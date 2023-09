MagentaSport

MagentaSport baut Berichterstattung zur neuen Eishockey Saison weiter aus

München (ots)

Auftaktspiel München gegen Düsseldorf am 14.09.23 live und kostenlos

Zusätzliche Features wie Cable-Guys, Highlights aus der Historie "30 Jahre DEL" und neues Format für neue Zielgruppen

Telekom schafft mit DEL internationale Top-Standards bei Digitalisierung und Videobeweis

Die neue PENNY-DEL-Saison bei MagentaSport schreibt Geschichte: Nach der besten DEL-Spielzeit mit 25 Millionen Zuschauern, baut MagentaSport sein Angebot und den Service in über 1000 Livestunden mit Start am 14. September - Meister München gegen Düsseldorfer EG ab 19 Uhr live und kostenlos - erneut weiter aus. Es gibt noch mehr Informationen rund um die Spiele, die 14-tägige Eishockey Show und anlässlich des 30jährigen DEL-Bestehens regelmäßig Rückblicke auf die besten Highlights und Geschichten der Historie. Für unmittelbare Eindrücke vom Eis sorgt die Wiedereinführung der Cable Guys in ausgewählten Spielen. MagentaSport-Experte Patrick Ehelechner erweitert mit einem neuen Social Media-Format die Zielgruppe, vor und nach den Live-Spieltagen gibt es News, Feature, Hintergrundberichte in Sendungen wie "Die Eishockey Show". Die grafische Umsetzung der Echtzeitdaten und -statistiken von Spiel- und Spieler-Infos werden nochmals verbessert. Die Übertragungstechnik bei den Live-Spielen wird zudem aufgewertet, sie wird in den nächsten Monaten auch die Qualität des Videobeweis erhöhen. Telekom und die DEL setzen ihre gemeinsame Initiative zur Digitalisierung des Spielbetriebs und der Videoverarbeitung fort, um hier auch international neue Standards zu setzen.

Die Telekom hält die Rechte bis zur Saison 2027/2028 und zeigt bei MagentaSport seit 2016 alle 364 Hauptrunden-Spiele und alle Spielen der Playoffs live und bietet damit gemeinsam mit den Liveübertragungen der Spiele der deutschen Nationalmannschaft, dem Deutschland Cup sowie der U20 und der Frauen WM das größte Eishockey Liveangebot in Deutschland. Zusätzlich zu den Einzelspielen zeigt MagentaSport auch weiterhin jeden Freitag alle Spiele in der Konferenz. Startschuss zur neuen Saison ist die Partie des Deutschen Meisters EHC Red Bull München gegen Düsseldorfer EG am 14. September ab 19 Uhr, die kostenlos und ohne Registrierung für alle Fans bei MagentaSport zu sehen sein wird. Die PENNY DEL bei MagentaSport steht Kunden auf der Telekom eigenen TV Plattform MagentaTV auf linearen Sendern und über alle gängigen SmartTV per MagentaSport Apps oder Streamingdienste wie Chromecast und AirPlay sowie per mobile App auf Tablet und Smartphone und auf magentasport.de zur Verfügung.

"Für unser Produkt MagentaSport sind Eishockey und die PENNY DEL essenzielle Bestandteile. Als langjähriger Partner der DEL wollen wir auch in der Jubiläumssaison die gemeinsame Erfolgsstory mit dem Schwung einer fabelhaften Eishockey WM der deutschen Nationalmannschaft, die Silber gewann, fortsetzen", so Arnim Butzen, TV-Chef der Telekom. "Unsere wachsende Reichweite basiert auf einer starken Fan-Community, die unsere erstklassigen Live-TV Übertragungen sowie unsere umfassende Berichterstattung sehr schätzt. Zusätzlich sprechen wir über Formate wie die wöchentliche Konferenz stetig neue Zielgruppen an und gewinnen so neue Kunden für die Liga und für unser Produkt."

