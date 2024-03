Joyn

Joyn zeigt neue Reality-Action-Serie mit YouTube-Star "OttoBulletproof" exklusiv vorab

Studio71 und Otto Karasch produzieren "Bulletproof - Die Challenge"

Bild-Infos

Download

München (ots)

Studio71 bringt den erfolgreichen YouTuber "OttoBulletproof" zu Joyn: Der Ex-Soldat, ehemalige Fallschirmjäger und Survival-Experte Otto Karasch lädt ab Samstag, 30. März 2024, 15 Social-Media-Stars zu "Bulletproof - Die Challenge" ein. Das von Otto "Bulletproof" Karasch entwickelte und in Zusammenarbeit mit Studio71 produzierte Format ist eine Woche lang exklusiv als Preview auf Joyn verfügbar. Im Anschluss sind die Folgen auch auf dem YouTube-Channel von "OttoBulletproof" abrufbar.

Katharina Frömsdorf, Chief Platforms & Growth Officer bei ProSiebenSat.1 und CEO Joyn: "Das Format 'Bulletproof - Die Challenge' ist ein Paradebeispiel dafür, wie wir die Kreativität von YouTube-Stars nutzen können, um der jungen Zielgruppe auf Joyn neues und packendes Entertainment zu bieten. Mit unserer Tochterfirma Studio71 haben wir hier durch langjähriges Know-how den idealen Partner, um Creator-getriebene Formatideen optimal umzusetzen und den Creators mit Joyn eine weitere Plattform und zusätzliche Reichweite zu bieten. Hier wollen wir in Zukunft weitere Programmakzente mit den angesagtesten Social-Media-Stars setzen."

Das ist "Bulletproof - Die Challenge"

Ein Mann für jede Survival-Art - und für jede Menge actionreiche Unterhaltung auf Joyn! Ex-Soldat und YouTuber "OttoBulletproof" lädt in der neuen achtteiligen Reality-Action-Serie "Bulletproof - Die Challenge" zu einem schweißtreibenden und mitreißenden Trip ein - ab 30. März 2024 auf Joyn: Deutschlands YouTube-Größen wie Trymacs, Katharina Dalisda, Dave, Freerunning Schlappen oder Footballer Aaron Donkor treten in Teams in einem 48-Stunden-Wettkampf gegeneinander an. Der Wettbewerb orientiert sich an realen Ausbildungsinhalten der Bundeswehr. Die Teams müssen unter anderem einen Hindernisparcours überwinden, sich durch enge Tunnel zwängen oder mit Nachtsichtgeräten die Nacht zum Tag machen. Dabei werden sie von erfahrenen Expert:innen und Ausbilder:innen der Bundeswehr begleitet und angeleitet. Welches Team beweist Mannschaftsgeist, Ausdauer sowie Nervenstärke? Wer kann die extremen Herausforderungen meistern?

Das neue Format "Bulletproof - Die Challenge" wird von der Bulletproof GmbH von Otto Karasch in Zusammenarbeit mit der Bundeswehr, Lobster Productions und Studio71 produziert. Ab dem 30. März 2024 zeigt Joyn als Lizenznehmer jeden Samstag eine neue Folge. Nach sieben Tagen exklusiver Preview auf Joyn sind die Folgen auch auf YouTube abrufbar.

Hier geht's zu den Socials von "OttoBulletproof":

YouTube: https://www.youtube.com/@OttoBulletproof

Instagram: https://www.instagram.com/ottobulletproof/?hl=de

Über Joyn

Auf Joyn finden die Nutzer:innen kostenlos ein umfangreiches und anbieterübergreifendes Programm-Angebot. Die Streaming-Plattform der ProSiebenSat.1 Media SE stellt rund 70 Live-TV-Sender und rund 25.000 Format- und Programm-Stunden ohne Abogebühr zum Abruf bereit. Dazu gehören Realitys wie "Forsthaus Rampensau", Serien wie der SAT.1-Erfolg "Die Landarztpraxis", zahlreiche US-Filme, Dokumentationen und Serien in ganzen Staffeln zum Bingen bis hin zu Mediatheken und Sportinhalten von ProSiebenSat.1 sowie weiterer Inhalte-Partner wie Viacom und Eurosport. Im Premium-Bereich gibt es exklusive Programm-Vorschauen auf die Highlight-Formate der Sendergruppe sowie zusätzliche Pay-TV-Channels, TV-Channels und VoD-Inhalte in HD-Qualität. Die Joyn GmbH ist eine hundertprozentige Tochter der ProSiebenSat.1 Media SE und steht unter der Geschäftsführung von Katharina Frömsdorf (CEO), Nicole Agudo Berbel und Benjamin Risom. Weitere Infos unter www.joyn.de.

Über Studio71

Studio71 ist die Digital Media- und Entertainment Company der ProSiebenSat.1 Group und spezialisiert auf die Erstellung sowie Vermarktung digitaler Inhalte weltweit, hauptsächlich in Zusammenarbeit mit Influencer:innen. Mit Büros in den USA, Kanada und Deutschland distribuiert Studio71 Inhalte täglich auf Plattformen wie YouTube, TikTok, Facebook und Instagram. Studio71 kooperiert unter dem Dach der Seven.One Entertainment Group mit Seven.One Media, Deutschlands führendem Bewegtbild-Vermarkter. Durch den engen Kontakt zu seinen Netzwerk-Künstler:innen kann Studio71 tiefe Beziehungen zu Werbetreibenden herstellen und mit den Influencer-Marketing-Spezialisten von Buzzbird darüber hinaus jede:n Influencer:in auf jeder Plattform vermitteln. So wird über Kreation, Produktion sowie Vermarktung von digitalen Inhalten die gesamte Wertschöpfungskette für wegweisendes Influencer Marketing durch Studio71 abgedeckt. Weitere Informationen unter www.studio71.com/de und www.buzzbird.de.

Original-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuell