"Ride The Airwaves": Der Moment, der dich frisch erwischt

Unterhaching

AIRWAVES macht eine mega Welle - und lädt die Community ein, ein Teil davon zu sein. Wer am Wettbewerb teilnimmt, kann das Gesicht der neuen AIRWAVES-Plakatkampagne werden und ein Shooting mit dem Starfotografen Felix Krüger gewinnen

Ein Griff zur AIRWAVES-Packung. Kurz kauen - und der erste Atemzug macht einfach: Wooosh! Mit dem Menthol-Kick rauscht eine Welle eiskalter Frische los - klar, intensiv, richtig fresh. Der Moment friert kurz ein und bringt den Frische-Boost für die Sinne, den AIRWAVES-Fans jedes Mal aufs Neue feiern. Neues Feature: Ab 1. August steht auf jeder Packung jetzt auch ganz offiziell, dass natürliches Menthol drin ist - natürlich bei gleichem Geschmack.

Gesucht: Deine Version des "Wooosh"-Moments

Mit "Ride The AIRWAVES" startet eine Kampagne, die zeigt, wie AIRWAVES den Augenblick verändern kann und unter #RideTheAirwaves ruft die Brand dazu auf, den ganz persönlichen "Wooosh"-Moment zu teilen. Denn: Jeder erlebt den Ride anders - aber alle surfen auf der gleichen freshen Welle.

Let's go!

Wie sieht dein Moment aus, wenn AIRWAVES dich frisch erwischt? Zwischen dem 1. September und 21. September 2025 kannst du deinen Clip auf Social Media posten und auf der Promo-Website www.airwaves-challenge.de verlinken*. Was gibt's zu holen? Unter allen Beiträgen verlost AIRWAVES vier Kurztrips nach Hamburg vom 21. bis 22. Oktober für zwei Personen inklusive Meet & Greet** mit einem Top-Influencer**. Und es kommt noch besser: Die Creator der zwei kreativsten Beiträge gewinnen ein professionelles Shooting mit dem Starfotografen Felix Krüger. Sie haben die Chance, das neue Gesicht der AIRWAVES-Plakatkampagne zu werden - und können mit 5.000 Euro Preisgeldund jeder Menge AIRWAVES-Coolness auf der nächsten Welle surfen. Ride The AIRWAVES!

*Die Teilnahmebedingungen dazu gibt es ab Ende August auf www.airwaves-challenge.de

**Das Meet & Greet ist für die vierHauptgewinner*innenohne die jeweilige Begleitperson.

Mars Wrigley ist ein in mehr als 80 Ländern weltweit tätiger Hersteller von Schokolade, Kaugummi, Eis, Pfefferminzbonbons sowie fruchtiger Süßware und gehört zum amerikanischen Familienunternehmen Mars, Incorporated. Mit seinen weltbekannten beliebten Marken und Produkten steht Mars Wrigley für die kleinen Momente, die der Welt ein Lächeln schenken. Zu den bekanntesten Marken gehören unter anderem M&M'S®, SNICKERS®, TWIX® und CELEBRATIONS® sowie WRIGLEY'S EXTRA® und AIRWAVES®, die Konsumentinnen und Konsumenten auf der ganzen Welt Spaß und Freude bereiten. Ein besonderes Markenerlebnis schafft der 2021 eröffnete M&M'S® Store auf dem Berliner Kudamm.

2022 erzielte Mars in Deutschland einen Umsatz von rund 1,9 Milliarden Euro. An seinen sechs Betriebsstandorten beschäftigt das Unternehmen in den Geschäftsbereichen Mars Wrigley, Mars Petcare, Royal Canin und Mars Food aktuell etwa 2.200 Mitarbeiter aus über 50 Nationen. Viele seiner Qualitätsmarken stellt Mars auch in Deutschland her. Als mitarbeiterorientiertes Unternehmen wurde Mars 2024 als "kununu Top Company" ausgezeichnet. Das Familienunternehmen verfolgt den Leitsatz 'Die Welt, die wir uns morgen wünschen, beginnt damit, wie wir heute handeln'. Daher investiert Mars in den kommenden Jahren 1 Milliarde US-Dollar, um innerhalb von einer Generation nachhaltig zu werden.

