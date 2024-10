A&M Unternehmerberatung GmbH

KORREKTURMELDUNG: Küchen-Studios gehen insolvent - Insider gibt Einblicke, was in der Branche derzeit schiefläuft

Hannover (ots)

In der ursprünglichen Meldung hieß es fälschlicherweise, REDDY Küchen sei insolvent. Das ist nicht korrekt. REDDY Küchen ist ein kerngesundes, erfolgreiches Franchisesystem, das Inhaber von Küchenfachmärkten seit nunmehr 30 Jahren unternehmerisch unterstützt - von der umfassenden Betreuung bei der Existenzgründung mit Standortsuche und Marketing bis hin zur langfristigen Unternehmensentwicklung.

Es folgt die gesamte korrigierte Mitteilung:

KORREKTUR: Küchen-Studios gehen insolvent - Insider gibt Einblicke, was in der Branche derzeit schiefläuft

Die Probleme in der Küchenindustrie sind tiefgreifend und zeigen, dass viele Unternehmen nicht ausreichend auf die aktuellen Marktbedingungen reagiert haben. Was in der Branche derzeit schiefläuft und was sich ändern muss, wird nachfolgend beleuchtet.

Marktunsicherheiten und ihre Auswirkungen auf die Nachfrage

Der Küchensektor befand sich lange im Aufschwung. Auch in der Corona-Zeit, einer Phase, in der viele Unternehmen strauchelten, profitierten Küchenanbieter von einem Boom. Die Kundennachfrage stieg, da viele Menschen in dieser Zeit ihre Pläne für einen Küchenkauf umsetzten. Doch so schnell dieser Anstieg kam, so schnell endete diese Phase auch wieder. Momentan herrschen aufgrund vieler Faktoren wie der Inflation Unsicherheiten auf dem Markt vor. Dies führt dazu, dass Kunden hohe Ausgaben vermeiden und die Nachfrage gesunken ist.

Umfassende Kommunikation zur Beseitigung von Unsicherheiten

Früher war es für Küchenstudios recht einfach, Umsätze zu erzielen. Kunden kamen meist von selbst, oft durch Empfehlungen, und waren bereits gut informiert. Sie hatten nur wenig Bedarf an ausführlicher Beratung, da sie sich über Produkte und Preise im Vorfeld bereits ein Bild gemacht hatten. Daher war die Erfolgsquote hoch, denn wer ein Küchenstudio betrat, verließ es in der Regel nicht, ohne einen Kauf zu tätigen.

Heute hat sich die Marktsituation jedoch gewandelt. Anbieter der Küchenbranche müssen gezielt auf die Unsicherheiten der Interessierten eingehen sowie eine gute Beratung bieten, um Kunden zu gewinnen. Unternehmen, die erst seit wenigen Jahren auf dem Küchensektor tätig sind, kennen diese Situation bereits, haben sich auf die neuen Anforderungen eingestellt und legen Wert auf ein gutes Beratungs- und Kommunikationskonzept, um potenzielle Kunden zu überzeugen. Etablierte Küchenhäuser, die sich in früheren Zeiten auf ihre Empfehlungs- und Bestandskunden verlassen konnten, sollten sich an ihnen orientieren und ihre Kommunikations- und Verkaufsstrategie entsprechend umstrukturieren. Nur so gelingt es, weiterhin auf dem Küchenmarkt zu bestehen.

Gezieltes Marketing für die Kundenansprache

Neben einer umfassenden Kommunikation mit den Kunden ist auch das generelle Marketing ein Aspekt, den Küchenunternehmen stärker ins Visier nehmen müssen. Das Verteilen von Flyern oder Aktionen von Branchenverbänden reicht hier längst nicht mehr aus. Küchenstudios, die ihre Marktposition sichern oder verbessern wollen, benötigen ein individuelles und durchdachtes Vermarktungskonzept, das neben klassischen Marketingmethoden auch neue Medien einbezieht.

Viele Unternehmen stehen hier vor neuen Herausforderungen, da sie oft noch nicht die notwendige Marketing-Expertise besitzen. Doch vieles lässt sich schnell erlernen. Zudem kann man die Unterstützung von Experten wie der A&M Unternehmerberatung GmbH in Anspruch nehmen, die bei der Entwicklung einer fundierten Marketingstrategie unterstützen. Ein gutes Marketing, das mit vertrieblichen Maßnahmen kombiniert eingesetzt wird, schafft ein hohes Potenzial und bietet im Vergleich zu klassischen Methoden die Möglichkeit, ein deutlich breiteres Spektrum an Kundenschichten zu erreichen.

Vorlagen und Anleitungen helfen dabei, neue Marketingwege zu gehen und so den eigenen Fortbestand zu sichern. Wichtig ist, dass ein Umdenken geschieht. Die Zeiten, in denen Kunden von allein kamen, weil sie auf Empfehlungen vertrauten und den Kauf quasi schon beschlossen hatten, sind vorbei. Jetzt geht es darum, die eigenen Ressourcen gezielt einzusetzen, um neue Kunden zu gewinnen und bestehende langfristig zu binden.

