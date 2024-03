Joyn

Ein Entrümpler, eine Krankenschwester, ein Lackierer und ein Only-Fans-Model: 17 Bewohner:innen ziehen am Montag live auf Joyn bei "Big Brother" ein

Bild-Infos

Download

München (ots)

1. März 2024. Tanja (55, Hildesheim) heißt mit Spitznamen "Taube" und arbeitet in der Schwerbehindertenbetreuung. Nicos (27, Rochlitz) lebt den Achtziger-Jahre-Lifestyle mit Fuchsschwanz, langen Haaren und aufgemotztem Opel. Medium Angela (49, Bremen) ist die Nichte von UNO-Generalsekretär Kofi Annan. Mateo (46, Wuppertal) hat sizilianische Wurzeln und arbeitet seit 30 Jahren als Maler und Lackierer. Und ein:e Bewohner:in verdient ihr oder sein Geld bei Only-Fans. Wer? Das überlassen wir, liebe Journalistinnen und Journalisten, Ihren Recherchen. Ab Montag, 4. März 2024, haben sie alle eines gemeinsam: Diese fünf und zwölf weitere Bewohnerinnen und Bewohner ziehen ab 20:15 Uhr live auf Joyn und in SAT.1 bei "Big Brother" ein und begeben sich für 100 Tage in die Isolation des Containers, ohne Kontakt zur Außenwelt, unter permanenter Kamerabeobachtung und allein den Regeln von Big Brother ausgesetzt.Schon um 19:15 Uhr begrüßt Jochen Schropp zu "Big Brother" - Das Warm-Up" live auf Joyn.

So hat vor 24 Jahren alles begonnen: Big Brother lässt seine Bewohner:innen in dieser Staffel wieder im Container zusammen wohnen. Er besticht durch seine simple Ausstattung, alles ist normal bis spartanisch eingerichtet. Luxus ist weit und breit keiner in Sicht. Es gibt ein Schlafzimmer für alle mit Stockbetten. Der Außenbereich erinnert mehr an einen vergrößerten Austritt als an einen immergrünen Garten.

Das sind die 17 Bewohnerinnen und Bewohner von "Big Brother" 2024 in alphabetischer Reihenfolge:

Angela (49, Bremen) ist die Nichte des ehemaligen UNO-Generalsekretärs und Friedensnobelpreisträgers Kofi Annan. Die 49-Jährige bezeichnet sich selbst als Medium und hat sich zur Aufgabe gemacht, mir ihrer Gabe Menschen zu helfen.

Benedikt (23, Ehningen) ist für sein Journalistik-Studium schon viel um die Welt gereist, lebte unter anderem in Dubai und in Spanien. Auf seine Optik und vor allem seine langen Haare legt der 23-Jährige großen Wert. Benedikt ist Single und lebt in der Nähe von Stuttgart.

Christian (26, Essen) ist Single und lebt noch bei seiner Mutter in Essen. Der 26-Jährige hat eine abgeschlossene Ausbildung zum Sport- und Fitnesskaufmann. Heute ist er mit einer Entrümplungs-Firma selbständig.

Ciara (35, CH-Wallisellen) fällt mit ihrer besonderen Stimme auf, denn der 35-Jährigen fehlt ein Stimmband. Sie lebt in der Nähe von Zürich und arbeitet als Krankenschwester.

Frauke (29, Berlin) ist eine echte Rampensau: Kein Auftritt ist ihr zu peinlich und man trifft sie regelmäßig in Karaokebars an. Mit den Männern hatte die 29-Jährige bislang wenig Glück, doch sie ist weiter auf der Suche nach der großen Liebe. Frauke arbeitet im Personalwesen und lebt in Berlin.

Gema (55, Koblenz) arbeitet neben ihrem Job im Einzelhandel auch als Sprecherin. Gott half der 55-Jährigen in der Vergangenheit über einige Schicksalsschläge hinweg. Gemeinsam mit ihrem Mann und seiner Tochter lebt Gema in Koblenz.

Jacqueline (35, Bochum) ist Mutter eines sechsjährigen Sohnes. Jacky ist Bikerin mit Leib und Seele und schraubt in ihrer Freizeit auch selbst an Motorrädern. Die 35-Jährige lebt gemeinsam mit ihrem Sohn in Bochum.

Kevin (29, Bochum) ist sehr sportlich und liebt es, sich im Rhythmus zur Musik zu bewegen. Bis er sechs war, wuchs Kevin in einer Pflegefamilie auf. Zu dieser hat er heute noch guten Kontakt. Kevin arbeitet als Verkäufer im Vertrieb und lebt in Bochum.

Maja (25, Düsseldorf) hat schon früh auf die Selbständigkeit hingearbeitet. Heute betreibt sie ein Franchise-Unternehmen in der Gastronomie. Die 25-Jährige lebt allein in Düsseldorf.

