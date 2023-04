Endemol Shine Germany

EndemolShine Germany gründet Produktionsfirma mit Tim Mälzer

Köln (ots)

Eine starke kreative Expertise im Bereich Kochformate - das zeichnet die Zusammenarbeit von EndemolShine Germany und Tim Mälzer bereits seit acht Jahren aus. Gemeinsam entstanden erfolgreiche Formate wie Kitchen Impossible oder Mälzer und Henssler liefern ab! Da ist es ein logischer Schritt, mit Potatohead Pictures eine kreative Profiküche für neue Formate rund um den Kitchen-Kosmos - und darüber hinaus - zu schaffen.

Seitdem Sven Steffensmeier und Tim Mälzer 2014 gemeinsam das mehrfach preisgekrönte Format Kitchen Impossible aus der Taufe gehoben und ins deutsche Fernsehen gebracht haben, war die Zusammenarbeit immer von großer Kreativität geprägt. So ist mit Mälzer und Henssler liefern ab! (nächste Staffel ab dem 16. April bei VOX) ein weiteres erfolgreiches Format entstanden, das auch bereits ins Ausland verkauft wurde. Auch Formate wie Knife Fight Club, Ready to beef und Kühlschrank öffne dich! kommen aus dem Team rund um Sven Steffensmeier.

Sven Steffensmeier, Executive Director bei EndemolShine: "Wir haben schon lange mit dem Gedanken gespielt, gemeinsam eine Company zu gründen. Unsere erfolgreichen Formate, das inzwischen riesige Netzwerk aus Köch:innen, der Spaß und die Kreativität in der Zusammenarbeit - das alles werden wir jetzt nutzen, um zu DER Adresse für Food-Content im deutschsprachigen Raum zu werden. Allerdings wollen wir uns auch thematisch nicht komplett einschränken und mit Tim auch über das Thema Food hinaus Formate entwickeln."

Tim Mälzer: "Die Zusammenarbeit mit Sven hatte von Anfang an eine besondere Qualität: total kreativ, innovativ und - das gefällt mir besonders - sehr umsetzungsorientiert. Mit diesem positiven Bauchgefühl gehe ich jetzt auch in dieses Joint Venture und freue mich schon sehr auf die noch engere Zusammenarbeit, die gemeinsame Formatentwicklung und natürlich auch darauf, junge Talents und neue Gesichter zu entdecken und mit ihnen zusammen kreativ zu sein. Ich bin auch gespannt auf meine Rolle hinter der Kamera! "

Fabian Tobias, Managing Director EndemolShine: "Die preisgekrönte Erfolgsgeschichte von "Kitchen Impossible" beruht auch auf dem herausragenden Zusammenspiel zwischen Sven und Tim, das immer wieder eine enorme kreative Energie freisetzt. Daher freue ich mich sehr auf die neue Company und die noch intensivere Partnerschaft mit Tim Mälzer."

Die Potatohead Pictures ist eine Tochterfirma von EndemolShine Germany. Die Geschäftsführung übernehmen Fabian Tobias und Sven Steffensmeier.

Über Endemol Shine Germany: Endemol Shine Germany ist eine senderunabhängige TV-Produktionsfirma. Formate wie The Masked Singer (ProSieben), Wer wird Millionär? (RTL), Promi Big Brother (Sat.1), Kitchen Impossible (VOX), Hot oder Schrott (VOX), Kühlschrank öffne Dich (Sat.1), Vermisst (RTL), Julia Leischik sucht: Bitte melde dich (Sat.1) gehören genauso in das Portfolio wie Mälzer und Henssler liefern ab! (VOX) und Beauty & The Nerd (ProSieben). EndemolShine Germany ist Teil der Banijay Germany, zu der neben Brainpool, Banijay Productions, Good Times und Noisy Pictures auch die Fiction-Experten der MadeFor Film gehören.

Original-Content von: Endemol Shine Germany, übermittelt durch news aktuell