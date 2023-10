Beautyholic

Kundenakquise im Beauty-Business: So steigern Kosmetikstudios ihre Erfolge messbar

Top-Produkte und qualifiziertes Personal reichen heute nicht mehr aus, um ein erfolgreiches Kosmetikstudio zu führen. Der entscheidende Faktor für langfristigen Erfolg ist die effektive Kundenakquise, die weit über Mundpropaganda oder gelegentliche Rabattaktionen hinausgeht. Kosmetikstudios stehen vor der Herausforderung, nicht nur einmalige Besucher, sondern treue Stammkunden zu gewinnen.

"Daher sollten Kosmetikstudios auf mehr setzen als nur auf Social-Media-Posts oder Google-Anzeigen, denn die Konkurrenz schläft nicht. Es braucht eine gezielte Strategie, um sich am Markt zu behaupten", erklärt Banu Suntharalingam, erfahrene Beraterin für Kosmetikstudios. Nachfolgend verrät sie, wie Kosmetikerinnen ihre Erfolge messbar steigern.

Systematische Marketing- und Vertriebsprozesse

In der heutigen Zeit sind systematische Marketing- und Vertriebsprozesse sehr wichtig, um nicht nur neue Interessenten zu gewinnen, sondern um auch die bereits bestehenden Kunden dauerhaft an das eigene Unternehmen zu binden. Die Kundenbindung ist etwa fünfmal kosteneffizienter als die Neukundengewinnung. Da Erfolg nicht auf Zufall basiert, sondern auf wiederhol- und messbaren Aktionen, spielt die systematische Vorgehensweise eine wichtige Rolle. Die regelmäßige und zielgerichtete Kommunikation mit dem Kunden sowie Informationen über neue Angebote führen häufig zu einer signifikanten Umsatzsteigerung.

Datengesteuerte Strategien

Datengesteuerte Strategien bringen ebenfalls Vorteile. Das Aufgreifen von Trends spielt hierbei für den Erfolg eines Kosmetikstudios eine wichtige Rolle. Mithilfe der gesammelten Kundendaten lassen sich Verhaltensmuster und Vorlieben rasch erfassen. Somit ist es möglich, personalisierte Angebote zu erstellen und die Umsätze zu steigern. Die Berücksichtigung individueller Kundenwünsche zeugt von einer hohen Wertschätzung und stärkt die Bindung. Wie die Statistik zeigt, beeinflusst die personalisierte Kommunikation 68 Prozent aller Kunden positiv.

Telefonakquise und automatisiertes Marketing

Die Telefonakquise gehört ebenso zu den zielführenden Instrumenten. Der telefonische Kontakt mit den Kunden ist ein in der Kosmetikbranche häufig vernachlässigtes Tool. Proaktive Telefonate sind ein sehr effektives Mittel, um Bestandskundinnen neu zu terminieren. Erfahrungsgemäß ist die Erfolgsquote mit 80 bis 90 Prozent überraschend hoch. Vorteile bietet zudem das automatisierte Marketing. Mithilfe der Automatisierung ist eine regelmäßige Kommunikation möglich, ohne dass sich der manuelle Aufwand erhöht. Das Newsletter-Marketing erfolgt auf digitalem Weg per E-Mail, über WhatsApp oder über die traditionelle Briefpost. Inzwischen lassen sich diese Maßnahmen selbst oder mit Unterstützung von Dienstleistern relativ kostengünstig und leicht umsetzen.

Empfehlungsprogramme

Zudem erfreuen sich Empfehlungsprogramme steigender Beliebtheit. Für ein Kosmetikstudio sind treue Kunden Gold wert. Stufenprogramme, beispielsweise Gold-, Platin- und Diamantklassifizierungen, sind Ausdruck einer besonderen Wertschätzung. Derartige VIP-Kundenprogramme motivieren zu häufigeren Besuchen und zur Freundschaftswerbung. Rund 83 Prozent der Kunden geben an, das Kosmetikstudio nach einer positiven Erfahrung weiterzuempfehlen. Letztendlich tun das tatsächlich nur 29 Prozent. Wer die Weiterempfehlung mit kleinen Geschenken oder Rabatten belohnt, trägt maßgeblich zum Erfolg bei. Allgemein besitzen Empfehlungsprogramme das Potenzial, den Kundenlebenszeitwert um ein Viertel zu erhöhen.

(Online-)Präsenz und Interaktion

Ein verbreiteter Fehler ist die Vernachlässigung der Präsenz und Interaktion sowohl im On- als auch Offline-Bereich. Zu viele Kosmetikstudios beschränken sich auf die reine Präsentation ihrer Dienstleistungen, sei es im On- oder Offline-Bereich. Wichtig ist jedoch vor allem die interaktive Kommunikation. Wer spezielle Beratungen, Seminare und Tage der offenen Tür anbietet, weckt die Neugierde bei neuen und alten Kunden. Wer bei Werbung an einfache Anzeigen, Aufkleber und Plakate denkt, ist aus der Zeit gefallen. Heute suchen die Kunden gezielt nach Inhalten, die ihnen einen echten Mehrwert bieten und sie mit interessanten Informationen versorgen. Zu einem cleveren Marketing gehören zum Beispiel Video-Tutorials und Blogartikel. Insbesondere von größeren Kosmetikstudios erwarten die Kunden ein professionelles Auftreten.

Kontinuierliche Neukundengewinnung

Für den langfristigen Erfolg ist eine kontinuierliche Neukundengewinnung das A und O. Zwar ist es vorerst richtig, den Fokus auf die Bestandskunden zu lenken, man darf dabei aber auf keinen Fall die Neukundengewinnung aus den Augen verlieren. Neue Kunden bilden die Basis für die zukünftige Entwicklung des Geschäfts. Es ist wichtig, diese dauerhaft an das Studio zu binden. Erhöht sich die Kundenbindungsrate um fünf Prozent, dann sind Gewinnsteigerungen von 25 bis 95 Prozent möglich.

Fazit: Kosmetikstudios, die proaktiv handeln, sind die Champions der Branche. Mit Systematik und den richtigen Tools halten die Betreiberinnen den richtigen Schlüssel in der Hand.

Über Banu Suntharalingam:

Banu Suntharalingam ist Gründerin und Geschäftsführerin von Beautyholic. Gemeinsam mit ihrem Team hilft sie selbstständigen Kosmetikerinnen und Inhaberinnen von Kosmetikstudios zum geschäftlichen Erfolg. Dabei hat sie sich auf die Kundengewinnung spezialisiert. Weitere Informationen unter: https://beautyholic.de/