Marcus (36, Berlin) zeichnet leidenschaftlich gerne Comics und arbeitet als Illustrator. Darüber hinaus besitzt der 36-jährige Singlemann eine Personal Trainer Lizenz und ist vielseitig interessiert, hat unter anderem das Imkern, Bass spielen und Bier brauen ausprobiert.

Mateo (46, Wuppertal) arbeitet schon seit 30 Jahren als Maler und Lackierer. Der 46-jährige Halbitaliener hat sizilianische Wurzeln, wurde jedoch in Wuppertal geboren und lebt dort noch heute. Der Vater zweier Kinder ist ein echter Familienmensch.

Maxime (20, Wulkenzin) betreibt seit zehn Jahren Leistungssport: Auf dem Wakeboard wurde sie 2019 Vize Deutsche Meisterin und ein Jahr später zehnte bei der EM. Auf Partys ist die Singlefrau, die im vorpommerschen Wulkenzin lebt, eher selten anzutreffen.

Moritz (23, Gerabronn) ist ein echtes Energiebündel. Der 23-Jährige liebt es Sport zu machen und eifert seinem großen Vorbild Christiano Ronaldo nach. Moritz stammt aus der Kleinstadt Gerabronn in Baden-Württemberg und arbeitet in seiner Heimat als IT-Berater.

Nicos (27, Rochlitz) macht kein Geheimnis um seine Vorliebe für die Achtziger Jahre: Fuchsschwanz, lange Haare und sein aufgemotzter Opel sind die Markenzeichen des Autonarrs. Der 27-Jährige lebt im sächsischen Rochlitz in einem Mehrgenerationenhaus.

Sandro (32, Stralsund) sticht mit seinen zwei Metern Körpergröße und den vielen Tätowierungen aus der Masse heraus. Der 32-Jährige arbeitet als Fahrlehrer und lebt in Stralsund. Der Vater eines sechsjährigen Sohnes ist aktuell Single.

Tanja (55, Hildesheim) betreibt ihr eigenes Nagelstudio und arbeitet als Schwerbehindertenbetreuerin in der Diakonie. Die 55-jährige Mutter zweier erwachsender Kinder ist Single und lebt in Hildesheim.

Yael (29, Berlin) ist selbstbewusst, zielstrebig und charakterstark. Die ausgebildete Hair- and Make-Up-Artistin macht regelmäßig Kraftsport und lebt in Berlin und auf Mallorca.

Produziert wird "Big Brother" von EndemolShine Germany in Zusammenarbeit mit Rainer Laux Productions im Auftrag der Seven.One Entertainment Group.

Informationen und Fotomaterial rund um "Big Brother" finden Sie auf unserer Presseseite unter https://presse.seven.one/bigbrother.

"Big Brother - Das Warm-Up" - Montag, 4. März, um 19:15 Uhr live auf Joyn

"Big Brother - 24-Stunden Livestream" ab Montag, 4. März, um 20:15 Uhr live auf Joyn

"Big Brother live - Der Einzug" - Montag, 4. März, um 20:15 Uhr live in SAT.1 und auf Joyn

"Big Brother" Tageszusammenfassungen ab Dienstag, 5. März, täglich ab 21:00 Uhr kostenlos streamen auf Joyn

"Big Brother live - Die Entscheidung" ab 11. März, immer montags live in SAT.1 und auf Joyn

Über Joyn

Auf Joyn finden die Nutzer:innen kostenlos ein umfangreiches und anbieterübergreifendes Programm-Angebot. Die Streaming-Plattform der ProSiebenSat.1 Media SE stellt rund 70 Live-TV-Sender und rund 25.000 Format- und Programm-Stunden ohne Abogebühr zum Abruf bereit. Dazu gehören Realitys wie "Forsthaus Rampensau", Serien wie der SAT.1-Erfolg "Die Landarztpraxis", zahlreiche US-Filme, Dokumentationen und Serien in ganzen Staffeln zum Bingen bis hin zu Mediatheken und Sportinhalten von ProSiebenSat.1 sowie weiterer Inhalte-Partner wie Viacom und Eurosport. Im Premium-Bereich gibt es exklusive Programm-Vorschauen auf die Highlight-Formate der Sendergruppe sowie zusätzliche Pay-TV-Channels, TV-Channels und VoD-Inhalte in HD-Qualität. Die Joyn GmbH ist eine hundertprozentige Tochter der ProSiebenSat.1 Media SE und steht unter der Geschäftsführung von Katharina Frömsdorf (CEO), Nicole Agudo Berbel und Benjamin Risom. Weitere Infos unter www.joyn.de.

Original-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuell