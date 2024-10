Authentisch. Chaotisch. Schräg. Der Superstreamer Joyn zeigt ab Mittwoch die neue Comedyserie "KEKs". Natürlich kostenlos.

Joyn

Vom Auto angefahren, mit blutiger Nase und angekratztem Ego - so klopft Younes (David Ali Rashed) in "KEKs" an seinem ersten Schultag an der Bürotür der Direktorin. Kann nicht schlimmer werden? Oh doch! In der neuen Impro-Comedyserie "KEKs" lernen die Protagonist:innen schnell: Schlimmer geht immer. Schräger geht immer. Chaotischer geht immer. Joyn zeigt das neue Comedy-Original ab Mittwoch, 16. Oktober. Neue Folgen erscheinen in Doppelfolgen immer mittwochs kostenlos auf dem Superstreamer.

Zum Inhalt:

Botoxspritzen, ein abgezocktes Pokerturnier und krumme Deals der Direktorin. Das klingt nach Reeperbahn in der Nacht. Ist aber eher Alltag auf der Stadtteilschule Wandsbek. Da spielt die neue Comedy-Serie "KEKs". Younes, Shirin, Amadou und Rocky versuchen sich durch die Absurditäten ihres chaotischen Schulalltags zu navigieren. In der Hackordung stehen sie an unterster Stelle - sie sind die KEKs (Jugendslang für "Versager" oder "Feigling"). Zwischen Alltagsstruggle und dem Drang nach Rebellion gibt es für sie nur eine Konstante: ihre Freundschaft.

"KEKs" wird produziert von Pyjama Pictures, einer Produktionsfirma von Seven.One Studios.

"KEKs" - acht Folgen ab Mittwoch, 16. Oktober, kostenlos auf Joyn