Cable Guys kehren zurück, dazu Highlights aus 30 Jahren DEL Historie und neue Social Media Formate

Der Regel-Spieltag in der Saison 2023/2024 wird donnerstags um 19.15 Uhr eröffnet, die Konferenz am Freitag startet mit 6 Partien mit Sendebeginn um 19 Uhr und Bully um 19.30 Uhr. Der nächste Spieltag läuft jeweils an Sonntagen, an dem MagentaSport ab 13.45 Uhr auf Sendung geht und die Fans mit Bullyzeiten um 14 Uhr, 15.15 Uhr, 16.30 Uhr und 19 Uhr bis zu 8 Stunden non-stop Eishockey live verfolgen können. In der Hauptrunde wurden darüber hinaus erstmals 4 Topspiele auf den Samstagabend verlegt.

Die Cable Guys gibt es künftig wieder regelmäßig, einmal im Monat. Start ist dafür das Eröffnungsspiel am 14. September mit der Partie des Meisters München gegen Düsseldorf. In der Regel ein Spieler pro Mannschaft wird mit Mikro verkabelt und bietet im Rahmen der Liveübertragungen besondere Einblicke in die Partie. Zur neuen Saison zeigt MagentaSport anlässlich des Jubiläums "30 Jahre DEL" jede Woche ausgewählte Szenen und Highlights aus einer vergangenen Spielzeit. Zum Auftakt ab 14. September gibt es ein "Best of" der Premieren-Saison 1994/95. In dem Format werden spektakuläre Szenen von Zeitzeugen, Ex-Spielern und DEL-Größen im Rückblick kommentiert.

Zudem wird der ehemalige Eishockey-Goalie Patrick Ehelechner wieder bei MagentaSport als Experte, Interviewer und Kommentator bei den Live-Spielen dabei sein und zur neuen DEL-Saison innovative Formate für die MagentaSport Social Media-Kanäle entwickeln und so speziell gerade die jüngere Zielgruppen an die "Faszination Eishockey" heranführen Das gilt auch für die Eishockey-Show mit Sascha Bandermann, Basti Schwele und Rick Goldmann, die zum Saisonstart montags alle 2 Wochen auf allen Social Kanälen, im Web und den MagentaSport Plattformen ausgestrahlt wird. Ein "Best of" aus der Eishockey Show wird es in den Übertragungen der Live-Spiele geben. In der Eishockey-Show wird über die wichtigsten Themen und Akteure des letzten Spieltags diskutiert und auf den nächsten Spieltag vorausgeblickt.

Telekom und DEL kooperieren bei der Digitalisierung der Liga

Ein weiterer Baustein der erfolgreichen Kooperation zwischen der Telekom und der DEL wird die Fortsetzung der gemeinsamen Initiative zur Digitalisierung des Spielbetriebs und der Videoverarbeitung sein. Die Telekom unterstützt dabei die Liga zur neuen Saison bei diversen Technologie-Projekten. Zur kommenden Saison werden die Übertor-Kameras ausgetauscht, die künftig in höherer Bildrate und remote steuerbar funktionieren. Dazu werden in den nächsten Monaten erstmals zusätzliche In-Tor Kameras installiert, die neue Perspektiven insbesondere für den Videobeweis liefern. Für den Videobeweis stehen in den Arenen ab späten Herbst auch alle Kamerasignale gebündelt zur Verfügung.

Sendetermine

Der 1. Spieltag:

Donnerstag, 14. September 2023

Ab 19 Uhr live und kostenlos: EHC Red Bull München - Düsseldorfer EG

Freitag, 15. September 2023

Ab 19 Uhr live in der Konferenz: Kölner Haie- Nürnberg Ice Tigers, Eisbären Berlin - ERC Ingolstadt, Löwen Frankfurt - Iserlohn Roosters, Straubing Tigers - Pinguins Bremerhaven, Schwenninger Wild Wings - Adler Mannheim. Grizzlys Wolfsburg - Augsburger Panther

Der 2. Spieltag:

Sonntag, 17. September 2023

Ab 13.45 Uhr: Pinguins Bremerhaven - Grizzys Wolfsburg

Ab 15.00 Uhr: DEG - Eisbären Berlin

Ab 16.15 Uhr: Kölner Haie - ERC Ingolstadt, Iserlohn Roosters - Schwenninger Wild Wings

Ab 18.45 Uhr: Adler Mannheim - EHC Red Bull München, Nürnberg Ice Tigers - Straubing Tigers, Augsburger Panther - Löwen Frankfurt

Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuell