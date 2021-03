Businesstalk Verlags GmbH

Businesstalk Verlag "videonisiert" Pressemitteilungen

Berlin (ots)

"Einzigartig in Europa, vielleicht sogar der Welt", mit diesen Worten umschreibt einer der vier Gründer, Leonhard Reetz, das neue Medienprodukt. "Es wird die Art und Weise verändern, wie Pressemitteilungen genutzt und wahrgenommen werden", fügt er hinzu. Ziel der Businesstalk Verlags GmbH ist es, Pressemitteilungen zu "videonisieren", d.h. den Mitteilungstext von einer professionellen Moderatorin einsprechen zu lassen und durch das professionelle Kamerateam zunächst die Meldung aufzunehmen, um diese anschließend informativ zu schneiden und mit dem Einbau von Graphiken und visuellen Elementen den Informationsgehalt der Meldung deutlich zu steigern.

Unternehmen, Organisationen und Journalisten nutzen Pressemitteilungen, um ein breites Spektrum an Personen zu erreichen oder kurz: Eine hohe Aufmerksamkeit zu erzielen, bzw. schnell an relevante Informationen zu gelangen. Videocontent wird nicht nur einfacher und schneller konsumiert, sondern bietet die Möglichkeit, mittels Graphiken und Video-Statements Fakten einzubauen, um die Glaubwürdigkeit und Aussagekraft zu erhöhen.

Jeder kennt es aus der Tagesschau: Die Meldungen sind nicht nur brandaktuell, sondern auch sehr transparent und bildlich dargestellt. "Nicht jeder hat die Möglichkeit in die Abendnachrichten zu kommen, aber sind diese Unternehmen, ganz gleich, ob kleines, mittleres oder großes Unternehmen, weniger kompetent? Nein! Wir wollen jedem Unternehmen die Möglichkeit geben, seine Pressemitteilung im Format der Abendnachrichten zu präsentieren. Dies schafft für den Zuschauer ein informatives Erlebnis, damit kann die traditionelle Pressemitteilung auf "geduldigem Papier" nicht mithalten", sagt Geschäftsführer Johann Sternberg.

Pressemitteilung als Video erreicht neue Reichweiten

YouTube ist die zweitgrößte Suchmaschine weltweit und die am häufigsten besuchte Seite nach Google. Die einzige Möglichkeit bei Youtube zu erscheinen oder die Pressemitteilung zu platzieren, ist es, ein Video aufzunehmen. YouTube ist zudem mit 1,9 Milliarden Nutzern die zweitbeliebteste Social-Media-Plattform weltweit. Jeden Tag werden über eine Milliarde Stunden auf YouTube Videos angesehen - mehr als auf Netflix und Facebook zusammen. Deshalb ist es entscheidend, die Pressemitteilung oder den redaktionellen Bericht auch bei Youtube zu platzieren. Dieses Youtube-Video lässt sich auch optimal auf der Homepage oder den firmeneigenen Social-Media-Kanälen einbinden und gibt den Menschen, die der Inhalt erreichen soll, ein interaktives Erlebnis.

Wie funktioniert die "Videonisierung" der Pressemitteilungen?

Eine Pressemitteilung in ein informatives News-Video zu verwandeln, ist einfach und schnell. Die vorgeschriebene Meldung wird per Mail eingereicht. Zusätzlich können ein Audio- oder Videomitschnitt des Statement-Gebers und gewünschte Graphiken, die in das Video eingebaut werden sollen, eingereicht werden. Im Anschluss erstellt ein professionelles Kamerateam und eine unserer Moderatorinnen das Video mit der Pressemitteilung und ein Mitarbeiter schneidet die Graphiken oder dynamischen visuellen Elemente ins Video. Zu guter Letzt wird das fertige Video bereitgestellt. Die Veröffentlichung erfolgt bei Youtube, den Social-Media-Kanälen LinkedIn, Facebook, Instagram und Twitter. Zudem auf dem Magazin www.businesstalk-kudamm.com in der Rubrik "Business News".

Jetzt für 99 Euro testen: https://www.pressemitteilung.video/

Original-Content von: Businesstalk Verlags GmbH, übermittelt durch news aktuell