Joyn

Welche Promis hat Olivia Jones am Schlafittchen? Die dritte Staffel "Das große Promi-Büßen" startet am 7. November auf Joyn

Bild-Infos

Download

München (ots)

Sie zeigen gern mit nacktem Finger auf angezogene Leute. Die Schuld schieben sie lieber anderen in die Schuhe. Sie sind nie um eine Ausrede verlegen. Und Reue war für sie ein Fremdwort. Bisher. Doch am Donnerstag, 7. November, dreht sich plötzlich der Wind für 10 prominente Spitzbuben und Spitzbübinnen: In der dritten Staffel von "Das große Promi-Büßen" hat sie Deutschlands bekannteste Dragqueen auf Joyn am Schlafittchen. Denn beim Einzug in das spartanisch eingerichtete #PromiBüßen-Camp erwarten jede:n Einzelne:n nicht nur herausfordernde Challenges und fragwürdige Gesellschaft - sondern auch die eigene "Runde der Schande". Welche:r Prominente hat vor der Konfrontation mit Olivia Jones plötzlich Muffensausen? Wem flattert der Frack beim Gedanken an die Aufarbeitung seiner öffentlich begangenen Schandtaten? Und wer stellt sich doch aufrichtig den eigenen Fehltritten?

Olivia Jones: "Die Gerüchteküche brodelt. Verraten kann ich jetzt schon mal: Das wird die emotionalste #PromiBüßen-Staffel, die es je gab. Und welche mehr oder weniger reumütigen VIP-Büßer Joyn diesmal zu mir in die 'Runde der Schande' schickt, das Geheimnis werden wir schon bald lüften."

"Das große Promi-Büßen" ist eine Produktion der Banijay Productions Germany.

Staffel drei von "Das große Promi-Büßen" - ab Donnerstag, 7. November 2024 auf Joyn

Hashtag: #PromiBüßen

Über Joyn

Auf Joyn finden die Nutzer:innen kostenlos ein umfangreiches und anbieterübergreifendes Programm-Angebot. Die Streaming-Plattform der ProSiebenSat.1 Media SE stellt rund 70 Live-TV-Sender und gut 42.000 Format- und Programm-Stunden ohne Abogebühr zum Abruf bereit. Dazu gehören Realitys wie "Forsthaus Rampensau", Serien wie der SAT.1-Erfolg "Die Landarztpraxis", zahlreiche US-Filme, Dokumentationen und Serien in ganzen Staffeln zum Bingen bis hin zu Mediatheken und Sportinhalten von ProSiebenSat.1 sowie weiterer Inhalte-Partner wie Viacom und Eurosport. Im Premium-Bereich gibt es exklusive Programm-Vorschauen auf die Highlight-Formate der Sendergruppe sowie zusätzliche Pay-TV-Channels, TV-Channels und VoD-Inhalte in HD-Qualität. Die Joyn GmbH ist eine hundertprozentige Tochter der ProSiebenSat.1 Media SE und steht unter der Geschäftsführung von Katharina Frömsdorf (CEO), Nicole Agudo Berbel und Benjamin Risom. Weitere Infos unter www.joyn.de.

Original-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuell