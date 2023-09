MagentaSport

WM-Finale live bei MagentaSport: Deutschland nach Sieg gegen Serbien Weltmeister

MVP Schröder will nach Titelgewinn "mehr Respekt", Voigtmann hat nie am Erfolg gezweifelt: "Das ist einfach surreal!"

Ein Traum, eine Sensation, Nervenstärke, Freudentränen - Deutschland ist ungeschlagener Basketball-Weltmeister! 83:77-Sieg in Manila gegen Serbien nach einem unfassbaren Kampf, ein Erfolg für die Ewigkeit. Wieder überragend: Dennis Schröder mit 28 Punkten, zudem als bester Spieler des Turniers ausgezeichnet. "Weltmeister, unglaublich, wie wir´s auch getan haben gegen die stärksten Mannschaften! Wir sind Weltmeister", der Kapitän schüttelte fast ungläubig den Kopf und hofft auf mehr Respekt: "Ich will nichts mehr über meinen Namen hören! Am Ende wollen wir alle unseren Respekt. Ich habe sehr, sehr viel Arbeit hier reingepackt. Das ganze Team auch. Mehr brauche ich nicht sagen. Wir wollen Respekt." Ebenfalls bockstark, Johannes Voigtmann: "Wir sind halt wirklich immer in den entscheidenden Momenten da gewesen. Zu keiner Sekunde hatten wir das Gefühl, dass wir das Spiel heute nicht gewinnen. Das ist einfach surreal." Benni Zanders Interview mit Ando Obst wurde gecrasht, freudentrunkene Weltmeister, Moritz Wagner zu Zander: "Wir haben nur noch Spaß, Digga. Wir sind Weltmeister!"

Nachfolgend die Stimmen und Clips vom WM-Finale Deutschland gegen Serbien - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Nur eine Woche nach der WM läuft der Countdown auf die EuroLeague, die ab 5. Oktober startet: Beim "MagentaSport Cup 2023" am 16. und 17. September im BMW Park München treffen mit dem FC Bayern München, ALBA Berlin, Virtus Bologna und Roter Stern Belgrad 4 Klubs der höchsten europäischen Spielklasse aufeinander. MagentaSport zeigt die Spiele live und kostenlos. Deutschland ist Weltmeister - dazu wird demnächst eine Doku bei MagentaSport gesendet.

WM-FINALE: Deutschland Serbien 83:77 (47:47)

Weltmeister, aber bis dahin war´s monsterviel Arbeit. "Da ist noch Luft nach oben", sagt Pascal Roller in der Pause im MagentaSport-Studio zum deutschen Spiel. Experten Per Günther in der Halbzeit: "Der größte Patzer in der 1. Halbzeit war, nach 3 Freiwürfen von Franz auf Zone umzustellen und nicht zu wissen, wo Bogdan Bogdanovic ist." Deutschland macht nach der Pause alles besser, geht 69:57 nach Ende 3. Viertels in Führung. Beide Teams gehen ans absolute Limit, Deutschland führt 2 Minuten vor dem Ende mit 9 Punkten. Dann der Sieg für die Ewigkeit: Weltmeister! Freudentränen bei Andi Obst und seinen Weltmeistern. MVP des Finales wird Franz Wagner, Dennis Schröder zum besten Spieler des Turniers ausgezeichnet. Gordon Herbert war nach dem Finale einfach nur erledigt, saß irgendwo abseits in den Katakomben auf dem Hosenboden: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=N0YyTjBMZlVUelVIcnFIYndLYUV4NFRFdzR6aXRaaDhYT1o3MExFSEJaTT0=

"Ich will nichts mehr über meinen Namen hören!"

"Weltmeister, unglaublich, wie wir´s auch getan haben gegen die stärksten Mannschaften! Wir sind Weltmeister" Dennis Schröder sagt´s und schüttelt nach 28 Punkten ungläubig den Kopf.

Über sein Privatduell mit Avramovic: "Ich liebe das ja. Wie er dann auch am Ende zurückgekommen ist - ich feiere das. Er hat dann angefangen und dann ja, zum Glück haben wir das ding am Ende geholt. Aber sehr viel Respekt für ihn:"

Zum WM-Finale und das Turnier: "Die ganze Weltmeister, die ganze Vorbereitung - es war nie nur ein Spieler. Es war immer die ganze Mannschaft. Und das ist das, was uns ausgemacht hat. Wir sind das Team und deshalb sind wir Weltmeister geworden."

Schröder über die WM-Trainer Gordon Herbert: "Die Rollenverteilung. Dass jeder genau weiß, was er zu tun hat, um erfolgreich zu sein. Er pusht uns und hält jeden auf dem Boden. Aber gibt dir auch sehr viel Selbstvertrauen."

"Ich will nichts mehr über meinen Namen hören!" Eine kleine Abrechnung mit Kritikern hat Dennis Schröder auch parat: "Am Ende wollen wir alle unseren Respekt. Ich habe sehr, sehr viel Arbeit hier reingepackt. Das ganze Team auch. Mehr brauche ich nicht sagen. Wir wollen Respekt. Wir sind ein Team, wir bleiben immer zusammen - egal was passiert, die letzten 2 Jahre."

Das Interview mit Andi Obst wird vom gesamten Team "gecrasht", Benni Zander wird das Mikro weggenommen - kein verwertbarer O-Ton, aber sehr lustig Moritz Wagner zu Benni Zander: "Wenn du eine ernste Frage stellst, dann bin ich sauer, Bruder. Ey, keine ernste Frage, die Media -Geschichte ist vorbei. Wir haben nur noch Spaß, Digga. Wir sind Weltmeister!"

"Das ist einfach surreal!"

Johannes Voigtmann war dann fast magisch rational: "Wir standen da gerade, kurz bevor wir die Medaillen bekommen haben - wir wussten gar nicht, was los ist. Das ist einfach surreal. Deutschland steht jetzt auf diesem WM-Pokal, das ist nicht zu kapieren."

Zum Spiel: "Wir durften uns nicht aus der Ruhe bringen lassen - das kannst du natürlich predigen. Aber wir sind halt wirklich immer in den entscheidenden Momenten da gewesen. Zu keiner Sekunden hatten wir das Gefühl, dass wir das heute nicht gewinnen. Das ist etwas Besonderes."

Voigtmanns WM-Bilanz: "Du musst die guten Spiele zum richtigen Zeitpunkt haben und die schlechten. Da gehört auch Glück dazu, aber wir haben uns das auch verdient als Team. Da hat kein Blatt Papier dazwischen gepasst....Es ist fast ein bisschen schade, dass das Turnier vorbei ist.

Issac Bonga: "Ich check, das noch nicht, dass wir Weltmeister sind. Krass. Das nimmt uns keiner mehr."

"Ich liebe Gordi"

"Die Goldmedaille ist sehr schwer. Ich kann es einfach immer noch nicht glauben lacht Talent David Krämer und sagt über Gordon Herbert: "Gordi ist crazy. Ich kenne ihn seit 2 oder 3 Jahre alt bin. Ich liebe Gordi."

"Glückliche Kinder"

Im Interview mit den Wagner Eltern: "Die Goldmedaille ist ja das eine was glitzert, aber was doller glitzert sind diese Augen. Das ganze Gesicht. Das sind eben glücklich Kinder in dem Moment und das ist ja für uns Eltern wichtig in dem Moment."

Man of the Match - Franz Wagner:

Turnier-MVP Dennis Schröder wird gekürt:

