Wenn Löffel reisen... Joyn begleitet ab Mittwoch, 2. Oktober, "The Taste on tour"

"The Taste" geht auf kulinarische Entdeckungstour! Alexander Herrmann, Alex Kumptner, Tim Raue und Frank Rosin packen die Löffel ein und laden bekannte Gastrostars und ehemalige Kandidatinnen und Kandidaten zum Kochbattle ein - ab Mittwoch, 2. Oktober 2024, bei "The Taste on tour" auf Joyn.

Im "The Taste"-Spin-off treten Gewinnerinnen wie Mona Hiermaier (Staffel 12) und Yvonne Fries (Allstars-Staffel) oder auch Sterneköch:innen wie Alina Meissner-Bebrout und Max Strohe an besonderen Orten in Koch-Challenges gegeneinander an. Dabei müssen sie Gerichte mit einer regionalen Zutat auf die Löffel bringen: In Franken geht's um die Haselnuss, am Schliersee um den vor Ort produzierten Whisky, und in Schleswig-Holstein ist eine Löffel-Kreation mit Schinken gefragt. Jeweils ein "The Taste"-Coach bewertet die Duelle. Wer gewinnt, darf im Halbfinale antreten und hat die Chance, ins Finale einzuziehen. Ganz nebenbei bekommen die Zuschauer:innen in den insgesamt zehn Folgen kulinarische Geheimtipps und lernen aufstrebende Sterneköch:innen und Lebensmittelproduzent:innen kennen.

"The Taste on tour", zehn Folgen, produziert von RedSeven Entertainment, ab Mittwoch, 2. Oktober 2024, auf Joyn, und ab Mittwoch, 23. Oktober 2024, immer im Anschluss an "The Taste" in SAT.1.

Das sind die Duelle der ersten sechs Folgen:

Folge 1

Thema: Berliner Döner

Coach: Tim Raue

Duellanten: Victoria Fonseka gegen Robin Huth (Beide Staffeln 10 und 11)

Folge 2

Thema: Kartoffel am Viktualienmarkt

Coach: Alexander Herrmann

Duellanten: Elif Oskan gegen Markus Stöckle

Folge 3

Thema: Apfel in der Wiener Hofzuckerbäckerei

Coach: Alex Kumptner

Duellanten: Alina Meissner-Bebrout gegen Max Strohe

Folge 4

Thema: Whisky am Schliersee

Coach: Alexander Herrmann

Duellanten: Mona Hiermaier (Gewinnerin Staffel 12) gegen Yvonne Fries (Gewinnerin Staffel 11)

Folge 5

Thema: Schinkenräucherei in Schleswig-Holstein

Coach: Tim Raue

Duellanten: Cornelia Poletto gegen Christian Hümbs

Folge 6

Thema: Haselnuss in Franken

Coach: Alex Kumptner

Duellanten: Michi Schurr (Staffel 12) gegen Tobias Pecher (Staffeln 10 und 11)

Folgen 7-10

Halbfinale und Finale

