle: AIRWAVES und ZARTMANN suchen dich

Ride the AIRWAVES: Werde mit etwas Glück das neue AIRWAVES-Gesicht 2026, gewinne 5.000 EUR und ein Meet & Greet mit ZARTMANN.

AIRWAVES-Fans kennen und erwarten ihn: den Moment, wenn die Frische, die in jedem Dragée steckt, einkickt - und wie eine eiskalte Welle durch den Kopf rauscht. Klar, intensiv, richtig fresh.

AIRWAVES ruft dich auf, genau diesen Augenblick mit der Community zu teilen. Unter dem Kampagnen-Hashtag #RideTheAirwaves kannst du jetzt deinen persönlichen AIRWAVES-Moment auf TikTok oder Instagram posten und das neue AIRWAVES-Gesicht 2026 werden. Ja, genau - das bedeutet: Plakate, Poster und dein Gesicht auf Werbeflächen im ganzen Land, als Repräsentant*in der Brand, die du liebst. Außerdem hast du die einzigartige Chance ZARTMANN zu treffen. Der erfolgreiche Musiker aus Berlin ist bekannt durch seinen Nummer-1-Hit Tau mich auf und ist selbst großer AIRWAVES-Fan.

Das kannst du gewinnen:

Unter allen Einsendungen verlost AIRWAVES vier Kurztrips nach Hamburg vom 21. bis 23. Oktober, inkl. mega-exklusivem Meet & Greet mit ZARTMANN am 22. Oktober.

am 22. Oktober. Auf die Creator der zwei kreativsten Beiträge warten 5.000 Euro Preisgeld und ein professionelles Fotoshooting mit Starfotograf Felix Krüger. Danach steht fest, wer das Gesicht unserer neuen Out-of-Home-Kampagne ist.

Und so einfach machst du mit:

Drehe ein Video, das zeigt, was "Ride the AIRWAVES" für dich bedeutet. Poste es mit dem Hashtag #RideTheAirwaves auf TikTok oder Instagram. Registriere dich mit deinen Kontaktdaten & teile den Link zu deinem Video auf www.airwaves-challenge.de

Einsendeschluss: 1. Oktober 2025 - Teilnahmebedingungen auf www.airwaves-challenge.de

Dein Augenblick wartet: Zeig uns deinen persönlichen AIRWAVES-Moment!

