Businesstalk Verlags GmbH

Businesstalk Interview Magazin: Die besten Video-Interviews im Januar 2022

Berlin (ots)

Das führende Interview-Magazin für die Wirtschaft in der DACH-Region, der Businesstalk am Kudamm, präsentiert Ihnen die meistgesehenen Interviews im Monat Januar 2022. Neben Video-Interviews auf dem Youtube-Channel werden täglich neue Interviews in unserem Onlinemagazin veröffentlicht. Der Businesstalk erreicht 400.000 Menschen im Monat, davon waren im Januar 47% weiblich und 53% männlich. Ganze 70% der Nutzer fallen in die Zielgruppe der 18- bis 45-Jährigen und weitere 20% auf die 45- bis 65-Jährigen.

Die meistgesehenen Interviews im Januar 2022

Olaf Struck & Chris Thurow von noloni / northdale UG über Lösungen, um Senioren die Nutzung des Internets zu ermöglichen sowie die neue seniorenfreundliche App "noloni".

Dr. Jürgen Rodegra ist Rechtsanwalt in Berlin und hat vor über 20 Jahren zusätzlich eine Anwaltszulassung im US-Bundesstaat New York erworben. Wir sprachen mit ihm über rechtliche Aspekte beim Markteintritt in den USA.

Christian Becker ist Geschäftsführer der Artemis Franchise GmbH. Mit ihm sprachen wir über die Vorteile von Franchisesystemen.

Sebastian Blaumeiser ist Geschäftsführer der Blaumeiser Consulting GmbH. Mit ihm sprachen wir über die Grundlagen einer seriösen Immobilienfinanzierung.

Jens Reime ist Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht und Fachanwalt für Versicherungsrecht. Mit ihm sprachen wir über die Insolvenz der Deutschen Lichtmiete und die Folgen für Kapitalanleger.

Tim Weisheit ist Inhaber von Tim Weisheit-Coaching & Consulting und mit ihm sprachen wir über Verkaufspsychologie.

Christiane Hellwig leitet die Deutsche Akademie für Coaching und Beratung. Mit ihr sprachen wir über Coaching mit Sinn und Verstand.

Alle Interviews finden Sie hier:

Youtube-Channel und Interview-Magazin

www.businesstalk-kudamm.com

https://www.youtube.com/channel/UChTkaXdDOjQZ0Uekd6FQt5Q

Sie sind Entscheidungsträger oder Branchen-Experte? Werden Sie unser Interview-Partner.

Die Interviews beim Businesstalk erreichen viele Tausend Personen, die gezielt nach Themen aus der Wirtschaft suchen. Täglich neue schriftliche Interviews in dem Magazin und täglich neue Video-Interviews auf dem Youtube-Channel bieten Experten die optimale Plattform, um das Fachwissen dem richtigen Publikum zu präsentieren.

Wir suchen immer interessante Gesprächsgäste und freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Original-Content von: Businesstalk Verlags GmbH, übermittelt durch news aktuell