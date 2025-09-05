Mars GmbH

Der "Back-to-School"-Song von Zahide - powered by EXTRA® Kaugummi

Unterhaching (ots)

Von der gemeinsamen Idee zum viralen Soundtrack: Die Rapperin präsentierte "Kotti d'Azur" live in München - ein Event zum Durchatmen und Abschalten.

Neues Schuljahr - und der mentale Overload ist real: Neue To-dos, hohe Erwartungen, einige Unsicherheiten... Viele Schüler*innen denken an alles gleichzeitig. #Overthinking ist mehr als ein Hashtag in den sozialen Medien. Über 141 Millionen TikTok-Views zeigen: Das Thema triggert Jugendliche. Kann bitte jemand den Overthinking-Loop kurz mal stoppen?

"Für mich ist es die Kombi aus Musik hören und EXTRA Kaugummi kauen. Das ist mein Moment zum Durchatmen und Abschalten", sagt Zahide aka Zah1de. Die 15-jährige Rapperin aus Berlin kennt die Back-to-School-Scaries gut. Für sie geht die Schule am nächsten Montag wieder los. Heute, an ihrem letzten Ferientag, feierte sie in München ganz relaxt einen exklusiven Live-Moment - mit coolen Beats und EXTRA Kaugummi, der beliebtesten Kaugummimarke Deutschlands[1]. Vor fantastischer Kulisse und geladenen Gästen stellte die Künstlerin im Studio of Wonders ihren neuen Song vor: "Kotti d'Azur" heißt die Collab von EXTRA Kaugummi und dem TikTok-Star. Zahide: "Der Song soll alle mitnehmen, die mit zu vielen Gedanken unterwegs sind."

"Kotti d'Azur" ging nach einem cool inszenierten Preview ihres Managements Lunatix auf TikTok direkt viral. Offiziell droppte der Track im August, hat inzwischen Millionen Likes abgeräumt und einen Refrain, der hängen bleibt: "What d'you know about me? Lipgloss, EXTRA Kaugummi...", rappt Zahide, die mit über 8,5 Millionen TikTok-Followern eine klare Stimme ihrer Generation ist.

Reset statt Overthinking

Wie Zahide lieben viele Jugendliche die Kombi aus Musik hören und Kaugummikauen, wenn sie den mentalen Overload spüren. Mit den richtigen Beats fühlen sich 85 Prozent[2] gleich wieder besser. In einer Studie[3] beschreibt fast die Hälfte der 14- bis 17-Jährigen Kaugummikauen als ihren kleinen "Recentering"-Moment. Und 55 Prozent der Befragten geben an, beim Kauen weniger Stress und Anspannung zu spüren.

Kommt beides zusammen - Musik und Kaugummi - kann so ein ganz persönlicher Moment zum Durchatmen und Abschalten entstehen. Zahide war im Studio of Wonders mit ihrer Musik und EXTRA Kaugummi im Hier und Jetzt. Ein flaues Gefühl vor ihrem ersten Schultag hat sie nicht: "Ich habe meine Sachen schon gepackt, inklusive einer Packung EXTRA Kaugummi. Es kann losgehen mit dem neuen Schuljahr." Happy New Chew-Year!

