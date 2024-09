Joyn

"Ein überfälliger Wutanfall nach all der 'Twilight'-Scheiße": Das neue Joyn-Original "Der Upir" mit Fahri Yardim und Rocko Schamoni startet nächsten Mittwoch

Bis(s) zum letzten Tropfen: Ab Mittwoch, 18. September, saugen, schlürfen und morden sich "jerks."-Star Fahri Yardim und Indie-Allroundkünstler Rocko Schamoni skurril-geschmeidig durch die Hauptstadt - im neuen Joyn-Original "Der Upir". Endlich. Fahri Yardim: "'Der Upir' ist ein überfälliger Wutanfall nach all der 'Twilight'- Scheiße. Wie high müssen die Leute bei Joyn sein, um diesen Irrsinn zeigen zu wollen?!" Und Rocko Schamoni feixt im Vorfeld des Streamingstarts: "Fahri beim Verzweifeln zuzusehen - das ist für mich das Schönste an dieser Serie. Fahris Figur ist von einer unendlichen Schar von Idioten umgeben und fällt immer tiefer in den Schacht der Verzweiflung, das ist bisweilen sehr lustig."

Darum geht es bei "Der Upir": Mensch - Upir - Vampir: Die Karriereleiter zur Unsterblichkeit hochzuklettern war eigentlich nicht das Ziel von Eddie (Fahri Yardim). Doch bei einer Hausbesichtigung wird der hippe Berliner Burgerbuden-Besitzer in den Tiefen des Kellers von Vampir Igor (Rocko Schamoni) gebissen. Ab diesem Moment beginnt Eddies Verwandlung vom Menschen zum Blutsauger. Diese Metamorphose kann er nur verhindern, indem er Igor als Upir bedingungslos zu Diensten steht. Bei der Leichenbeseitigung ebenso wie bei seinen amourösen Ambitionen ...

Neben "jerks."-Star Fahri Yardim und Indie-Allroundkünstler Rocko Schamoni in den Hauptrollen spielen diese Künstlerinnen und Künstler Co-Vampire und Sterbliche: "Tatort"-Kommissarin Andrea Sawatzki, der österreichische Kabarettist David Scheid ("Dave"), Lana Cooper ("Love Steaks"), Verwandlungskünstler Bernhard Schütz ("Eichwald, MdB"), Thelma Buabeng ("Käthe und ich"), Stephanie Petrowitz ("The Zone of Interest") und die für "Alles ist gut" mehrfach ausgezeichnete Aenne Schwarz. Produzentin von "Der Upir" ist Katharina Possert. Drehbuchautor und Regie: Peter Meister.

Offizieller Hashtag zur Serie: #DerUpir

"Der Upir" - acht Folgen, produziert von UFA Fiction, ab Mittwoch, 18. September, exklusiv auf Joyn.

