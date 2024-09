HRworks GmbH

Bürokratie frisst Zukunft: Deutsche KMU verschwenden wertvolle Zeit mit Personaladministration

Freiburg/Köln (ots)

69 % der HR-Mitarbeitenden sind fast ausschließlich mit Verwaltungsaufgaben beschäftigt

Umfrage zeigt: Große Mehrheit fühlt sich durch Bürokratie belastet

Die Personalabteilungen deutscher kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) drohen in einer Flut administrativer Aufgaben zu ertrinken. Das zeigt eine aktuelle Umfrage des Softwareanbieters HR WORKS: Gesetzliche Vorschriften und regulatorische Anforderungen binden zunehmend wertvolle Ressourcen - Zeit, die für strategisch wichtige Aufgaben wie Digitalisierung, Personalentwicklung und Recruiting fehlt. Besonders gravierend wirkt sich dies in Zeiten des Fachkräftemangels und der allgemein angespannten Wirtschaftslage aus.

Administration steht wichtigen Aufgaben im Weg

Personalabteilungen in deutschen KMUs stehen aktuell vor vielen Herausforderungen. Als Top-3 nennen HR-Mitarbeitende neue Arbeitsmodelle, Mitarbeiterbindung und -entwicklung sowie Digitalisierung. Gleich dahinter folgen an vierter Stelle der Fachkräftemangel und die Talentgewinnung. Aber statt sich diesen wichtigen Aufgaben widmen zu können, sind 69 % fast nur noch mit administrativer Arbeit beschäftigt. 62 % haben Probleme, allen Anforderungen, Aufgaben und Terminen gerecht zu werden. Das sind Ergebnisse einer aktuellen Befragung von 204 Entscheidern im Personalbereich kleiner und mittlerer Unternehmen in Deutschland im Auftrag des etablierten HR-Softwareanbieters HR WORKS.

Ein Teil der Belastung geht auch auf gesetzliche und regulatorische Anforderungen im Personalbereich zurück. Das sagen 92 % der Befragten, 15% fühlen sich sogar stark bis sehr stark durch Bürokratie belastet.

Dies unterstreicht einmal mehr die Dringlichkeit des Bürokratieabbaus bei gleichzeitiger Digitalisierung im HR-Bereich. Beides ist entscheidend für die Zukunftsfähigkeit des deutschen Mittelstands. Da der vielfach geforderte Bürokratieabbau zunächst weiter auf sich warten lassen dürfte, drohen KMU ohne effiziente digitale Lösungen im internationalen Wettbewerb zurückzufallen. Immerhin 85 % der Befragten haben dies erkannt und geben an, dass der Einsatz von Software in HR Zeit und Raum für unternehmerisches Handeln zurückgibt. 75 % sind der Meinung, dass dies entscheidend zum Unternehmenserfolg beiträgt.

Mehr Zeit für Menschen und für Erfolg

Angesichts dieser Herausforderungen präsentiert HR WORKS zum Start der Fachmesse Zukunft Personal Europe am 10. September 2024 in Köln einen neuen Markenauftritt. Unter dem Claim "Mehr Zeit für Menschen. Mehr Zeit für Erfolg." greift das Unternehmen das Thema auf und stellt den Hauptvorteil seiner cloudbasierten HR-Software in den Mittelpunkt: die Entlastung der HR-Mitarbeitenden, damit diese sich auf erfolgskritische Aufgaben konzentrieren können. Begleitet wird die Kampagne von prägnanten Print- und Online-Werbemotiven, die den Abschied von administrativen Aufgaben und die Hinwendung zu wertschöpfenden Tätigkeiten plakativ darstellen.

"Unser neuer Markenauftritt zeigt, wie es im HR-Alltag sein sollte: Weniger Zeit für Excel-Listen, mehr Zeit für neue Ideen und Mitarbeitende", erklärt Markus Schunk, CEO von HR WORKS. "Als mittelständisches Unternehmen verstehen wir die Herausforderungen unserer Kunden. Wir wollen sie dabei unterstützen, ihr Herz wieder für das schlagen zu lassen, was wirklich zählt - sei es die Produktentwicklung, das Team oder die Kunden."

HR WORKS versteht sich als Partner des Mittelstands und trägt mit seiner cloudbasierten HR-Lösung zur Zukunftsfähigkeit deutscher KMU bei. Das Unternehmen bündelt zentrale Verwaltungsprozesse für Personal und Gehalt und optimiert das Personalmanagement von der Rekrutierung bis zum Austritt mit intuitiven Self-Services, Analysefunktionen und Echtzeitdaten. Mit transparenten Preisen und individuellem Service unterstützt das Unternehmen seine Kunden dabei, administrativen Aufwand zu reduzieren und sich auf strategische HR-Aufgaben zu konzentrieren.

Der neue Markenauftritt sowie die Kampagne wurden von BRANDS ON MARS, Berlin, und dem Team um Gründer Matthias Meusel in Zusammenarbeit mit HR WORKS entwickelt. Auf Kundenseite zeichnen Nils Drache (CMO) und Stephanie Schleunitz (Team Lead Brand, Design & Events) verantwortlich.

